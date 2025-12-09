Les conseils des entreprises championnes de la GenAI pour passer à l’échelle

Une étude de Publicis Sapiente a interrogé plus de 200 décideurs français sur l’intelligence artificielle générative en entreprise. Il en ressort un paradoxe intéressant. D’un côté, près d’une entreprise sur deux dit avoir une stratégie IA, mais seulement 15 % ont réussi à déployer des projets à grande échelle.

Un écart entre espoirs et réalisations Pourquoi cet écart ? Parce que la technologie n’est qu’une partie de l’équation, rappelle le cabinet de conseils. L’enjeu est aussi organisationnel et humain. L’étude souligne d’ailleurs une forme de malentendus très humains entre fonctions techniques (IT, R&D, dev) et fonctions métiers. Ces deux « groupes » ne regarderaient pas du tout l’IA avec les mêmes yeux. À la question « l’IA est-elle en place dans l’entreprise ? », 21 % des métiers ont répondu oui, contre moitié moins pour les équipes techniques (10 %). L’écart vient de la compréhension de « en place ». Pour une équipe marketing, l’expression peut vouloir dire « utiliser ChatGPT pour rédiger des postes ». Pour des équipes IT, « en place » veut plutôt dire construire une solution sécurisée, conforme au RGPD, et déployée pour des milliers de personnes. Ce décalage de perception n’est pas anecdotique. Il est même un des éléments qui peut faire échouer un passage à l’échelle, avertit le cabinet de conseils.

Les freins : le triptyque « utilité, compétences, risque » Pour déterminer les différents freins à l’IA générative, Publicis Sapiente a observé deux groupes d’entreprises : celles qui ont « déployé », et celles qui attendent. Du côté des attentistes (les 52 % qui n’ont pas encore investi), trois raisons principales ressortent. La première, citée par 62 %, est le manque d’utilité perçue. La deuxième, quasiment au même niveau (61 %), est le manque de compétences en interne. Et la troisième (à 58 %) concerne les craintes sur la sécurité et la confidentialité des données. Curieusement, ces freins ne sont pas levés du côté des entreprises qui se sont lancées. Au contraire même. L’inquiétude sur la sécurité et la confidentialité monte à 72 %. En creux, on peut y voir une prise de conscience, bien concrète lors du déploiement, de problématiques théoriques au moment de la phase de réflexion (anonymisation des données, localisation des modèles, etc.). Idem pour les coûts. La préoccupation passe de 44 % avant le projet à 61 % pendant. En revanche, le doute sur l’utilité tombe de 62 % à 32 %. La mise en pratique semble donc révéler le potentiel.

Des ROIs, mais pas forcément des gains visibles Pour synthétiser cette analyse, Publicis Sapiente s’inspire de la Hype Cycle de Gartner Après une phase d’enthousiasme, les entreprises françaises seraient entrées dans la « vallée du désespoir » sur l’IA générative. D’autant plus qu’il existerait un autre paradoxe : sur le ROI. C’est d’ailleurs certainement l’enseignement le plus important de l’analyse. Les bénéfices peuvent se scinder en deux catégories : les gains de productivité (avec une approche d’optimisation) et les gains de revenus (avec une approche plus transformationnelle). Les deux ne vont pas de forcément de pair. Du côté de la productivité, les attentes sont très hautes avec un gain espéré de 7,6 %. Et l’IA générative a plutôt tenu promesse avec un gain réel de 5,4 %. Mais la réduction des coûts qui en découle ne serait que de 3,3 %. Ce qui semble poser la question de l’utilisation du temps libéré. Du côté de la transformation, les entreprises espéraient une croissance de 3,3 % de leur chiffre d’affaires grâce à l’IA. Dans la réalité, l’impact mesuré est de « seulement » 1,2 %, soit presque trois fois moins que prévu. Ce qui semble montrer que les processus n’ont pas été repensés pour l’IA, mais que l’IA a simplement été ajoutée de-ci de-là.