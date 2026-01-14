Magazine Storage 41 : la sauvegarde n’a plus rien à voir

La sauvegarde est sans doute le domaine de l’informatique d’entreprise qui a le plus évolué en réaction à la croissance des cyberattaques. Le réseau, les serveurs, le stockage se sont enrichis de fonctions d’observabilité plus pointues. La sauvegarde, elle, est passée de la problématique de protéger les données de production à un enjeu d’une tout autre échelle : se protéger elle-même.

Dans ce nouveau numéro de votre magazine Storage, nous consacrons nos articles aux équipements qui stockent les sauvegardes, aux solutions qui les font fonctionner, aux bonnes pratiques que vous devez suivre, aux services clés en main. Et, aussi, au cas d’un utilisateur particulièrement chevronné, l’ESN Sopra Steria, qui a dû résoudre une problématique particulièrement pointue : la sauvegarde d’applications au format container.

Auparavant, lorsque l’on parlait de bonnes pratiques de sauvegarde, il n’était question que de bretelles et de ceintures : faire tous les jours une copie de secours des dernières données créées et regrouper l’ensemble toutes les semaines sous la forme d’une archive qu’on garde au chaud ailleurs. Cela ne suffit plus.

À l’heure où le danger pour les données n’est plus cette erreur humaine d’effacer par mégarde un mail ou un fichier, mais la malveillance d’attaquants qui veulent corrompre vos documents les plus importants pour vous extirper des rançons abominables, il faut faire des sauvegardes tout le temps.

Des techniques d’avant-garde pour des pratiques inédites De nouvelles techniques existent pour ne pas paralyser le réseau de vos machines de travail avec le ballet incessant des copies de secours. Notamment la sauvegarde incrémentale par blocs (et non plus par fichiers), plus légère. Il y a aussi le fait de compresser (et de chiffrer) les sauvegardes à la source, avant qu’elles voyagent de tout leur poids vers les baies de disques qui doivent les stocker dans un coin. Dans les faits, ces opérations sont aujourd’hui relativement peu coûteuses en temps de calcul sur les machines de production au regard de toute la bande passante qu’elles font économiser sur le réseau. Une autre pratique entrée dans les mœurs est l’air-gap. Attention à ce terme qui peut revêtir une multitude de significations. Toutes se valent. Il s’agit de faire en sorte que les sauvegardes ne soient pas atteignables depuis le réseau sur lequel arrivent les malwares. À l’origine, la seule solution était de les stocker sur des bandes qu’on éjectait du lecteur – et même de la bibliothèque qui les réinsère automatiquement – après usage. Mais c’était suffisamment contraignant pour qu’on néglige de le faire pile au moment d’une cyberattaque. Aujourd’hui, les baies de disques qui stockent les sauvegardes ménagent des antichambres logicielles. Elles font croire au réseau qu’elles obéissent à ses ordres d’écriture, mais les passent plutôt à une autre machine virtuelle, via un port secret, qui évalue ce qu’elle doit en faire. Soit cette seconde machine virtuelle stocke bien les nouvelles sauvegardes sur ses disques en utilisant ses propres commandes, soit elle ne donne pas suite à des instructions qu’elle trouve suspectes. Et tandis qu’un malware peut conclure que son opération de sabotage a abouti, la VM sonne l’alerte dans toutes les consoles de surveillance. Car les solutions de sauvegarde sont aussi pionnières dans le domaine de l’IA agentique. Elles sont désormais livrées avec toute une armée de robots qui savent envoyer des e-mails, publier dans des messageries, dresser des rapports dans le bon format et même répondre en langage courant à des équipes de maintenance et de cybersécurité qui ne touchent d’ordinaire pas aux sauvegardes.