Toutes les APIs d’Anthropic sont désormais accessibles directement depuis AWS

Il était déjà possible de « consommer » Claude, l’IA d’Anthropic, directement depuis AWS, via Bedrock, son « jardin à LLM ». Depuis hier, il est désormais aussi possible « d’appeler » Claude depuis AWS.

Claude Platform on AWS – c’est le nom de l’offre – permet d’accéder à l’intégralité des fonctionnalités (en API) d’Anthropic. Y compris celles en preview comme Managed Agents, l’Advisor, Files API, les Skills, ou encore le connecteur MCP – toutes actuellement en beta.

Même les fonctionnalités en beta Pour mémoire, l’Advisor est une fonctionnalité qui permet de confier à un modèle plus avancé (comme Opus) des tâches de réflexion et de conseil et à un autre modèle moins couteux (Haiku ou Sonnet) des tâches d’exécution. Managed Agent gère automatiquement les couches sous-jacentes, d’infrastructure, des agents. Quant aux « skills », ce sont des compétences connexes ajoutées au LLM. Pour Anthropic, il en existe deux grandes catégories. Les skills « organisationnels » visent à formaliser des processus, par exemple pour appliquer des chartes graphiques et respecter des conventions internes. Et des skills « personnels » pour automatiser des workflows métiers répétitifs comme la manipulation de fichiers PDF. « Les prochaines nouveautés de Claude seront accessibles, dès le premier jour, sur AWS », s’engage Anthopric. En plus de ce catalogue exhaustif, les deux autres avantages pour un client d’AWS seront d’avoir un guichet unique pour la facturation et un seul mécanisme technique d’authentification (l’IAM d’AWS).