IA : Nvidia investit 2 milliards dans Nebius pour qu’il lui achète des puces

Nvidia va encore investir de l’argent dans un neocloud qui lui achète des GPU pour vendre en ligne des services d’IA. Cette fois-ci, il s’agira dans de 2 milliards de dollars dans le néerlandais Nebius (séparé de l’entreprise russe Yandex depuis la guerre en Ukraine). Celui-ci avait précédemment annoncé le projet de déployer des infrastructures d’IA de 5 GW d’ici à 2030, dont 240 MW dans un datacenter en France.

Dans leur communiqué commun, les deux acteurs indiquent que cet investissement témoignerait de la confiance que Nvidia a dans les capacités de Nebius pour développer son activité. Et, plus loin, Nvidia dit qu’il aiderait aussi Nebius à déployer sa prochaine génération Rubin de puces accélératrices, ainsi qu’absolument tous ses logiciels qui vont de pair, de sa suite AI Enterprise jusqu’à sa plateforme d’administration de clusters.

Acheter des GPU Nvidia avec l’argent de Nvidia Certains observateurs estiment que Nvidia finance surtout l’achat de ses propres solutions. Plus tôt ce mois-ci, il avait déjà participé aux 2 milliards investis dans le capital de son client européen Nscale. En septembre, il donnait 2 autres milliards de dollars à son client CoreWeave et s’engageait à lui payer, jusqu’en 2032, toute la puissance de calcul qu’il ne réussirait pas à revendre sous forme de services en ligne, à concurrence de 6,3 milliards de dollars. Le même mois, le neocloud californien Lambda, encore un autre client, annonçait qu’il achetait pour 1,5 milliard de dollars de GPU Nvidia, avec la garantie que le fournisseur les lui rachèterait au bout de quatre ans. Pour la suite, Nvidia prévoit d’investir jusqu’à 10 mds $ dans Anthropic, notamment pour l’aider à acheter les nouveaux GPU dont ses IA ont besoin pour fonctionner.