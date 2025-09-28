Sauvegarde : Naviko apporte la reprise après incident à Proxmox

Le fournisseur de solutions de sauvegarde Nakivo est passé à la version 11.1 de son logiciel Backup & Replication. Parmi les principales nouveautés, citons des fonctionnalités étendues pour l'environnement de virtualisation Proxmox (une alternative émergente à VMware), notamment en ce qui concerne l'orchestration de la reprise après incident. Il ajoute également une connexion bien plus simple à l'infrastructure client, pour les prestataires qui souhaitent revendre sa solution sous forme de service.

Nakivo propose des solutions de sauvegarde pour les machines virtuelles (VM) comme physiques, pour datacenter comme pour le bureau, pour les fichiers locaux comme les données des applications SaaS. Il offre des fonctionnalités de réplication et de reprise après incident pour certains environnements, avec basculement automatique. Tout cela est administrable à partir d'une seule interface utilisateur.

Selon Sergei Serdyuk, le directeur des produits, Nakivo offre une protection des données « à environ la moitié du prix pratiqué par ses concurrents dans le domaine de la sauvegarde. » En clair, l’éditeur sous-entend qu’il propose une alternative à Veeam. La société revendique 16 000 clients, parmi lesquels Coca-Cola, Cisco, Siemens, Honda et Radisson.

L'une des principales nouveautés de la version 11.1 est MSP Direct Connect, qui permet aux fournisseurs de services de se connecter aux environnements clients sans avoir besoin d'y ouvrir des ports ni configurer autre chose sur leur réseau. Selon Nakivo, cela permettra de sauvegarder les machines virtuelles VMware, Hyper-V, Proxmox et les machines physiques, ainsi que d'utiliser la fonctionnalité de récupération de site de Nakivo sans avoir besoin de demander aux clients d’intervenir.

« Les prestataires peuvent installer notre solution sur le site du client ; elle se connectera à la version installée chez eux. Et c'est parti ! Cela va leur permettre de simplifier et d'accélérer les déploiements », argumente Sergei Serdyuk.