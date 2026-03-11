Nvidia
IA : Nvidia investit 2 milliards dans Nebius pour qu’il lui achète des puces
Le neocloud profitera de cet investissement pour déployer 5 GW de puissance de calcul d’ici à 2030. Les investissements de Nvidia dans ses propres clients ont en tout cas le mérite de booster les actions en bourse, alors que la crainte d’une bulle financière existe.
Nvidia va encore investir de l’argent dans un neocloud qui lui achète des GPU pour vendre en ligne des services d’IA. Cette fois-ci, il s’agira dans de 2 milliards de dollars dans le néerlandais Nebius (séparé de l’entreprise russe Yandex depuis la guerre en Ukraine). Celui-ci avait précédemment annoncé le projet de déployer des infrastructures d’IA de 5 GW d’ici à 2030, dont 240 MW dans un datacenter en France.
Dans leur communiqué commun, les deux acteurs indiquent que cet investissement témoignerait de la confiance que Nvidia a dans les capacités de Nebius pour développer son activité. Et, plus loin, Nvidia dit qu’il aiderait aussi Nebius à déployer sa prochaine génération Rubin de puces accélératrices, ainsi qu’absolument tous ses logiciels qui vont de pair, de sa suite AI Enterprise jusqu’à sa plateforme d’administration de clusters.
Acheter des GPU Nvidia avec l’argent de Nvidia
Certains observateurs estiment que Nvidia finance surtout l’achat de ses propres solutions. Plus tôt ce mois-ci, il avait déjà participé aux 2 milliards investis dans le capital de son client européen Nscale. En septembre, il donnait 2 autres milliards de dollars à son client CoreWeave et s’engageait à lui payer, jusqu’en 2032, toute la puissance de calcul qu’il ne réussirait pas à revendre sous forme de services en ligne, à concurrence de 6,3 milliards de dollars.
Le même mois, le neocloud californien Lambda, encore un autre client, annonçait qu’il achetait pour 1,5 milliard de dollars de GPU Nvidia, avec la garantie que le fournisseur les lui rachèterait au bout de quatre ans.
Pour la suite, Nvidia prévoit d’investir jusqu’à 10 mds $ dans Anthropic, notamment pour l’aider à acheter les nouveaux GPU dont ses IA ont besoin pour fonctionner.
Jouer en bourse
Malgré la crainte d’une bulle financière, toutes ces opérations augmentent la valeur boursière des neoclouds dans lesquels Nvidia prend des parts. Au moment de cette nouvelle annonce, l’action de Nebius a bondi de 10%, par exemple.
Ces investissements dopent aussi les chiffres de Nvidia. Il y a quelques semaines, il annonçait des ventes trimestrielles en progression de 73% d’une année sur l’autre, soit un chiffre d’affaires entre octobre et janvier de 68,1 milliards de dollars, dont 62,3 mds $ rien qu’en vendant des puces pour datacenter (+75% en un an). Sur toute l’année 2025, Nvidia a vendu pour 215,9 mds $ de produits, soit une progression de 65% par rapport à 2024.
Ces résultats contribuent au maintien de la valeur boursière de Nvidia. Et, ce, alors que la concurrence augmente pourtant dangereusement depuis des mois. Dans les datacenters avec les GPU Instinct MI4xx d’AMD, moins chers. Et dans le cloud avec les puces accélératrices maison d’AWS, Azure et GCP.