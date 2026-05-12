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Toutes les APIs d’Anthropic sont désormais accessibles directement depuis AWS
Les clients d’AWS avaient l’option Bedrock pour utiliser des LLMs du créateur de Claude. Grâce à un nouvel accord entre les deux acteurs, ils auront accès à tous les outils de Claude, y compris ceux en beta, avec un guichet unique. Ce type d’accord aussi large est « une première » pour Anthropic.
Il était déjà possible de « consommer » Claude, l’IA d’Anthropic, directement depuis AWS, via Bedrock, son « jardin à LLM ». Depuis hier, il est désormais aussi possible « d’appeler » Claude depuis AWS.
Claude Platform on AWS – c’est le nom de l’offre – permet d’accéder à l’intégralité des fonctionnalités (en API) d’Anthropic. Y compris celles en preview comme Managed Agents, l’Advisor, Files API, les Skills, ou encore le connecteur MCP – toutes actuellement en beta.
Même les fonctionnalités en beta
Pour mémoire, l’Advisor est une fonctionnalité qui permet de confier à un modèle plus avancé (comme Opus) des tâches de réflexion et de conseil et à un autre modèle moins couteux (Haiku ou Sonnet) des tâches d’exécution.
Managed Agent gère automatiquement les couches sous-jacentes, d’infrastructure, des agents. Quant aux « skills », ce sont des compétences connexes ajoutées au LLM. Pour Anthropic, il en existe deux grandes catégories. Les skills « organisationnels » visent à formaliser des processus, par exemple pour appliquer des chartes graphiques et respecter des conventions internes. Et des skills « personnels » pour automatiser des workflows métiers répétitifs comme la manipulation de fichiers PDF.
« Les prochaines nouveautés de Claude seront accessibles, dès le premier jour, sur AWS », s’engage Anthopric.
En plus de ce catalogue exhaustif, les deux autres avantages pour un client d’AWS seront d’avoir un guichet unique pour la facturation et un seul mécanisme technique d’authentification (l’IAM d’AWS).
Claude dans Bedrock vs Claude sur AWS
Mais à la différence de Bedrock, les données ne resteront pas cantonnées chez AWS. Elles seront envoyées à Anthropic, qui gère en propre tous ces outils.
« C’est une bonne option pour les entreprises qui souhaitent profiter pleinement de toute la plateforme Claude », résume l’éditeur, alors que Bedrock « convient bien aux entreprises soumises à des exigences strictes en matière de localisation des données ou qui ont besoin que leurs données soient traitées exclusivement au sein de l’infrastructure d’AWS ».
Pour Anthropic, un accord aussi large « constitue une première ». AWS étant un des investisseur d’Antrhopic, ceci explique cela.