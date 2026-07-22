Galaxy Z Flip 8, Fold 8, Fold 8 Ultra : Samsung monte en gamme dans un contexte de pénurie

Lors de son Galaxy Unpacked, Samsung vient d’annoncer non pas deux, mais trois nouveaux smartphones pliables. Les Galaxy Z Flip 8 et Z Fold 8 Ultra reprennent les formats connus chez le constructeur coréen. Une fois plié, le Flip 8 affiche un format carré, tandis que le Fold 8 Ultra est plus proche d’un smartphone classique.

Étant donné que le Fold 8 Ultra est le remplaçant direct du Fold 7, le nouveau venu se nomme étrangement Fold 8. Plus large que le Fold 8 Ultra, il offre un format écran adapté aux réseaux sociaux et à la lecture de vidéo. Du côté du grand public, cette extension de la gamme est justifiée par la volonté de cibler davantage de profils. Samsung propose là un smartphone différent pour les adeptes de la productivité, les consommateurs de vidéo et ceux qui ne jurent que par « le style ». Les appareils sont évidemment présentés comme plus robustes, plus fins et plus performants que leurs prédécesseurs.

Un élargissement de la gamme Z Fold Cette année, Samsung décline les Galaxy Z Fold 8 et Fold 8 Ultra en édition entreprise. Pourtant, auprès des professionnels, les modèles Flip précédents représentent 47 % des ventes de smartphones pliables, selon Baptiste Araujo, responsable produit B2B chez Samsung France. Pour rappel, l’édition entreprise permet d’accéder à cinq ans de mise à jour, sept montées de version, 3 ans de garantie commerciale ainsi que l’accès gratuit pendant un an à Knox Suite, l’EMM du constructeur. Elle ne sera accessible qu’après avoir dépassé un certain volume de commandes, prévient Baptiste Araujo. Le Galaxy Z Flip 8 peut tout de même être enrôlé dans l’EMM, à acheter séparément. Le constructeur assure que les Fold 8 et Fold 8 Ultra sont plus adaptés à la productivité. Une fois dépliés, les deux smartphones disposent respectivement d’une diagonale de 8 et 7,6 pouces. De quoi afficher deux logiciels différents et faciliter les flux de travail multitâche. Le Fold 8 Ultra est compatible avec Samsung DeX. Cette technologie permet de transformer le smartphone-tablette en ordinateur, quand il est raccordé à un écran (en USB-C) et au couple clavier-souris (Bluetooth). Samsung tient à ce que les employeurs adoptent ces deux appareils. La preuve, plusieurs éditeurs le suivent au lancement. Adobe (Creative Cloud), Cisco (Webex), SAP, Google, Microsoft (Outlook, Powerpoint) ont optimisé leurs applications mobiles pour le Galaxy Fold 8 et Fold 8 Ultra. D’autres suivront, anticipe le responsable produit.

Coupler doucement, mais sûrement, Galaxy AI et Gemini Peu importe l’édition, les trois appareils embarquent les fonctionnalités de Galaxy AI, les services Google Gemini et Perplexity. Les acquéreurs ont d’ailleurs le droit à six mois d’abonnement gratuit à Google AI Pro. De ce côté-là, pas de grand chamboulement. Une petite nouveauté tient dans l’évolution de Now Nudge, en lien avec la surcouche Android OneUI 9. Now Nudge est une fonctionnalité rattachée à Galaxy AI. Elle suggère automatiquement d’ajouter des informations contextuelles dans les applications, par exemple des dates, des lieux ou l’ajout de photos dans les messages. Cela fonctionne aussi avec l’assistant IA de Google. Pour les RSSI qui utilisent Knox Suite, il est possible de superviser le chiffrement des données concernées au sein de l’enclave Knox Vault. Par défaut, Now Nudge demande l’autorisation d’accès à une information à un middleware nommé KEEP (Knox Enhanced Encryped Protection). Lui-même applique les politiques préenregistrées. Now Nudge n’a donc pas accès à toutes les données de l’utilisateur. Chaque type de données a le droit à son canal sécurisé dédié. Les « autres expériences IA » de Samsung bénéficient d’une fonctionnalité similaire via Knox Matrix. Les applications tierces utilisent une autre enclave. Par ailleurs, UI 9 intègre un tableau de bord pour consulter les activités de l’assistant Galaxy AI. Android oblige, les smartphones pliables embarquent Gemini Intelligence et Gemini Notebook. Intelligence correspond à l’intégration de l’assistant Gemini et des fonctions d’IA multimodale dans l’OS. Notebook un espace de travail qui rassemble notes, images, fichiers et documents. Il intègre une fonction de glisser-déposer intuitive pour convertir « facilement » ces contenus en présentations, rapports, infographies, etc. En clair, les usagers de Google Workspace ne seront pas dépaysés. Samsung maintient son approche en matière d’IA. Certaines des fonctionnalités de Galaxy AI sont exécutées sur les smartphones, tandis que d’autres sont déportées sur le cloud. Pour l’instant, les agents IA tiers se lancent dans le cloud, mais l’équipementier n’écarte pas la possibilité un jour de les inférer localement. Le travail de son partenaire Google le justifiera probablement pour un nombre limité de charges de travail. Les entreprises peuvent contrôler l’activation ou la désactivation des fonctionnalités IA.

