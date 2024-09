Bonnes pratiques pour optimiser l’impact et le ROI de la GenAI

Alors que l’effet « whaou » de l’intelligence artificielle générative semble peu à peu se dissiper, la question du ROI et des limites de cette technologie se pose de plus en plus. Deux études publiées coup sur coup cet été (par des éditeurs qui proposent de la GenAI) tendent à montrer son intérêt et partagent quelques bonnes pratiques.

Un impact positif selon les dirigeants La première étude a été commanditée par Zoom. Sa principale conclusion est un écart assez significatif de perception entre les dirigeants et les employés. « 84 % des dirigeants ont observé que l’intégration de cette technologie a eu un impact positif sur la productivité [tandis que] 64 % des employés sont d’accord pour dire que l’IA générative facilite leur travail », résume l’éditeur de visioconférence qui embarque des LLMs pour, par exemple, résumer et préparer les réunions. Du côté des dirigeants, 40 % disent même que la productivité aurait très fortement augmenté. Les entreprises estiment majoritairement que le ROI de la Gen AI est positif sur la productivité (étude Zoom) La seconde étude, réalisée à la demande de Google par le National Research Group, va dans le même sens. Elle s’est penchée sur le ROI de l’IA générative en interrogeant 2 500 dirigeants d’entreprises avec un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions de dollars (9 millions d’euros). Résultat : la majorité (61 %) dit avoir déjà mis l’IA générative en production à travers au moins une application avec des retours sur investissement mesurables et positifs. « 86 % font état d’une augmentation de leur chiffre d’affaires, estimée à plus de 6 % », chiffre même Google.

Des écarts importants dans les mises en production Ce rapport avance également que les bénéfices de la GenAI se voient particulièrement dans quatre domaines : la productivité déjà évoquée par Zoom (pour 45 % des dirigeants), mais aussi la sécurité (56 % des dirigeants estiment que l’IA générative a renforcé leur posture de sécurité, avec une meilleure capacité à identifier les menaces et une réduction du temps de résolution des problèmes), la croissance de l’activité (77 % disent avoir amélioré l’acquisition de clients) et l’expérience utilisateur (pour 85 %). Toutefois, il existe un écart important dans l’adoption de la GenAI : 39 % des entreprises n’auraient pas encore franchi l’étape de la mise en production, 21 % sont en phase de test ; 12 % en sont encore à évaluer les cas d’usage et 5 % n’ont pas commencé de projet. « Ce retard est particulièrement prononcé dans les secteurs réglementés, comme les services financiers et l’industrie manufacturière », note Google.