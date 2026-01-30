Mistral AI se rapproche d’Ekimetrics

Mistral chercherait à étendre ses sources de revenus au-delà de ses modèles d'Intelligence artificielle générative (les LLMs) et serait en train de se rapprocher d'un autre expert en IA, Ekimetrics. D’après une source du Figaro, le co-fondateur de Mistral, Arthur Mensch aurait même proposé de racheter le cabinet français qui est également éditeur de solutions.

Bonne entente entre X Ekimetrics aurait refusé l'offre. Mais – toujours selon le quotidien – l’entente entre Arthur Mensch et le co-fondateur d’Ekimetrics, Jean-Baptiste Bouzige, polytechniciens l'un et l'autre, serait bonne et un rapprochement stratégique serait en cours. Le but pour Mistral est de « muscler » son activité conseils et services pour les déploiements et l’intégration aux processus des entreprises. Pour mémoire, Ekimetrics est justement une société spécialisée dans la réalisation concrète des projets IA à grande échelle. Elle travaille avec toute forme d’IA – au-delà de la seule IA générative. Elle revendique par ailleurs une approche qui prend en compte diverses dimensions comme la frugalité et la durabilité (avec par exemple une utilisation parcimonieuse de l’IA générative).