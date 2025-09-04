Chez Dell, les ventes de serveurs et de réseau explosent

Selon les résultats trimestriels qu’il vient de publier, Dell a connu une croissance des ventes de ses équipements serveurs et réseau de 69% par rapport à l’année dernière. Cela a permis à la division infrastructure ISG du constructeur d’atteindre un revenu record de 16,8 milliards de dollars, largement supérieur aux 12,5 mds $ enregistrés par sa division CSG dédiée aux PC. C’est inhabituel : d’ordinaire, les PC de Dell se vendent mieux que ses machines pour datacenters.

Manifestement, Dell récolte les fruits d’avoir été le premier à proposer des serveurs équipés des derniers GPU de Nvidia, ainsi que des switches réseau compatibles avec leurs protocoles haut débit Spectrum-X et Ultra-Ethernet.

« Sur les six derniers mois, nous avons livré pour 10 mds $ d’équipements serveur dédiés à l’IA. C’est plus que ce qu’avaient atteint [la version précédente de] ces machines sur toute l’année dernière. La demande ne faiblit pas et les ventes de ces nouveaux matériels d’IA devraient totaliser 20 mds $ sur cette année », commente Jeff Clarke, le directeur général de Dell Technologies.

Dans le détail, le dernier chiffre d’affaires trimestriel de Dell totalise 29,8 mds $, soit une progression globale des ventes de 19% par rapport à l’année dernière. Sur les 16,8 Mds $ de CA de la branche ISG (+44% en un an), les serveurs et les équipements réseau représentent 12,9 mds $. Le parent pauvre d’ISG est en revanche le stockage. Les ventes de baies de disques et de SSD ont baissé de 3% en un an et ont représenté 3,9 Mds $ de revenus lors du dernier trimestre.

Sur la partie CSG, le revenu trimestriel de 12,5 mds $ ne correspond qu’à une progression de 1% des ventes par rapport à l’année dernière. Les PC d’entreprise ont rapporté 10,8 mds $ (+2%) et les modèles grand public 1,7 md $ (-7%).

ISG a obtenu un bénéfice net de 1,5 md $ lors du dernier trimestre (+14%), contre 803 millions de dollars pour CSG (-2%).

Le stockage, parent pauvre des ventes d’infrastructures pour l’IA Le constat saillant de ces résultats est que le phénomène de l’IA ne semble finalement favoriser que les équipements de calcul et de réseau, mais pas ceux de stockage. Une observation qui se confirme dans les derniers résultats de NetApp, le numéro un des baies de SSD selon IDC. Le constructeur vient ainsi d’afficher un résultat trimestriel de 1,56 milliard de dollars, soit une progression timide de 1% par rapport à l’année dernière. Son concurrent direct Pure Storage a atteint un CA trimestriel de 861 millions de dollars, ce qui correspond à une hausse de 13% de ses ventes en un an. Mais il y a un hic : cette progression à deux chiffres ne semble s’expliquer que par la livraison inédite des SSD DFM du constructeur à l’hyperscaler Meta (maison mère de Facebook). Rappelons que les DFM, format de disque Flash propriétaire inventé par Pure Storage, présentent l’intérêt de stocker deux fois plus d’informations que des SSD ordinaires. Le constructeur a consenti à les vendre en pièce détachée, c’est-à-dire sans ses baies de stockage, aux hyperscalers. Ceux-ci y voient l’avantage de doubler la densité des données dans leurs datacenters. Surtout, cela fait de Pure Storage le seul fournisseur d’équipements informatiques pour entreprises qui soit aussi fournisseur pour les géants d’Internet. Mais Pure Storage ne commente pas dans ses résultats la manière dont ses ventes de baies de stockage évoluent chez les entreprises qui achètent des infrastructures pour l’IA. Au moment où nous écrivons ces lignes, les derniers résultats de HPE ne sont pas encore disponibles.