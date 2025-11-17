Stockage pour l’IA : Ctera donne une dimension contextuelle à sa plateforme

Ctera, qui édite une solution pour partager les mêmes fichiers entre plusieurs sites physiques, se développe. D’une part, via un partenariat avec Cloudian qui lui permet de proposer une solution enfin complète. D’autre part, en branchant les données qu’il partage à un serveur MCP, afin que des IA y puisent des connaissances contextualisées, qui plus est en suivant les mêmes droits d’accès et les mêmes priorités d’usage que les salariés.

Jusqu’ici, Ctera ne vendait pas le système de stockage central que ses logiciels partagent ; les entreprises devaient en acheter un de leur côté. Désormais, il propose celui de Cloudian en bundle. Et Cloudian fait de même de son côté. Il commercialise à présent son système de stockage objet avec les logiciels de Ctera, pour que les contenus stockés à un endroit par son produit soient accessibles en mode fichier à tous les salariés d’une entreprise, quelle que soit la succursale dans laquelle ils travaillent.

Concernant l’ouverture du partage des données aux IA, ce que Ctera appelle la Ctera Data Intelligence, il s’agit surtout maintenant de livrer sous une forme prête à l’emploi, par des LLM, diverses fonctionnalités développées depuis ces dernières années par l’éditeur. Fonctionnalités qui n’étaient pas initialement développées pour l’IA, mais qui lui feraient trop souvent cruellement défaut.

« Une étude récente montre que 95% des pilotes d’IA générative en entreprise échouent. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout le monde a cru qu’il suffisait de convertir toutes ses données privées au format vectoriel pour les soumettre à une IA. Sauf que si vous ne faites que cela, vous soumettez des données désorganisées, avec plein de versions de vos fichiers, des vieilles, des récentes », contextualise Aron Brand, le directeur technique de Ctera (en photo en haut de cet article), que LeMagIT a rencontré lors d’un récent événement IT Press Tour consacré aux acteurs du stockage qui innovent.

« Notre métier est justement d’organiser les données pour que notre système de partage fonctionne. Nous avons donc eu l’idée de connecter les IA à notre système d’organisation des données », argumente-t-il.

Du stockage unifié au stockage intelligent À la base, Ctera propose de disperser un NAS entre plusieurs sites, en installant à chaque endroit un cache qui donne aux utilisateurs l’impression d’utiliser une baie de disques locale. Cette solution, Global File System (Ctera GFS), repose sur plusieurs composants. Outre le système de stockage S3 à acheter chez quelqu’un d’autre (ou à souscrire sous forme de service chez un hébergeur de cloud), il faut d’abord installer au plus proche de ce stockage le serveur virtuel Ctera Portal. Ce serveur définit un nom de domaine et des règles d’accès qu’il partage à tous les sites. Sur chaque site, justement, il faut déployer l’appliance Ctera Edge Filer, soit un NAS virtuel qui présente sur le réseau local le contenu du stockage central. Dans le cas où les utilisateurs seraient des télétravailleurs, l’appliance NAS est remplaçable par une app Ctera Drive qui fonctionne directement sur un poste Windows, Linux, Mac, ou sur un smartphone. « Le déploiement classique de l’appliance consiste à installer sur site un petit serveur doté d’une petite capacité de stockage pour héberger les données que notre système évalue comme actives à cet endroit. Ainsi, nous vous garantissons la meilleure performance d’accès. Et aussi le prix le plus faible pour le stockage, car notre système réévalue régulièrement la pertinence de conserver une copie des données sur place ou de n’en conserver qu’une version sur le stockage central », explique Saimon Michelson, le directeur des alliances chez Ctera. Le scénario d’usage initial est que chaque collaborateur enregistre ses documents dans le volume monté sur son poste ou présenté par le NAS, puis que tout le monde y accède par le même biais. Ctera n’est pas le seul à proposer une telle solution. On peut également citer Nasuni et Panzura. En 2022, Ctera a ajouté à son Ctera Portal des métadonnées pour indexer les fichiers selon certains critères et des API pour que des applications externes s’y connectent. En 2023, il devenait possible de répartir les données sur plusieurs systèmes de stockage centraux, selon leurs performances ou pour leur étanchéité, la solution se parant dans la foulée de toute une galerie de fonctions de cybersécurité. L’idée était alors de réunir divers silos de données en un datalake globalement sécurisé et apte pour l’analytique. Depuis lors, Ctera a ajouté une fonction de gouvernance des données (console Ctera Insight, utilisable uniquement en SaaS, via AWS) et, l’été dernier, il a implémenté le protocole d’accès MCP. Celui-ci permet à Ctera Portal de partager ses données avec des LLM de manière contextualisée, de sorte qu’elles soient intégrables dans des flux composés dynamiquement par des agents d’IA générative. « Nous sommes le seul fournisseur de stockage unifié à proposer un support natif de MCP. Ce protocole signifie que vous pouvez connecter n’importe quel LLM à notre système de gestion des fichiers. Dès lors, vous pouvez interroger une IA à propos de n’importe quelle information créée sur n’importe lequel de vos sites d’activité », explique Saimon Michelson.