ASML investit 1,3 milliard d’euros dans Mistral AI

Mistral AI confirme en grande partie les informations partagées dimanche par Reuters. Il valide une levée de fonds en série C de 1,7 milliard d’euros, ce qui porte sa valorisation à 11,7 milliards d’euros. Pour rappel, en mai 2024, la société française avait récolté 600 millions d’euros (dette incluse). Sa valorisation s’établissait alors à 5,8 milliards d’euros.

La majorité de la somme injectée dans la licorne l’est par ASML. Le spécialiste néerlandais des équipements de lithographie pour semiconducteurs engage 1,3 milliard d’euros. Les 400 millions restants sont versés par des investisseurs existants : DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Venture, Lightspeed et Nvidia.

ASML parmi les actionnaires principaux de Mistral AI ASML précise qu’il détiendra environ 11 % des parts de Mistral AI et obtiendra un siège au comité stratégique de la startup. Il sera occupé par Roger Dassen, le directeur financier d’ASML. Selon Reuters, le groupe devient un des grands actionnaires de la startup, voire son actionnaire principal. Arthur Mensch, cofondateur et CEO de Mistral AI, a répété à plusieurs reprises que la majorité du capital de la startup demeure français, tout comme sa direction. « Ce cycle de financement réaffirme l’indépendance de l’entreprise », écrivent les porte-parole de Mistral AI. De son côté, Reuters évoque une volonté pour le champion de l’IA français d’éviter une attache trop importante aux acteurs américains ou chinois.

Mistral AI alimentera les usages IA d’ASML En outre, les deux acteurs européens entrent dans un partenariat stratégique « à long terme ». « La collaboration entre Mistral AI et ASML vise à générer des avantages évidents pour les clients d’ASML grâce à des produits et des solutions innovants rendus possibles par l’IA, et offrira un potentiel de recherche conjointe pour saisir les opportunités futures », déclare Christophe Fouquet, président-directeur général d’ASML, dans un communiqué de presse. « Nous pensons que ce partenariat stratégique avec Mistral AI, qui va au-delà d’une relation fournisseur-client traditionnelle, est le meilleur moyen de saisir cette opportunité significative. Nous pensons également que cette collaboration apporte une valeur ajoutée à Mistral AI ». L’équipementier – sans qui TSMC et ses clients Nvidia et AMD ne pourraient pas fabriquer leurs puces – entend bénéficier du savoir-faire de Mistral AI pour améliorer les performances de ses machines EUV grâce à l’IA. « Nous avons l’ambition d’aider ASML et ses nombreux partenaires à relever les défis techniques actuels et futurs grâce à l’IA, et, à terme, de faire progresser l’ensemble de la chaîne de valeur des semiconducteurs et de l’IA », annonce Arthur Mensch, dans un communiqué de presse. Cette chaîne de valeur est internationale. De plus, quand ASML est en amont de ce flux industriel, Mistral AI est en aval. Reste à savoir si ASML n’envisage pas d’autres gains en investissant si haut dans cette chaîne.