L’IA fait indirectement grimper les coûts des smartphones L’impact le plus important de l’IA sur les Galaxy Z Fold et Z Flip 8 n’est autre que le prix. Au lancement, le Galaxy Z Flip 8 sera proposé à partir de 1299 euros TTC avec 256 Go de stockage (et 1499 euros avec 512 Go), contre 1202,05 euros pour le Z Flip 7. Le Galaxy Z Fold 7 coûtait à minima 2102,05 euros et 2302,05 euros dans sa déclinaison 512 Go au lancement. Son remplaçant, le Galaxy Z Fold 8 Ultra, se trouvera au prix recommandé de 2199 euros dans sa version 256 Go, 2399 euros pour 512 Go et jusqu’à 2799 dans sa variante 1 To. Le Z Fold 8, lui est affiché à 1999 euros dans sa version 256 Go, 2159 euros pour 512 Go et jusqu’à 2399 euros quand il est doté de 1 To de stockage. L’on obtient une hausse moyenne d’un peu moins de 5 % entre le Z Fold 7 et le Z Fold 8 Ultra. Le prix du Z Flip 8 gonfle d’environ 8 % par rapport à son prédécesseur. À noter que Samsung n’a pas évoqué de Galaxy Z Fold 8 FE. Auprès des journalistes B2C, la chef de produit responsable des Z Fold 8, Fold 8 Ultra et Flip 8, assure que ce ne seront pas les tarifs payés par les particuliers. Des offres de reprise accompagneront les précommandes chez Samsung et les partenaires revendeurs. Des accessoires seront également offerts pour un nombre limité de clients. Le site Web B2B du constructeur coréen recense également des ristournes pour les entreprises. Cette hausse s’ancre dans un « nouveau normal qui risque de durer plusieurs années », explique Baptiste Araujo. « Même si nous sommes producteurs de RAM, nous sommes impactés par la pénurie de composants ». Samsung n’a toutefois pas décidé d’abaisser la mémoire des appareils. Les variantes dotées de 256 Go et 512 Go de stockage ont le droit à 12 Go de RAM LPDDR5X, contre 16 Go de RAM pour les déclinaisons des produits dotés de 1 To de stockage. Selon Jusy Hong, responsable de recherche d’appareils mobiles chez Omdia, une division d’Informa TechTarget [également propriétaire du MagIT], c’est un constat à généraliser. « La capacité totale en bits de la mémoire des smartphones (DRAM et mémoire flash NAND) n’a cessé d’augmenter malgré la forte hausse des prix ». « Alors que les livraisons mondiales de smartphones n’ont progressé que de 0,5 % en glissement annuel au premier trimestre de cette année, les capacités totales de DRAM et de mémoire flash NAND des smartphones ont bondi respectivement de 6,1 % et 10,7 % », poursuit-il. « La croissance de la mémoire flash NAND a systématiquement dépassé celle de la DRAM ». Cette croissance, selon l’analyste, est imputable aux lancements de smartphones haut de gamme. « Confrontés à des coûts élevés, les smartphones d’entrée et de milieu de gamme voient leurs capacités de mémoire considérablement réduites », signale Jusy Hong. En conséquence, Omdia table sur une baisse de 22 % du nombre de smartphones vendus à moins de 400 dollars d’ici à la fin de l’année. La mémoire représenterait près de 60 % du coût de leur BOM (Bill of Material, la liste de composants nécessaires pour fabriquer un appareil), contre 32 % au troisième trimestre 2025. À titre de comparaison, le coût de la DRAM pour les smartphones « premium », vendus plus de 800 dollars, représente 26 % du coût total de leur BOM. C’était 11 % au Q3 2025. Au premier trimestre fiscal 2026, Samsung a rapporté une hausse de 19 % des revenus de sa division mobile (DX), porté par le lancement des fleurons Galaxy S26 et, de manière générale, sa stratégie de montée en gamme. En revanche, ses ventes d’écran, notamment aux autres fabricants de smartphones, ont baissé de 29 %. Samsung explique ce phénomène par la demande saisonnière en baisse… et par l’augmentation du prix de la RAM. Sa division semiconducteurs qui inclut la mémoire et les SoC a vu ses résultats grimper de 86 % en un an. Les Galaxy Z Flip 8, Fold 8 et Fold 8 Ultra sont disponibles en précommande ce 22 juillet avant une commercialisation prévue le 7 août 2026.