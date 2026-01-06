Pénurie de composants : les achats des hyperscalers explosent

Les hyperscalers opèrent désormais près de 1300 grands datacenters dans le monde, soit trois fois plus qu’en 2018, et ils les ont équipés durant le troisième trimestre de l’année 2025 avec 142 milliards de dollars de matériels informatiques, ce qui leur a permis de faire croître de 170 % leurs capacités de calcul et de stockage par rapport au trimestre précédent. Tels sont les principaux enseignements de la récente étude publiée par le cabinet Synergy Research.

C’est aux USA que ces datacenters sont, de très loin, les plus nombreux : le pays condense sur son territoire 55 % des ressources disponibles en cloud. Pour se donner une idée de la puissance des USA, il faut ajouter à cela les datacenters que les Américains AWS, Azure et GCP exploitent aussi à l’international. Le cabinet Synergy Research a calculé que l’ensemble des datacenters de ces seuls trois hyperscalers représentait désormais 58 % des capacités mondiales en cloud.