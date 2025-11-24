Workday GO : le géant de l’ERP regarde vers les ETI

Small is beautifull. Plusieurs signes montraient que Workday regardait vers le « midmarket ». L’annonce du lancement d’une offre dédiée lors de son évènement Rising EMEA 2025 a encore clarifié les choses. Le nouveau géant de l’ERP, qui tutoie les 9 milliards $ de revenus, s’intéresse clairement aux entreprises plus petites.

Mais pas trop petites non plus.

« Ce que nous essayons de cibler, ce sont les besoins des organisations de moins de 500 employés », resitue Pierre Gousset, VP Presale EMEA. Cette segmentation n’est cependant pas rigide. « C’est pour donner une idée », ajoute-t-il immédiatement. « En réalité, nous accordons moins d’importance à la taille qu’au contexte du client, à ses besoins de simplicité en termes d’applicatifs, d’expérience utilisateur, de déploiement et d’IT ».

Un Workday pour des processus moins complexes Cette nouvelle offre s’appelle « Workday GO ». La « plateforme » est la même que la suite HCM/SIRH et Core Finance que Workday développe pour les grands groupes, mais avec une « pré-configuration “out of the box” » mieux adaptée à des sociétés dont les workflows ne sont pas aussi complexes que ceux des clients historiques de Workday. « You go with GO, then you grow with GO. » Carl EschenbachCEO de Workday Un bon exemple est donné par Backmarket qui est passé sur Workday cette année. L’entreprise française a fait sa migration avant Workday Go et sa taille (700 employés) l’aurait a priori placée en dehors du périmètre ciblé. Il n’en reste pas moins que Backmarket est passé par une phase de paramétrage de plusieurs semaines où il a, par lui-même, désactivé des étapes dans des procédures – comme celle de la validation des photos dans les profils RH. « Nous n’avons pas de règles là-dessus. Au contraire, si la photo est un peu rigolote, cela nous va très bien », sourit son Head of People Efficiency, Aymeric Kinget. « Les process dans le “Workday standard” étaient souvent trop longs pour nous, avec des chaînes d’approbation qui ne correspondaient pas à notre culture. Pour donner plus d’autonomie aux équipes, notre gros chantier a été de retirer beaucoup d’“approvals” », raconte-t-il. « L’objectif de Workday GO est de fournir le Minimum Viable Product », synthétise Pierre Gousset.

Un MVP qui bénéficie de l’IA et qui peut se débrider L’éditeur voit aussi les interfaces conversationnelles comme une nouvelle manière de simplifier l’accès à des utilisateurs moins experts et moins encadrés. « L’IA est la nouvelle UI », prédit Carl Eschenbach, son CEO en vantant son rachat en septembre d’un ChatGPT d’entreprise, Sana. L’IA générative ouvrirait donc une fenêtre d’opportunités pour parler au midmarket. Par la suite, si ces entreprises grandissent, changent de catégorie, et veulent débrider leurs applicatifs, pas de problème, assure le CEO. « You go with GO, then you grow with GO », lance-t-il.

Des ETIs qui regardent l’international Une des particularités de Workday GO est de proposer une gestion unifiée de la paie sur différents pays. C’est d’ailleurs un point supplémentaire, en plus de la taille, pour décrire sa cible type : les entreprises avec une visée internationale. « Beaucoup de nos clients ETI, en France et dans l’Union européenne, sont de taille inférieure aux grands groupes, mais ils opèrent dans plusieurs pays », constate Pierre Gousset. « Ils ont une volonté d’expansion sur des marchés internationaux, ou déjà une présence internationale ». « Beaucoup de nos clients ETI en France ont une volonté d’expansion ou déjà une présence internationale. » Pierre GoussetVP Presale EMEA de Workday Pour ce « Global Payroll », Workday a noué un partenariat avec Remote. L’idée est de donner aux ETIs les moyens « de recruter et de gérer des talents où qu’ils se trouvent, de manière simplifiée et fluide », avance Job Van der Voort, CEO et co-fondateur de Remote. « Mais, à la fin des fins, pour le client, tout passe par un seul interlocuteur : nous », insiste Pierre Gousset. Résultat de cette simplification à tous les étages, le « go live » durerait 6 à 8 semaines ; « maximum », insiste le responsable EMEA. Quant au prix, il est fixé à l’avance. « Pour un coût prédit à l’origine, sur un périmètre qui convient [à l’ETI], et qui ne va pas au-delà de ce dont elle a besoin », résume-t-il.