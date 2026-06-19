OVHcloud embarque Quobly et Welinq dans son cloud quantique

Depuis quelques années, OVHcloud s’est imposé comme un pilier de l’écosystème français de l’informatique quantique. Le nordiste est sponsor de l’événement France Quantum depuis son origine et surtout il a lancé sa plateforme quantique en novembre 2025 afin de mettre à disposition des calculateurs français aux chercheurs et aux entreprises françaises.

Après une machine de Pasqal, un second ordinateur quantique, de Quandela, a été installé en avril 2026. Sur l’événement France Quantum 2026, Octave Klaba a annoncé que le tout premier calculateur quantique de Quobly allait les rejoindre d’ici la fin de l’année.

Quobly et les 8 QPU Le CEO d’OVHcloud est un passionné de technologie. « Il y a plusieurs points techniques intéressants avec Quobly », se réjouit-il. « D’une part, leur technologie de Qubit est issue d’un travail de recherche du CEA, d’autre part leur composant est une puce de silicium standard produite par STMicro. C’est ce qui explique pourquoi leur approche est capable de passer à l’échelle ». « Ils ont levé 160 M€, c’est beaucoup, ce qui montre que leur approche ne va pas rester sur une petite échelle, mais peut aller dans les datacenters », continue-t-il. « C’est la raison pour laquelle ce partenariat est aussi important. » Le fondateur d’OVHcloud rappelle que son ambition est de proposer en ligne 8 QPU, dont 7 Européens. Outre IBM, les constructeurs partenaires du français sont C12, Pasqal, IQM, Alice & Bob, Quandela et donc Qobly. La roadmap de disponibilité de ces différentes machines est publique sur GitHub. Outre ces machines, OVHcloud donne accès à 15 émulateurs et compte au total 4 clients et 2 000 utilisateurs, dont l’ESA.

Une stratégie quantique souveraine et pro-européenne « Notre volonté est d’être un proxy entre les utilisateurs finaux, les clients, et les constructeurs d’ordinateurs quantiques » Octave KlabaCEO d’OVHcloud Octave Klaba se veut pragmatique dans sa préparation au quantique. « Il y a quelques années, j’avais déclaré que si on réalise 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, on doit investir au minimum 1 million sur le quantique. C’est ce que nous avons fait. » L’investissement permet à OVHcloud de construire son cloud quantique avec divers fournisseurs. « Notre volonté est d’être un proxy entre les utilisateurs finaux, les clients, et les constructeurs d’ordinateurs quantiques », résume son président. « Même si la suprématie quantique n’est pas encore atteinte, il est important de donner aux chercheurs et aux clients la possibilité d’exécuter leurs algorithmes tant sur des émulateurs que sur de véritables ordinateurs quantiques. » Reste que pour l’instant, cette activité « Quantum-as-a-Service » ne génère pas de profits. « Nous ne sommes qu’un intermédiaire. Tous les revenus sont reversés à nos partenaires. »

Des investissements publics Le chef d’entreprise insiste également sur l’importance des annonces gouvernementales sur l’informatique quantique et le milliard d’euros d’aides supplémentaires d’aides à la filière qui a été annoncé le 22 mai dernier par Emmanuel Macron. OVHcloud a notamment répondu à l’appel à manifestation d’intérêt du gouvernement AQUILA visant à structurer des offres cloud d’accès à des ordinateurs quantiques. « C’est positif qu’il y ait de l’argent public qui soit injecté sur le marché », a expliqué Octave Klaba. « L’achat public est important, mais nous agissons aussi de nous-mêmes en supportant l’écosystème avec notre Cloud. Écouter les clients est le seul moyen de faire de la technologie qui leur soit utile », insiste-t-il.