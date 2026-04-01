Forum InCyber 2026 : comment se préparer à un kill-switch américain ?

Le général Marc Watin-Augouard, fondateur du Forum InCyber a ouvert la plénière d’ouverture par un discours sur la place de l’Europe dans le concert des grandes puissances.

L’ère Trump a montré que le scénario d’un potentiel kill switch des technologies américaines est désormais possible, ce qui place de fait le continent en position de colonie numérique des États-Unis. Appelant à un réveil de l’Europe, le général a souligné que la souveraineté ne se décrète pas, mais doit se bâtir jour après jour. Une idée qui faisait de la France le village d’Astérix jusqu’à peu, mais qui progresse chez nos voisins allemands et néerlandais.

Le forum InCyber est aussi le témoin de ce réveil de l’Europe sur le terrain de la cybersécurité, avec plus de stands de délégations étrangères, avec la Belgique, les Pays-Bas, la Pologne, le Luxembourg.

« Nous avons un écosystème européen de cybersécurité extrêmement foisonnant, mais encore très fragmenté. » Guillaume TissierDirecteur général du forum InCyber

Guillaume Tissier, directeur général du forum InCyber a expliqué cette évolution : « la première raison de cet élargissement est industrielle. Nous avons un écosystème européen de cybersécurité extrêmement foisonnant, mais encore très fragmenté. Le mapping que nous avons réalisé avec l’European Champions Alliance a dénombré 1 300 entreprises sur ces sujets de sécurité numérique, avec des leaders ou des pépites dans chacun des segments, mais qui peinent encore à passer à l’échelle. C’est aussi le signe d’un manque d’intégration des marchés européens. Chaque pays achète soit en local, soit américain, mais n’achète pas dans un pays voisin. Il faut développer ces intégrations et c’est le sens des partenariats stratégiques que nous nouons avec l’idée de faire un forum réellement européen ».

Un nouveau paquet « Digital Omnibus » en approche finale Henna Virkunnen, vice-présidente exécutive de la Commission européenne en charge de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie, rappelle que le Forum InCyber est « organisé sous le patronage du Président de la République française ». Ceci « souligne notre front uni vis-à-vis de la maîtrise de nos dépendances numériques, ce qui est le thème sous-jacent de la perspective de politique de l’UE, car nous avons adopté en janvier la proposition de révision du Cybersecurity Act et nous préparons un paquet souveraineté en mai ». « Nous savons que les semi-conducteurs conditionnent toutes les autres technologies et tous les équipements. » Henna VirkunnenV-P exécutive Commission européenne, en charge de la souveraineté technologique, de la sécurité et démocratie Le nouveau paquet « Digital Omnibus » va couvrir tout le spectre du numérique, depuis la production de microprocesseurs avec un Chips Act 2.0, jusqu’à la maîtrise de la donnée. La vice-présidente de la commission a évoqué un Cloud and Development Act, une stratégie Open Source ainsi qu’une stratégie de digitalisation et développement de l’IA dans le secteur énergétique : « nous savons que les semi-conducteurs conditionnent toutes les autres technologies et tous les équipements. C’est la raison pour laquelle le Chips Act 2.0 sera crucial pour l’industrie européenne dans ce domaine ainsi que pour la résilience de notre chaîne logistique ». « C’est la raison pour laquelle le Chips Act 2.0 sera crucial pour l’industrie européenne dans ce domaine ainsi que pour la résilience de notre chaîne logistique. » Henna VirkunnenCommission européenne Dans le cadre du Cloud and Development Act, Henna Virkunnen évoque désormais l’adoption de services cloud souverains comme un moyen de renforcer l’Europe sans toutefois fermer ses frontières : « pour que les secteurs du cloud et de l’IA puissent croître, nous devons aussi augmenter nos propres infrastructures de calcul et nos datacenters. Troisièmement, notre stratégie d’écosystème digital Open Source doit construire les conditions pour développer de plus en plus d’écosystèmes open source et renforcer ainsi la compétitivité internationale de l’UE, tout en assurant sa sécurité et sa résilience ». La vice-présidente a aussi évoqué le Cybersecurity Act, une mesure de protection qui doit protéger les Européens contre les tentatives de pénétration des infrastructures critiques. En outre, l’EU Quantum Act devra pour sa part améliorer la capacité industrielle européenne dans ce domaine technologique où le Vieux Continent est loin d’avoir à rougir. Se défendant de toute volonté de dérégulation, Henna Virkunnen a néanmoins exprimé sa volonté de simplifier les règles pesant sur les PME afin de faciliter leur scaleup. Elle a enfin proposé la création d’un guichet unique pour la déclaration des incidents de sécurité.