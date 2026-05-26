Informatica mise sur l’IA agentique au service de la gouvernance de l’IA et des données

Lors d’Informatica World 2026 du 19 au 21 mai à Las Vegas, Salesforce a orienté les discussions sur le rapprochement de sa plateforme avec les solutions de sa nouvelle filiale acquise en mai 2025. Or, à l’applaudimètre, ce sont plutôt les annonces consacrées à la gouvernance de données qui ont suscité la plus grande attention des clients.

L’un des points largement mis en avant par les deux acteurs n’est autre que l’adoption de l’approche « headless ». Il ne sera plus nécessaire de passer par l’interface d’Informatica pour interagir avec son back-end. Il faut entendre par là que chaque brique Informatica bénéficiera de son ou ses serveurs MCP pouvant être intégrés à un outil agentique. La suite Cloud Data Governance & Catalog (CDCG) n’y échappe pas. Toutefois, il faut attendre la fin de la deuxième moitié 2026 pour en profiter. Les porte-parole d’Informatica ont profité de l’événement pour démontrer les futures capacités accessibles à travers son agent data stewardship et les IDE agentiques comme Claude Code, ainsi que Slack.

Unifier la gouvernance de l’IA et des données Avec l’accès aux politiques de gouvernance configurés dans CDCG, aux données sources et aux spécifications agentiques, le LLM peut identifier les règlements internes et externes auxquels un projet de gestion de données ou d’IA doit se conformer pour espérer passer en production. Les spécifications sont composées de « skills », concoctés par Informatica et d’un document d’exigences produit. Ce dernier renseigne les objectifs et les caractéristiques d’un projet. Les skills sont des instructions en langage naturel qui renferment un ensemble de bonnes pratiques de gestion de données, de gouvernance et d’usage de la plateforme Informatica. Une fois cette étape de vérification agentique effectuée, un data steward en chair et en os peut examiner si le projet est bien conforme. « En tant que développeur, cela permet d’obtenir un accord avant même d’avoir écrit une seule ligne de code », promet Sumeet Agrawal, vice-président gestion produit chez Informatica. À la manière de ServiceNow et son AI Control Tower ou de son concurrent Alation, la filiale de Salesforce commence par la mise en conformité avec l’AI Act européen et l’AI Risk Management Framework du NIST, ainsi que le RGPD. D’autres réglementations suivront.

« Policy to Code » : Informatica veut appliquer les règles de protection de données à l’exécution Informatica veut aller plus loin. Cette validation ne doit pas être un simple coup de tampon sur un formulaire numérique. L’approbation devra enclencher un flux de travail automatisé pour mettre en application les règles au niveau du code. « Quelles que soient les politiques que vous avez définies avec vos data stewards ou celles que d’autres définissent dans votre catalogue, nous pouvons les convertir en éléments exécutables », affirme Sumeet Agrawal auprès du MagIT. Pour rappel, les outils « policy as code » servent majoritairement à appliquer des règles de sécurité et de conformité au niveau du réseau et de l’infrastructure dans un langage lisible par les machines. Ici, l’éditeur évoque une approche légèrement différente de « policy to code ». Ici, Informatica combine des garde-fous appliqués au LLM et aux serveurs MCP – la fameuse Flex Gateway de MuleSoft – avec des techniques d’automatisation plus traditionnelle basées sur des règles et des détections opérées par des modèles de machine learning. Tout cela devrait aider à masquer les données sensibles, s’assurer d’un accès seulement aux bonnes données, l’application du chiffrement, etc. « L’approche policy as code concerne par exemple la limitation du débit, le filtrage des IP, la configuration du chiffrement, etc. », distingue Sumeet Agrawal. « Notre vision du policy to code est de bloquer les données sensibles avant qu’elles n’atteignent l’agent IA de raisonnement ».

Les nuances de la gouvernance IA chez Informatica, Alation et Collibra En sus de ce système « policy to code » pour la gestion de données, Informatica prépare la mise en place d’une fonctionnalité de notification des dérives. Son agent Data Stewardship peut être connecté au data lineage au sein de la plateforme Informatica Data Management Cloud (IDMC). « Si de nouvelles sources de données sont ajoutées pour alimenter une instance Snowflake, nous pourrons faire une vérification automatique des dépendances avec tous les systèmes d’IA », assure Sumeet Agrawal. De la sorte, un data steward fera appliquer des règles sur les nouvelles données ou notifiera les développeurs pour qu’ils modifient l’application cible. Ici, il s’agit de rassurer les entreprises quant à la mise en production de leurs agents IA. Néanmoins, les porte-parole d’Informatica ne disent rien à propos de la réception des régulateurs sur l’application de l’AI Act et des standards du NIST par des systèmes d’IA, hormis d’assurer que tout cela pourra être audité. En la matière, le concurrent Alation a été plus clair concernant l’auditabilité des actifs IA (serveurs MCP et LLM). Toutefois, Alation se contente d’un suivi en direct des validations par les équipes de conformité, plutôt que d’appliquer automatiquement les politiques. Le Belge Collibra se situe entre Alation et Informatica tout en s’approchant de ServiceNow. En préversion privée, son AI Command Center inclut déjà une brique d’observabilité des déviations des modèles, propulsé par son partenaire français Giskard. Toutefois, comme le nom l’indique, la solution se concentre d’abord sur le suivi des projets d’IA. Les actions doivent être prises avant le déploiement des cas d’usage et les outils sont là pour alerter des problèmes en production, pas pour les empêcher. Cela pourrait changer : Giskard développe Guards, un système « conscient du contexte » qui applique des règles sous forme de policy as code (OPA/REGO), en combinant les sujets de gouvernance, de qualité des résultats, de sécurité et de cybersécurité. Cerise sur le gâteau, cette passerelle pourra s’installer sur site. À l’opposé, Informatica veut rassembler sous le même toit la gouvernance des données et de l’IA. Les porte-parole d’Informatica semblent d’ailleurs plus préoccupés par la prise en charge des données non structurées. Les mécanismes décrits ci-dessus ne sont en majorité valable que pour les données structurées. Or, le cabinet d’analystes IDC estime qu’environ 90 % des données en possession des entreprises sont sous la forme de documents.