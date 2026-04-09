Anthropic gère désormais l’infrastructure pour les agents IA

Anthropic continue d’étendre sa gamme d’outils. Après Claude Code, Claude Cowork et hier Claude Mythos, Claude Managed Agents est une nouvelle offre qui doit permettre de déployer beaucoup plus rapidement des agents IA, sans avoir à s’occuper de l’infrastructure technique que le service prend en charge.

La promesse est de passer d’une idée d’un agent sur le papier à un agent IA véritablement opérationnel en quelques jours (plutôt qu’en plusieurs mois). Anthropic insiste sur le fait que cette industrialisation plus agile sur sa propre infrastructure ne sacrifie ni la sécurité, ni la gouvernance.

Une logique PaaS Avec Managed Agents, Anthropic propose donc de prendre en charge les couches « ingrates » : sandboxing, gestion des identités et permissions, gestion des sessions longues, orchestration et gestion des boucles, les logs et la traçabilité, et, bien sûr, l’exécution du code. Autrement dit, Anthropic fournit un runtime d’agents IA entièrement managé dans une logique proche du PaaS. Anthropic donne à nouveau plusieurs exemples de cas d’usage d’agents en production (analyse juridique, financière, assistants intégrés dans Teams ou Jira, débogage et correctif de code, etc.). Mais la nouveauté ici est plutôt la rapidité à laquelle il sera possible, avec ce nouvel outil, de les déployer à grande échelle. Plusieurs entreprises ont déjà utilisé Managed Agents en production comme Notion, Rakuten, Asana, Atlassian ou encore Vibecode. D’après ces premiers retours, le passage du prototype à la production serait jusqu’à dix fois plus rapide. Quant à l’efficacité des agents déployés avec l’outil d’Anthorpic, ils afficheraient jusqu’à 10 points de réussite en plus sur des tâches complexes – un chiffre à prendre avec des pincettes néanmoins puisqu’il s’agit d’un test interne sur la génération de documents structurés par rapport à une méthode avec plusieurs prompts/demandes successives. Finalement, résume Claude, il ne resterait plus à l’entreprise « que » à intégrer les agents avec les workflows et les outils legacy (ERP, CRM, GED, etc.).