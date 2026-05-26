SecNumCloud : NumSpot valide le jalon J1 pour cinq services PaaS

Du fait de leur soutien technique respectif, S3NS et Bleu dominent l’actualité du cloud de confiance. D’autres acteurs travaillent d’arrache-pied pour se distinguer. C’est le cas de NumSpot. La société née du rapprochement de la Banque des Territoires, de Bouygues Telecom, de Docaposte et de Dassault Systèmes a annoncé que cinq de ses services PaaS ont franchi la fameuse étape du J1 de la procédure d’obtention de la qualification SecNumCloud 3.2.

Cinq services PaaS en cours de qualification En l’occurrence, cela concerne NumSpot Managed Kubernetes, Database, Secret Manager, Container Registry et AI Platform. La société a décliné sa propre distribution du Kubernetes « vanille » [Ou « Vanilla »] (open source). Accessible en quatre tailles – de 10 à 500 nœuds –, Managed Kubernetes est « redondé » sur deux à trois zones de disponibilité. Le service prend en charge quatre mises à jour de K8S : de la 1.32 jusqu’à la 1.34. Outre les fonctions de remplacement des nœuds défaillants, propres à Kubernetes, NumSpot a déjà prévu les intégrations aux instances GPU et à trois classes de stockage en bloc, ainsi que ses propres éléments Terraform pour automatiser les déploiements. Managed Database est consacré à PostgreSQL v16, 17 et 18, ainsi qu’à ses extensions TimeScaleDB (séries chronologiques) et pgvector (vecteurs). Les clients peuvent déployer des instances dotées de 1 Go à 1 To de RAM, de 1 à 78 vCPU et jusqu’à 15 To de stockage. Toutes ses spécifications ne sont pas connues, mais le Container Registry s’appuie sur le projet de la CNCF Harbor. Il permet de gérer des images de conteneurs, des charts Helm et des artefacts comme des fichiers de configuration ou des paquets npm. Il inclut un scan de vulnérabilités basé sur le projet Trivy. Les informations concernant l’AI Platform et le KMS maison (secret manager) sont chiches. Le fournisseur assure toutefois que cette architecture sera hybride et portable, sur site ou dans le cloud. Si AWS peut se targuer de proposer près de 300 services et plus de 800 types d’instances (!), NumSpot mise sur les essentiels. Ces briques sont considérées comme le socle pour favoriser la migration vers le cloud de SI déployés sur site.