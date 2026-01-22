Les tendances du cloud IaaS en 2026

Selon plusieurs études, les fournisseurs de services cloud devraient augmenter leurs prix en 2026. Parmi les principaux facteurs à l’origine de cette hausse des coûts, on peut citer l’augmentation des coûts énergétiques due à la mise en service de nouveaux centres de données pour faire fonctionner l’IA, ainsi que l’augmentation des coûts matériels.

De plus, les fournisseurs de services cloud sont submergés de demandes pour de nouveaux services qu’ils n’ont pas la capacité de fournir eux-mêmes et qu’ils pourraient faire sous-traiter par des tiers. Notamment en ce qui concerne l’IA. La nécessité de répondre à ces nouvelles demandes des clients pourrait elle aussi entraîner des hausses de tarifs pour les services cloud.

Face à cette hausse des coûts, mais aussi parce que le contexte géopolitique accentue les préoccupations en matière de sécurité et le besoin d’un meilleur contrôle des actifs, les entreprises vont manifestement revoir cette année leurs stratégies cloud. De l’adoption croissante des clouds privés et souverains à l’essor des architectures multicloud et micro-cloud, tous les signaux montrent en effet que les entreprises recherchent des moyens innovants pour améliorer leur agilité, réduire les risques et optimiser leurs coûts.

Dans le même temps, les charges de travail liées à l’IA dans les entreprises vont remodeler les attentes vis-à-vis du cloud public, tandis que les équipes informatiques vont privilégier la sécurité et l’observabilité de bout en bout pour protéger les environnements hybrides.

Ces tendances annoncent une année 2026 charnière pour le cloud, alors que les entreprises s’adaptent à de nouveaux enjeux et opportunités dans un paysage numérique de plus en plus complexe.

Les clouds privés et souverains vont se multiplier Des datacenters internes au cloud public, les entreprises reviennent à l’idée de contrôler directement leurs actifs informatiques. La nouveauté réside dans le fait que cette privatisation se produit dans le cloud plutôt que dans le centre de données de l’entreprise. Compte tenu du nombre de failles de sécurité dans le cloud public, les entreprises renforcent leur cybersécurité en lançant leurs propres clouds privés, que le service informatique gère sur une plateforme dédiée et non mutualisée. C’est ce qui ressort du rapport « Private Cloud Outlook » publié l’année dernière par Broadcom, selon lequel 53 % des décideurs informatiques ont cité la création de nouvelles charges de travail dans des environnements de cloud privé comme l’une de leurs trois principales priorités pour les trois prochaines années. Surtout, les entreprises vont de plus en plus opter pour des clouds souverains, qui combinent le contrôle informatique de leur cloud avec des directives réglementaires, juridiques, de confidentialité et de sécurité intégrées, conformes à celles du marché ou de la région dans laquelle l’entreprise opère. Les clouds souverains soulagent les services informatiques des casse-tête liés à la réglementation et à la conformité, et sont particulièrement appréciés dans des secteurs tels que la finance, l’industrie, la santé ou encore la recherche.

Plus de multicloud au fur et à mesure que chacun augmente ses tarifs Les clouds privés et souverains n’ont pas vocation à remplacer entièrement un fournisseur de cloud public, mais s’inscrivent dans une démarche multicloud qui devrait augmenter à mesure que les coûts des fournisseurs de cloud augmentent. Les entreprises se posent désormais deux questions : Le service informatique de l’entreprise dépend-il trop d’un ou deux fournisseurs de cloud ?

Que se passerait-il si l’un de ces fournisseurs subissait une interruption de service, devenait financièrement instable ou augmentait ses prix ? L’édition 2025 du rapport State of the Cloud de l’éditeur Flexera révèle que 70 % des personnes interrogées adoptent des stratégies de cloud hybride, utilisant au moins un cloud public et un cloud privé. L’intérêt des équipes informatiques pour du cloud diversifié découle de la volonté de bénéficier principalement de trois avantages : réduire les risques, ne plus avoir de dépendance vis-à-vis d’un fournisseur et réduire les coûts.

Les entreprises utiliseront le cloud public pour exécuter des IA ouvertes Les services informatiques ont traditionnellement recours aux clouds publics pour mettre rapidement en place une infrastructure faite de multiples serveurs, une stratégie d’agilité qui ne peut être mise en œuvre en interne. En 2026, le cloud public va prendre une nouvelle dimension, car il commencera à être utilisé pour exécuter de manière synchrone d’importantes charges de travail liées à l’IA. Celles-ci nécessiteront plusieurs serveurs (VM), voire plusieurs régions. Les entreprises n’en ont donc pas totalement terminé avec le cloud public. Pour autant, toujours à cause de nouvelles problématiques de coût et la conviction récente d’éviter la dépendance vis-à-vis d’un fournisseur, les entreprises auront tendance à préférer exécuter des LLM ouverts (tels que ceux que l’on télécharge gratuitement depuis Hugging Face), plutôt que les services d’IA facturés par les hyperscalers. Les entreprises peuvent éventuellement installer elles-mêmes ces LLM dans des VM pourvues de capacité GPU suffisantes. De cette façon, l’IA sera facturée à la puissance de calcul, comme toute VM ordinaire, plutôt qu’au token.