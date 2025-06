La Poste et ses alliés au chevet du SI hospitalier

Comment rivaliser en France avec les hyperscalers et avec d’autres éditeurs dominants sur le marché ? Pour Docaposte et sa maison-mère La Poste, ce n’est pas nécessairement en pariant sur un champion européen. Les alliances au sein d’écosystèmes sectoriels constituent une autre piste.

L’éditeur, dirigé par Olivier Vallet, participe au développement d’une alternative française dans le cloud, au travers de NumSpot. En association avec LightOn, Aleia et NumSpot, il se positionne également sur l’IA générative souveraine. Et dans la santé aussi, des unions peuvent permettre de faire émerger des alternatives. C’est ce que soutenait Olivier Vallet le 19 mai, en amont du salon SantExpo, aux côtés de La Poste Santé & Autonomie, CPage, les Hospices Civils de Lyon et de sa filiale logicielle HOPSIS.

Un système d’information hospitalier (SIH) de nouvelle génération Ensemble, ils ont constitué l’Alliance SIH avec pour objectif de proposer un système d’information hospitalier (SIH) de nouvelle génération centrée sur les données. « On ne peut pas se satisfaire de ce qui se passe aujourd’hui dans les hôpitaux en matière de numérique. » Dominique PonDirecteur général de La Poste Santé & Autonomie Pour les partenaires, il y aurait urgence compte tenu de l’état actuel des SI dans le secteur hospitalier, mais aussi des enjeux en matière de souveraineté. « Nous considérons qu’il est important de proposer des alternatives afin de retrouver une indépendance technologique […] dans un esprit de compétitivité », déclare Olivier Vallet en ouverture de la conférence de presse. « On ne peut pas se satisfaire de ce qui se passe aujourd’hui dans les hôpitaux en matière de numérique », ajoute Dominique Pon, directeur général de La Poste Santé & Autonomie, qui pointe les lacunes du parcours de soin, des capacités d’innovation et le manque d’efficience des SI.

200 à 400 logiciels en moyenne par hôpital Le secteur serait aussi marqué par une forte hétérogénéité et par un manque d’interopérabilité. En moyenne, indique Dominique Pon, un hôpital compte 200 à 400 logiciels avec chacun, son mode de fonctionnement et ses bases de données. Il en résulte des données disséminées et non structurées. Quant à la promesse de l’interopérabilité, elle ne s’est pas concrétisée. « On se retrouve avec des systèmes cloisonnés, propriétaires de différentes sociétés […] et donc avec des ruptures dans les parcours de soin ». Et des surcoûts pour les hôpitaux. Ce paysage numérique fractionné constituerait en outre un obstacle pour l’adoption de l’intelligence artificielle, et par conséquent pour la construction du SI de santé de demain. Ce constat appelle les partenaires de l’Alliance à une convergence autour d’un SIH de nouvelle génération et Data Centric. L’Alliance justifie cette orientation en s’appuyant sur une étude menée en Europe. L’Espagne y est citée en exemple, alors qu’elle est « partie après la France en matière de numérique en santé ». Plusieurs « lignes de force » expliqueraient le succès de ce pays. Le premier facteur de réussite : une architecture SI orientée données, à distinguer, donc, de l’orientation application en place en France. La solution consisterait dès lors à unifier les données grâce à une seule et même stack.

Un « sursaut en France » en faveur des standards de données Pour mener cette structuration des données, il conviendrait de s’appuyer sur des standards internationaux. Dominique Pon en identifie trois : openEHR, FHIR, OMOP. Le dirigeant appelle à « un sursaut en France » en faveur de ces standards reconnus afin « de stocker les données de manière accessible, ouverte et centralisée ». « C’est le b.a.-ba d’une transformation des systèmes d’information hospitaliers », insiste-t-il. Selon lui, les hôpitaux auraient tout à gagner à adopter ces standards, à commencer par la libre disposition de leurs données. « Aujourd’hui, pour un hôpital, c’est la croix et la bannière pour accéder à ses données. Il doit passer par 5 ou 10 éditeurs, qui eux-mêmes rendent les choses complexes faute de standardisation ». L’alternative proposée par l’Alliance consiste donc à fédérer les membres de l’écosystème autour « d’une même vision cible d’une architecture ». La première étape sera donc la couche de données. Les autres autres couches suivront (production des soins, administration, parcours, recherche, etc.).

Des stratégies logicielles axées sur les données Les Hospices Civils de Lyon, aussi éditeur de logiciel via le GIE Hopsis (gestionnaire du dossier patient informatisé Easily diffusé auprès d’environ 170 établissements hospitaliers), se range à cette orientation qui vise à s’extraire de SI « totalement prisonniers de logiciels propriétaires » et de leurs impacts sur les coûts de transaction. « Nous considérons qu’il faut changer d’approche », promeut son directeur général, Raymond Le Moign. « Les stratégies de développement de demain ne doivent plus être centrées sur des applications, mais sur le pilotage de la donnée ». Pour le GIE Hopsis, c’est la feuille de route logicielle qui est à repenser. « Dans les prochaines années, ce qui fera la valeur de l’outil, c’est moins la structuration de ses fonctionnalités que sa capacité à mobiliser l’information au bon moment pour que le professionnel, face à un patient, puisse prendre la bonne décision », considère Virginie Valentin, administratrice du GIE et DGA des Hospices de Lyon. Directeur général du groupement d’intérêt public (GIP) Cpage, David Boussard défend lui aussi les bénéfices d’un partenariat industriel dans le secteur hospitalier. « Cela ne sert à rien de juxtaposer des entreprises ou des logiciels », souligne-t-il. À l’inverse, l’Alliance SIH reposerait sur « un moteur, un catalyseur », présenté comme un différenciateur. Ce « catalyseur », c’est « la puissance de la donnée associée à l’intelligence artificielle générative ». Mais pour s’entendre dans la durée, les membres ont aussi en commun d’être « des entités publiques » attachées à la notion de souveraineté. « Nous pensons que si nous continuons comme aujourd’hui à juxtaposer de multiples sociétés, des logiciels et des bases de données, nous amènerons progressivement une ringardisation du SI hospitalier, qui ne sera dès lors plus compétitif par rapport à d’autres pays », résume Dominique Pon.