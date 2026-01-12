IA de défense : Harmattan IA lève 200 millions de $ et se rapproche de Dassault Aviation

Harmattan AI, une jeune société créée en France a annoncé une levée de fonds de série B menée par Dassault Aviation. La somme levée, 200 millions de dollars, s’ajoute à une série A de 42 millions de dollars, dirigée par le fonds d’investissement américain FirstMark. La société est désormais valorisée 1,4 milliard de dollars.

Harmattan AI combine drones militaires et IA embarquée

La startup fondée en avril 2024 se spécialise dans la fabrication de systèmes de drones autonomes ou non pour l’entraînement des troupes, le renseignement et la détection et l’interception de « menaces » sur les terrains de guerre.

Avec son drone Sahara, elle utilise des algorithmes de computer vision embarqués pour corriger les images capturées par le radar à synthèse d’ouverture. Dédié à l’interception de menaces, Gobi combine scan des fréquences radio et computer vision pour identifier, poursuivre, cibler et détruire les drones averses dans un rayon de cinq kilomètres. Sonora doit aider les pilotes des armées à se faire la main.

L’usage de l’IA embarquée vise à limiter le recours à une connectivité souvent défaillante ou non sécurisée sur les champs de bataille.

« Le produit de ce tour de table sera utilisé pour développer le déploiement de missions basées sur l’IA sur de nouveaux théâtres d’opérations, étendre l’offre de produits d’Harmattan AI à de nouveaux domaines et développer la fabrication industrielle de ses plateformes ISR, d’interception de drones et de guerre électronique », assure Harmattan AI, dans un communiqué. La startup livrerait déjà des « milliers de systèmes par mois » et prévoit d’atteindre les 10 000 unités mensuelles dès 2026.

En 2025, la direction générale de l’armement a passé la commande de 1000 drones Sonora pour l’armée de Terre. Le ministère de la Défense du Royaume-Uni lui a acheté 3000 systèmes autonomes. Harmattan AI a par ailleurs signé un partenariat avec l’entreprise ukrainienne Skyeton en vue d’améliorer le drone Raybird, plateforme largement mise à l’épreuve par la Défense ukrainienne.