Jon Le-Bon - Fotolia
Mistral AI se rapproche d’Ekimetrics
Pour développer son activité de services, Mistral aurait envisagé de racheter un autre champion français de l’IA, spécialiste des projets à grande échelle, Ekimetrics. Malgré le refus de ce dernier, un rapprochement resterait à l’ordre du jour.
Mistral chercherait à étendre ses sources de revenus au-delà de ses modèles d'Intelligence artificielle générative (les LLMs) et serait en train de se rapprocher d'un autre expert en IA, Ekimetrics. D’après une source du Figaro, le co-fondateur de Mistral, Arthur Mensch aurait même proposé de racheter le cabinet français qui est également éditeur de solutions.
Bonne entente entre X
Ekimetrics aurait refusé l'offre. Mais – toujours selon le quotidien – l’entente entre Arthur Mensch et le co-fondateur d’Ekimetrics, Jean-Baptiste Bouzige, polytechniciens l'un et l'autre, serait bonne et un rapprochement stratégique serait en cours.
Le but pour Mistral est de « muscler » son activité conseils et services pour les déploiements et l’intégration aux processus des entreprises.
Pour mémoire, Ekimetrics est justement une société spécialisée dans la réalisation concrète des projets IA à grande échelle. Elle travaille avec toute forme d’IA – au-delà de la seule IA générative. Elle revendique par ailleurs une approche qui prend en compte diverses dimensions comme la frugalité et la durabilité (avec par exemple une utilisation parcimonieuse de l’IA générative).
Les succès français de l’IA
Moins médiatique que Mistral, Ekimetrics est cependant un autre vrai succès de l’IA française, au même titre qu’Artefact.
Selon un expert des affaires cité anonymement par le Figaro, tout rapprochement entre ces pépites complémentaires aurait donc du sens à la fois d'un point de vue économique et stratégique – encore plus s’il intègre un acteur souverain de l’infrastructure et du cloud (comme OVH ou Scaleway par exemple) – pour créer un « attelage européen » de l'IA face aux géants américains et chinois.