Puces IA : les GPU de Nvidia encore autorisés puis interdits en Chine

Décidément, quand ça ne veut pas… Quelques heures à peine après que l’Administration Trump a finalement accordé à Nvidia le droit d’exporter des GPU haut de gamme vers la Chine, après des mois d’interdiction, c’est maintenant au tour de Pékin de ne plus autoriser leur importation sur son territoire. Encore.

Problème, ces multiples soubresauts dessinent à chaque fois un peu plus un cadre de restrictions sur l’export des GPU américains qui pourrait finir par impacter les pays européens.

L’incessant ballet des autorisations-interdictions L’export de GPU Nvidia vers la Chine est l’enjeu de querelles commerciales depuis au moins octobre 2023. Le bras de fer entre les deux nations n’était pas nouveau, mais à la lumière de l’émergence de ChatGPT à ce moment-là, il devenait crucial pour Washington que Pékin n’accède plus à la puce Nvidia qui avait rendu une telle IA possible. Cet avis est toujours largement partagé par la classe politique étatsunienne. Au prétexte de la sécurité nationale. Pour satisfaire néanmoins son plus gros client à l’export, Nvidia conçoit en 2024 le GPU H20, une version suffisamment bridée de son H100 pour normalement limiter la mise au point d’une IA. Peine perdue, en janvier de 2025, l’IA chinoise Deepseek arrive sur le marché et ridiculise les IA américaines par ses performances supérieures. Les USA bloquent les ventes de H20. Il faudra attendre le mois de juillet suivant pour que Jensen Huang, le patron de Nvidia, parvienne à convaincre Donald Trump qu’interdire aux Chinois l’accès aux GPU américains les encourage juste à développer les leurs. Les exportations de H20 reprennent donc, moyennant une nouvelle taxe de 15 % prélevée par les USA sur leurs ventes. Mais pas pour longtemps. Car, justement, le Chinois Huawei ayant fait des progrès significatifs dans ses puces Ascend d’accélération pour l’IA, c’est désormais Pékin qui ordonne dès septembre à ses entreprises de ne plus acheter de GPU américains. Pour une raison qui reste peu claire, Pékin réautorise l’importation de GPU Nvidia en janvier 2026. Cette semaine, Nvidia convainc l’Administration Trump de lui laisser vendre son puissant H200, six fois plus performant que le H20, mais devenu obsolète en Occident depuis l’arrivée de la génération suivante, les Blackwell B200. Le droit d’exportation à peine signé par Washington, avec cette fois-ci une taxe de 25 % sur les ventes, Pékin fait machine arrière. Sans doute pour se laisser un levier à actionner en amont de la visite de Donald Trump en avril prochain, dans le cadre d’accords commerciaux difficiles à négocier. Nous en sommes là.