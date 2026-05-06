AI Control Tower : ServiceNow présente un chantier en cours

Lors de sa conférence Knowledge 2026 à Las Vegas (du 5 au 8 mai), ServiceNow a annoncé une extension de son AI Control Tower. Elle fait suite à la disponibilité générale de la mise à jour Australia. Elle est en cours de déploiement depuis le mois d’avril après des tests menés au mois de mars.

Dès son lancement, l’éditeur américain a souhaité faire de l’AI Control Tower un environnement unifié pour gouverner les projets et les déploiements d’IA.

Cette gouvernance est relative à la découverte, l’observabilité, la gestion des risques de conformité, la sécurité et la mesure du ROI.

ServiceNow a déjà commencé à couvrir ces cinq dimensions. Néanmoins, il lui reste beaucoup à faire dans les mois à venir.

Dans sa version en disponibilité générale, AI Control Tower permet de superviser les assistants et les agents IA de ServiceNow, ceux bâtis sur Microsoft Azure, AWS (Amazon Bedrock), Salesforce, LangGraph, n8n, Databricks, Google Vertex AI (qu’il faut désormais nommer Gemini Enterprise Agent Platform), Oracle Cloud Infrastructure et IBM Watsonx. ServiceNow y ajoutera des connecteurs certifiés vers SAP, Workday, OpenAI, Anthropic, pour en totaliser une trentaine.

En disponibilité limitée, l’éditeur offre un moyen de synchroniser au sein de la CMDB de l’éditeur les « actifs IA », à savoir les modèles, les jeux de données, les prompts, les skills et les outils utilisés pour les assistants Now Assist. Des capacités similaires sont proposées pour superviser les agents IA tiers afin d’identifier les actifs sous supervision et ceux qui ne sont pas suivis. Il s’agit de surfacer les agents IA les plus utilisés et ceux considérés comme « dormants », qu’une entreprise pourrait débrancher.

Pour l’heure, la découverte des actifs IA passe par la nécessaire connexion des sources à travers les connecteurs « AI Service Graph », évoqués plus haut. Ils permettent de convertir automatiquement des fichiers au format JSON en table de la CMDB RaptorDB. C’est une technologie issue du rachat de Veza (1 milliard de dollars), une startup spécialisée dans la gestion des identités non humaines.

En outre, il est possible de lister les serveurs MCP utilisés par des agents et des applications IA, mais aussi de les connecter à une passerelle IA, responsables du suivi du trafic, des accès.

Détecter les risques de sécurité L’éditeur ajoute progressivement des algorithmes de détection d’injection de prompts, de fuite de données sensibles (PII) et de déviation des agents IA. « Nous les mettons à disposition auprès des clients au sein d’une phase nommée Innovation Lab pour les tester à plus large échelle », déclare Bhakti Pitre, vice-présidente AI Security Product chez ServiceNow. « Nous avons choisi ces trois volets de détections après avoir mené un sondage auprès de 500 clients en leur demandant quels sont les risques majeurs qu’ils souhaitent surveiller », poursuit-elle. « 80 % d’entre eux ont évoqué la fuite de données PII. Les injections de prompts arrivaient en numéro deux sur la liste et en trois la détection des agents déviants, qui ne suit pas les objectifs lui ayant été donnés ». Ensuite, Bhakti Pitre et ses équipes ont comparé cela avec les recommandations OWASP en matière de LLM et d’IA agentique. « Nous avons en quelque sorte trouvé le juste milieu, entre ce que veulent les clients et ce qui leur est recommandé », résume-t-elle. ServiceNow couvre ainsi sept des dix patterns listés par l’OWASP. Une partie de ces fonctionnalités sont permises par l’intégration de Traceloop, selon Joe Davis, vice-président directeur AI Platform & Product Engineering chez ServiceNow. L’éditeur a finalisé l’acquisition de la startup éponyme il y a deux mois. L’outil permet surtout de récupérer les traces et de s’assurer des niveaux de conformité et sécurité en presque temps réel. Pour l’heure, cette capacité de traçage est valable à l’échelle de ServiceNow. « Nous avons lancé une fonctionnalité en mars en phase d’Innovation Lab qui permet de suivre des agents IA à travers différentes plateformes, à l’aide de la convention OpenTelemetry pour les LLM », indique Bhakti Pitre. Les fonctions incubées dans l’Innovation Lab en mai entreront en disponibilité générale en août prochain. Tout cela permettait jusqu’alors à ServiceNow de proposer des tableaux de bord pour rendre visibles les projets IA et faciliter leur contrôle.

