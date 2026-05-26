Processeur : le Rhea1 équipera les supercalculateurs dès fin 2026

Cette fois, ce sera la bonne. Le Rhea1, le processeur ARM européen conçu pour les serveurs, équipera le supercalculateur Jupiter du centre de recherche de Jülich, en Allemagne, d’ici à la fin de l’année. La puce est sortie d’usine. Elle passe actuellement une batterie de tests pour valider ses fonctionnalités matérielles et logicielles avant de rejoindre, d’ici à 12 semaines, l’usine du français Bull (ex-Eviden) qui la montera dans les clusters de calcul qu’il fabrique pour étendre Jupiter.

« Les premiers résultats sont très encourageants. Ils confirment que le microprocesseur européen haute performance et basse consommation fonctionne conformément à sa conception », se réjouit Philippe Notton, le PDG de SiPearl (en photo en haut de cet article), dans un communiqué.

LeMagIT a parlé pour la première fois de ce processeur en 2019, lorsque l’entreprise française SiPearl a été fondée pour concrétiser le projet EPI (European Processor Initiative) d’une puce européenne pour supercalculateurs. EPI avait été initié par l’Union européenne dans le cadre de son nouveau programme EuroHPC, qui avait pour ambition de développer sur le continent des machines Exascale, capables de traiter au moins un milliard de milliards d’opérations par seconde (alias exaflop/s).

Le fait est que le premier supercalculateur européen Exascale a été mis en production en fin d’année dernière, qu’il s’agit bien de Jupiter et que c’est bien EuroHPC qui pilote son financement. Jupiter (1 exaflop/s) est le quatrième plus puissant ordinateur au monde, derrière les américains El Capitan (1,8 exaflop/s), Frontier (1,35 exaflop/s) et Aurora (1,01 exaflop/s), selon la dernière édition du palmarès Top500. Comme quoi, on peut critiquer la lenteur de la bureaucratie européenne, mais force est de reconnaître que l’UE sait malgré tout mener ses projets à terme.

« Seul CPU haute performance conçu en Europe, Rhea1 est l'élément clé d'une pile de calcul et d’IA souveraine complète. Outre pour ses performances, ses utilisateurs l'apprécieront pour sa sécurité sans backdoor ni kill switch », poursuit le communiqué, en jouant sur la fibre très actuelle de la souveraineté, alias la peur des entreprises européennes de dépendre de technologies que les USA de la fin des années 2020 peuvent couper à tout instant.