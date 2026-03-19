« Project SnowWork » : Snowflake s’inspire fortement de Cowork d’Anthropic

SnowWork vise plus spécifiquement les collaborateurs non techniques des entités finance, vente, marketing et data science. En préversion de recherche privée, l’outil dévoilé le 18 mars par le spécialiste de la gestion de données n’est ni plus ni moins qu’une copie de CoWork d’Anthropic.

À partir de la même interface que l’assistant Snowflake Intelligence, les usagers peuvent appeler des « skills », c’est-à-dire des instructions spécifiques et des outils pour exécuter des flux de travail multiétapes. Le tout est « borné » par le rôle de l’utilisateur : data engineer, data scientist, mais aussi responsable produit, directeur du marketing, directeur financier, etc. Les compétences sont associées aux rôles.

Un Cowork à la sauce Snowflake Sridhar Ramaswamy, CEO de Snowflake, assure que le projet SnowWork repose sur la planification et l’exécution de flux de travail à partir de données présentes dans les instances du Data Cloud. L’outil peut générer des analyses et des recommandations de prise de décision. Les analyses s’appuient sur l’agent qui propulse Snowflake Intelligence (lui a accès au moteur SQL propriétaire de l’éditeur) et sur Cortex Code, un agent de développement dans la sphère de Snowflake. Selon les dires de Snowflake, SnowWork peut avoir accès aux mêmes données, bases de connaissances et ontologies que les collaborateurs. Les droits d’accès demeurent sous le contrôle de la console d’administration Data Cloud et « l’agent » hérite d’autorisation similaire (quand cela est possible). Les règles de gouvernance de données et l’audit des usages sont de la partie. Rapport pour les dirigeants, analyse de l’état des prospections commerciales, analyse du taux d’attrition, génération de diapositives de prévision de ventes, explication des résultats financiers, recommandation d’allocation de budget marketing (un sujet cher à Ekimetrics)… le fournisseur entend ancrer son outil dans le « pratico-pratique ». Les résultats fournis sont essentiellement des présentations et des feuilles de calcul. L’éditeur ne l’explique pas, mais il s’appuie probablement sur les vues sémantiques pour créer des métriques et des définitions métiers communes. Mais ici, elles ne servent plus seulement à encadrer la génération de rapports BI.