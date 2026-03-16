La puce géante de Cerebras motorisera les IA d’AWS

L’hyperscaler américain AWS annonce qu’il intégrera cette année la puce accélératrice géante WSE-3 de Cerebras dans ses services d’IA. L’enjeu sera de proposer des IA génératives plus rapides, car fonctionnant sur le principe inédit d’inférence « désagrégée ». En l’occurrence, les calculs seront découpés pour que leurs fonctions s’exécutent sur le circuit le plus optimal.

La puce accélératrice maison d’AWS, le Trainium3, servira à encoder le prompt des utilisateurs sous forme de vecteurs compatibles avec la base de connaissance d’un LLM, tandis que le WSE-3 générera les résultats à partir des connaissances pointées par les vecteurs du prompt.

« À chaque fois que vous posez une question à une IA, deux opérations distinctes se déroulent : le prefill qui interprète votre question et le decode qui génère la réponse. Chacun sollicite des caractéristiques matérielles différentes : calculs matriciels pour le premier, mémoire à large bande passante pour le second. En dédiant à chacun un circuit optimisé pour son fonctionnement, AWS va offrir à ses utilisateurs des IA cinq fois plus rapides », explique James Wang, le directeur produit de Cerebras, dans un billet de blog.

125 + 2,52 pétaflops Physiquement, les deux puces seront sur des serveurs différents, lesquels seront connectés via des cartes réseau Elastic Fabric Adapter. Ces cartes Ethernet, propres à AWS, sont capables de faire passer les données directement de la mémoire d’un serveur à celle d’un autre. Les puces WSE-3 seront livrées à AWS au sein de serveurs CS-3, une machine 16U que Cerebras fabrique lui-même et qui ne contient qu’une seule puce WSE-3. Celle-ci est si grande que, installée verticalement, elle occupe la moitié de la hauteur du serveur. Sa grande taille lui permet d’intégrer 900 000 cœurs et 44 Go de mémoire cache. Les cœurs communiquent avec ce cache à la vitesse de 21 Po/s, entre eux à la vitesse de 214 Po/s, et avec des cartes réseau à la vitesse de 1,2 Tbit/s. La puissance de calcul d’une puce WSE-3 est de 125 pétaflops (millions de milliards d’opérations à la seconde) en précision 16 bits. Cerebras parle d’une capacité de génération de 3000 tokens par seconde. Refroidie avec une eau qui doit entrer dans le serveur à 20 °C et un débit de 100 litres par minute, elle porte la consommation énergétique de sa machine hôte à 27 kW. De son côté, une puce Trainium3 n’a qu’une puissance de calcul de 2,52 pétaflops en précision 8 bits, mais embarque 144 Go de mémoire HBM3e. Celle-ci est toutefois moins rapide que la mémoire cache. AWS installe son Trainium 3 dans des baies rack pouvant contenir 18 serveurs équipés chacun de quatre puces. Le scénario d’usage est probablement que les Trainium servent à encoder les questions de plusieurs utilisateurs simultanés, qui travaillent tous avec le même LLM stocké dans la mémoire cache d’une puce WSE-3.