Pénurie de RAM et de stockage flash : OVHcloud augmente ses prix

Dans un long message publié vendredi 20 février sur LinkedIn et X (ex-Twitter), Octave Klaba, fondateur et président d’OVHcloud, a annoncé une augmentation de la tarification de ses services entre 2026 et 2028 à partir du mois d’avril. Une hausse justifiée par la pénurie et la flambée des coûts des composants, en commençant par la mémoire vive et le stockage flash. Une situation causée par la course à l’armement autour de l’IA générative.

« On pense qu’à la fin de 2026, la RAM devrait être plus chère de +250 % à +300 % par rapport à septembre 2025 ! », s’exclame le dirigeant.

Cette hausse s’accompagnerait, selon Octave Klaba, d’une définition tardive des prix par les fournisseurs, désormais concentrés sur la vente de capacités aux fabricants de GPU. Ceux-là, Nvidia, AMD, en premier lieu, voient leur carnet de commandes trusté par les trois géants du cloud.

Des hausses importantes sur l’entrée de gamme « Pour avoir la certitude d’être livré, il est nécessaire de passer les commandes 12 mois à l’avance, sans connaître le prix d’achat ! », affirme Octave Klaba. « Les prix sont en effet communiqués 1 à 2 mois après livraison, en fonction de l’offre et de la demande dans le trimestre ». Le dirigeant énonce que les hausses qui affecteront ses offres Public Cloud, Private Cloud et Bare Metal seront en moyenne de 9 à 11 % « seulement » au cours des deux prochaines années. « Pour compenser, on prévoit d’impacter légèrement les prix du Cloud déployé entre 2021 et 2025, en moyenne de +2 % à +6 %, en fonction de l’ancienneté du hardware, et de faire évoluer légèrement les prix des IPv4 », assure Octave Klaba. Le président justifie cette progression s’appliquant à des équipements en partie amortis pour « rendre acceptable le prix des gammes 2021-2028, avec une prévision de retour à la normale en 2029 ». Et d’ajouter que les clients pourront renouveler leur souscription au tarif actuel pendant deux ans. En attendant, le prix des abonnements VPS de serveurs de la gamme 2026 augmente fortement, d’après les mails reçus par les clients. Ceux-là évoquent des variations comprises entre 20 et 74 %, suivant la taille du serveur VPS (1 à 6). À un fidèle surpris de la hausse de 50 % pour son service VPS 1, Octave Klaba précise que le coût d’achat des serveurs VPS 2026 a doublé. « Au lieu de faire +100 % pour les nouveaux clients, on fait +50 % sur la base VPS 2026 [et] on ne touche pas les anciens VPS », répond-il. Les serveurs virtuels privés qui s’exécutent en partie sur des machines d’ancienne génération (OVHcloud maintient encore des équipements propulsés par des puces Intel Haswell) ne semblent pas concernés. Pourtant, certains clients disent le contraire. Officiellement, seul l’accès à des adresses IPV4 additionnelles coûtera 20 % plus cher. OVHcloud s’était fait une réputation de fournir à bas coût des services utilisés par des particuliers, de petites équipes et des développeurs individuels. Octave Klaba assume l’augmentation impactant les produits les plus anciens. « C’est un peu “injuste” pour les anciens clients qui vont payer pour que le cloud reste accessible, mais c’est la seule solution si l’on veut avoir encore un cloud accessible dans les deux ans à venir ». Du même coup, les internautes fustigent OVHcloud pour la hausse affectant des équipements déjà amortis, tandis que d’autres apprécient la transparence du dirigeant.