Argus - stock.adobe.com
IA de défense : Harmattan IA lève 200 millions de $ et se rapproche de Dassault Aviation
La jeune pousse française spécialisée dans la conception et la fabrication de drones militaires augmentées à l’IA bénéficie du soutien financier de l’avionneur. Elle participera également au développement du système de contrôle du drone embarqué à bord du futur Rafale F5.
Harmattan AI, une jeune société créée en France a annoncé une levée de fonds de série B menée par Dassault Aviation. La somme levée, 200 millions de dollars, s’ajoute à une série A de 42 millions de dollars, dirigée par le fonds d’investissement américain FirstMark. La société est désormais valorisée 1,4 milliard de dollars.
Harmattan AI combine drones militaires et IA embarquée
La startup fondée en avril 2024 se spécialise dans la fabrication de systèmes de drones autonomes ou non pour l’entraînement des troupes, le renseignement et la détection et l’interception de « menaces » sur les terrains de guerre.
Avec son drone Sahara, elle utilise des algorithmes de computer vision embarqués pour corriger les images capturées par le radar à synthèse d’ouverture. Dédié à l’interception de menaces, Gobi combine scan des fréquences radio et computer vision pour identifier, poursuivre, cibler et détruire les drones averses dans un rayon de cinq kilomètres. Sonora doit aider les pilotes des armées à se faire la main.
L’usage de l’IA embarquée vise à limiter le recours à une connectivité souvent défaillante ou non sécurisée sur les champs de bataille.
« Le produit de ce tour de table sera utilisé pour développer le déploiement de missions basées sur l’IA sur de nouveaux théâtres d’opérations, étendre l’offre de produits d’Harmattan AI à de nouveaux domaines et développer la fabrication industrielle de ses plateformes ISR, d’interception de drones et de guerre électronique », assure Harmattan AI, dans un communiqué. La startup livrerait déjà des « milliers de systèmes par mois » et prévoit d’atteindre les 10 000 unités mensuelles dès 2026.
En 2025, la direction générale de l’armement a passé la commande de 1000 drones Sonora pour l’armée de Terre. Le ministère de la Défense du Royaume-Uni lui a acheté 3000 systèmes autonomes. Harmattan AI a par ailleurs signé un partenariat avec l’entreprise ukrainienne Skyeton en vue d’améliorer le drone Raybird, plateforme largement mise à l’épreuve par la Défense ukrainienne.
IA de défense : Dassault Aviation additionne les partenariats
De son côté, Dassault Aviation compte bien mettre à contribution l’intelligence artificielle embarquée de la startup au sein de l’avion de chasse Rafale F5 et du système de drone de combat UCAS, « notamment pour le contrôle » des drones. Le Rafale F5 accueillera un drone de reconnaissance furtif à diriger depuis le cockpit pour des missions de reconnaissance. Lancement prévu en 2035.
« Cette collaboration s’inscrit dans une stratégie globale visant à intégrer l’IA souveraine, contrôlée et surveillée dans les systèmes de combat de Dassault Aviation », rappelle le groupe industriel français.
En juin, Dassault Aviation a signé un accord avec l’Agence ministérielle pour l’intelligence artificielle de défense (AMIAD) pour développer des cas d’usage liés à l’IA et les combats aériens. L’AMIAD pilotera aussi l’accord-cadre signé par le ministère des Armées avec Mistral AI. En novembre, Dassault Aviation s’est rapproché de cortAIx, la branche IA de Thales, pour développer des « solutions d’IA souveraines ». « Celles-ci couvrent les fonctions pour les aéronefs habités ou non, pour l’observation, l’analyse de la situation, la prise de décision, la planification et la maîtrise de l’action lors des opérations militaires », précisaient les deux acteurs.
Évidemment, le sujet de l’IA de défense n’intéresse pas seulement les forces armées européennes. Aux États-Unis, par exemple, le département de la Défense a actualisé sa stratégie pour accélérer l’adoption de l’IA et de l’IA générative. L’éditeur Palantir se met au service du gouvernement. D’autres en profitent indirectement comme Nvidia. L’Américain Saronic Technologies a signé avec le géant fabless pour utiliser ses puces et ses outils logiciels afin de concevoir les systèmes IA de drones maritimes de surface.