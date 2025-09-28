Getty Images/iStockphoto
Sauvegarde : Naviko apporte la reprise après incident à Proxmox
L’éditeur, qui veut incarner pour la solution de virtualisation Proxmox ce que son concurrent Veeam représentait pour VMware, lance une version 11.1 bien plus facile à intégrer pour les prestataires des entreprises.
Le fournisseur de solutions de sauvegarde Nakivo est passé à la version 11.1 de son logiciel Backup & Replication. Parmi les principales nouveautés, citons des fonctionnalités étendues pour l'environnement de virtualisation Proxmox (une alternative émergente à VMware), notamment en ce qui concerne l'orchestration de la reprise après incident. Il ajoute également une connexion bien plus simple à l'infrastructure client, pour les prestataires qui souhaitent revendre sa solution sous forme de service.
Nakivo propose des solutions de sauvegarde pour les machines virtuelles (VM) comme physiques, pour datacenter comme pour le bureau, pour les fichiers locaux comme les données des applications SaaS. Il offre des fonctionnalités de réplication et de reprise après incident pour certains environnements, avec basculement automatique. Tout cela est administrable à partir d'une seule interface utilisateur.
Selon Sergei Serdyuk, le directeur des produits, Nakivo offre une protection des données « à environ la moitié du prix pratiqué par ses concurrents dans le domaine de la sauvegarde. » En clair, l’éditeur sous-entend qu’il propose une alternative à Veeam. La société revendique 16 000 clients, parmi lesquels Coca-Cola, Cisco, Siemens, Honda et Radisson.
L'une des principales nouveautés de la version 11.1 est MSP Direct Connect, qui permet aux fournisseurs de services de se connecter aux environnements clients sans avoir besoin d'y ouvrir des ports ni configurer autre chose sur leur réseau. Selon Nakivo, cela permettra de sauvegarder les machines virtuelles VMware, Hyper-V, Proxmox et les machines physiques, ainsi que d'utiliser la fonctionnalité de récupération de site de Nakivo sans avoir besoin de demander aux clients d’intervenir.
« Les prestataires peuvent installer notre solution sur le site du client ; elle se connectera à la version installée chez eux. Et c'est parti ! Cela va leur permettre de simplifier et d'accélérer les déploiements », argumente Sergei Serdyuk.
De la reprise après incident qui fonctionne avec Proxmox
Par ailleurs, la nouvelle version offre des fonctionnalités Proxmox étendues. Celles-ci incluent la possibilité de créer des répliques de machines virtuelles, de démarrer des machines virtuelles à partir de sauvegardes Nakivo, de vérifier l'intégrité des sauvegardes et leur état de préparation à la restauration, ou encore de restaurer ces VM à partir de bandes.
« Avec la nouvelle version, nous pouvons créer des répliques de machines virtuelles Proxmox à des emplacements identiques ou différents », explique Serdyuk. « Ainsi, en cas d’incident, les clients peuvent simplement basculer vers une copie de leurs machines virtuelles au lieu de perdre du temps à les restaurer à partir d'une sauvegarde », promet le directeur produit de l’éditeur.
Nakivo affirme être le seul fournisseur de sauvegarde à proposer une reprise après incident pour les environnements Proxmox.
Parmi les autres nouveautés de la dernière version de Nakivo, citons la réplication en temps réel pour VMware, une fonction longtemps restée en préversion pour se donner le temps de tester l’absence de défauts.
Il y a également l'ajout de sauvegardes physiques granulaires pour les machines physiques Windows et Linux. Cela permet de sauvegarder des fichiers et des dossiers spécifiques sans sauvegarde complète, et de stocker les sauvegardes à n'importe quel emplacement, y compris sous forme de copies directement utilisables.