Pénurie de composants : les achats des hyperscalers explosent
Selon les dernières études de Synergy Research et Omdia, les achats d’équipements informatiques par les hyperscalers vont continuer de croître au moins jusqu’en 2029, voire 2030, pénalisant d’autant l’offre disponible pour les installations privées.
Les hyperscalers opèrent désormais près de 1300 grands datacenters dans le monde, soit trois fois plus qu’en 2018, et ils les ont équipés durant le troisième trimestre de l’année 2025 avec 142 milliards de dollars de matériels informatiques, ce qui leur a permis de faire croître de 170 % leurs capacités de calcul et de stockage par rapport au trimestre précédent. Tels sont les principaux enseignements de la récente étude publiée par le cabinet Synergy Research.
C’est aux USA que ces datacenters sont, de très loin, les plus nombreux : le pays condense sur son territoire 55 % des ressources disponibles en cloud. Pour se donner une idée de la puissance des USA, il faut ajouter à cela les datacenters que les Américains AWS, Azure et GCP exploitent aussi à l’international. Le cabinet Synergy Research a calculé que l’ensemble des datacenters de ces seuls trois hyperscalers représentait désormais 58 % des capacités mondiales en cloud.
Une pénurie qui devrait durer plus longtemps que prévu
« Ces récentes explosions d’achat d’équipements informatiques nous ont incités à réviser nos prévisions. Nous estimons à présent que la capacité de calcul et de stockage hébergée par les hyperscalers doublera d’ici à douze trimestres », indique l’étude.
De son côté, le cabinet Omdia estime que l’ensemble des opérateurs de datacenters dépenseront 1600 milliards de dollars durant l’année 2030 pour s’équiper en matériels informatiques. Selon le cabinet, cette prévision est une extrapolation fondée sur les carnets de commandes actuels des plus gros fabricants de matériels informatiques, principalement ceux de Nvidia.
Les hyperscalers revendent leurs ressources sous la forme de services en cloud public, payables à l’usage selon des tarifs volatils, via des abonnements multiannuels, et soumis à l’autorité du CLOUD Act américain. Ces prévisions d’achats massifs de leur part ne sont pas forcément une bonne nouvelle pour les entreprises et les particuliers qui comptaient plutôt acheter leurs propres ordinateurs. En effet, elles suggèrent que les pénuries actuelles de GPU et de mémoires (RAM comme SSD) sur le marché de détail vont perdurer bien au-delà de 2028.
Synergy Research comme Omdia préviennent qu’ils ont pris en compte dans leurs études le risque d’une explosion de la bulle IA. On comprend que si celle-ci n’explose pas, les pénuries pourraient être encore pires.