Serveurs : le bus PCIe 8.0 se dévoile

Jusqu’à 1 To/s de bande passante entre un processeur et une carte GPU et, ce, dans un serveur rack conventionnel ou un PC de bureau. Telle est la promesse du futur bus PCIe 8.0 dont une version 0.5 du standard vient d’être communiquée aux fabricants informatiques. L’objectif du consortium PCI-SIG responsable de cette norme est que les processeurs, les cartes mères, les cartes accélératrices (IA, réseau…) et les SSD NVMe soient tous compatibles d’ici à fin 2028. Ce qui ne sera vraisemblablement pas le cas.

La caractéristique la plus saillante de ce standard est que chacune de ses voies de communication transportera 256 Gbit/s, soit huit fois plus que celles des bus PCIe 5.0 qui équipent de nos jours les serveurs dernier cri. Il faut diviser par 8 cette valeur pour obtenir un chiffre en Go/s, soit 32 Go/s par voie de communication.

Une carte accélératrice communique avec sa machine hôte sur un maximum de 16 voies, d’où le téraoctet par seconde annoncé. Un SSD NVMe de type datacenter utilise classiquement quatre voies (contre deux sur des SSD pour PC) et offrirait pour sa part une bande passante maximale de 256 Go/s. Toutefois, la latence des circuits NAND qui composent un tel disque Flash ne permet jamais d’atteindre le plafond maximal.

Un autre point technique intéressant est le protocole PAM4 qui offre la possibilité de transférer un bit utile pour chaque bit communiqué, permettant ainsi que les gigatransferts par seconde (GT/s) exprimés par les constructeurs d’équipements PCIe correspondent réellement à des Gbit/s. Ce protocole est implémenté dès la génération PCIe 6.0 qui devrait arriver avec les nouvelles générations de processeurs Xeon et Epyc.

Sur l’actuelle génération PCI 5.0 et depuis la génération PCIe 3.0, le protocole NRZ utilisé demande de communiquer 130 bits pour obtenir 128 bits de données utiles. En PCIe 1.0 et 2.0, il fallait communiquer 10 bits pour obtenir 8 bits de données utiles.

Le bus PCIe 7.0 est quant à lui censé arriver dans les équipements informatiques en 2027. Toutefois, ces calendriers paraissent tous trop serrés, au regard des rythmes d’évolution actuels des processeurs et des circuits de NAND.