Contrôler la conformité et les investissements C’est également l’objet du volet « risques et conformité ». Outre les mécanismes de détection évoqués plus haut, ServiceNow a adapté sa brique de suivi de conformité à l’AI Control Tower. L’éditeur applique l’AI Risk Management Framework du NIST et le cadre de classification des risques de l’AI Act européen. Ainsi, les entreprises peuvent identifier les projets conformes et non conformes, mais également planifier les efforts légaux de remédiation avant le passage en production d’un système IA. Pour autant, les risques liés à la chaîne logistique, à savoir si une entreprise utilise, fournit, distribue ou importe un système d’IA, ne sont que partiellement surfacés, principalement en lien avec la réglementation RGPD et la norme PCI DSS. C’est l’une des parties de l’AI Act encore difficiles à appréhender par les entreprises. La partie la plus usitée par les quelques entreprises qui ont déployé l’AI Tower semble être le volet de mesure de retour sur investissement. Oliver De Wilde, directeur de la transformation IT chez Hitachi en Suisse, explique qu’il a principalement mis en œuvre cette capacité au sein du groupe japonais. Elle permet de juger si la DSI « a mis ses œufs dans le bon panier » en matière d’IA. « Le risque financier n’est pas réellement lié aux limites de puissances de calcul », a-t-il expliqué. « En revanche, le fait de dépendre d’un hyperscaler, d’un petit nombre de fournisseurs et data centers entraîne un risque de verrouillage ». C’est aussi un moyen de prioriser les cas d’usage suivant la valeur mesurée des déploiements progressifs là où les ressources de développement sont, elles, restreintes. Actuellement, les estimations des gains en heure et en dollars sont dépendantes d’algorithmes de scoring mis au point par l’éditeur. Ils s’appuient sur des estimations qu’il conviendra de personnaliser pour en profiter pleinement. La visibilité est une chose, mais ServiceNow cherche surtout la mise en contrôle des actifs IA.

Des « kill switches » pour stopper les attaques visant les serveurs MCP et les LLM Sur scène, Bill McDermott, président et CEO de ServiceNow, a vanté l’existence de « kill switches » pour éviter les débordements en cas d’attaque, de déviation ou de surconsommation. Dans les faits, un seul d’entre eux est actif dans le cadre du lancement de la mise à jour Australia. Il sert à couper temporairement le trafic de la gateway réservé aux serveurs MCP. « Si nous constatons un trafic inhabituel, par exemple un grand nombre de tentatives d’accès en échec, nous pouvons suspendre tout le trafic au niveau de la passerelle ou à l’échelle du serveur MCP », explique Ashley Snyder, senior principal outbound product manager chez ServiceNow. Une autre passerelle IA permettra de faire la même chose au niveau des LLM. « Nous la lancerons au cours du troisième trimestre 2026 », précise-t-elle. Cette passerelle, Guardian, existe déjà pour les LLM, les assistants et les agents IA de l’éditeur, ajoute Bhakti Pitre. « Concernant les kill switches, supprimer l’accès à la passerelle LLM et aux outils ne suffit pas », insiste-t-elle. « Il faut également que cela s’applique aux jetons [tokens] d’accès et d’identité ». Il s’agira alors de révoquer les accès et les permissions en cas de suspicion. C’est l’une des raisons pour lesquelles ServiceNow a acquis Veza. « Nous travaillons également avec des partenaires », assure Bhakti Pitre, tout en omettant sciemment de les nommer.