IA générative : des travaux français s’attaquent à l’explicabilité

Quand on est une industrie critique, il n’est pas possible de confier des tâches critiques à des modèles qui ne sont ni explicables, ni auditables. Or l’IA agentique à venir repose en partie sur du Deep Learning et des LLM qui restent des boîtes noires.

Partant de ce constat, IRT System X vient de créer un nouveau un projet de recherche. Il durera 48 mois et regroupera un consortium de six industriels (Naval Group, Octopize, Safenai, Safran, Sopra Steria et Thales) et trois partenaires académiques (l’ONERA, l’Université Paris-Saclay et donc IRT SystemX).

Le projet CSIA Le projet, baptisé CSIA (pour « Confiance dans les Systèmes d’IA »), va se pencher particulièrement sur l’IA générative et l’IA dite « hybride ». L’IA hybride combine des IA que l’on pourrait qualifier d’opaques, comme l’apprentissage automatique ou les réseaux de neurones, et les couple avec des IA parfaitement compréhensibles comme du ML, des modèles mathématiques qui décrivent le comportement physique d’un système, ou des moteurs de règles. Les partenaires travailleront à développer des méthodes et des outils (open source) qui viendront compléter ce qui existe déjà.

Des outils open source pour une dizaine de cas d’usage Ils se pencheront particulièrement sur la définition du domaine d’emploi des systèmes (OD, ODD), la formulation technique de l’usage prévu (Intended Purpose au sens de l’AI Act), les outils de robustesse, de gestion de l’incertitude et de monitoring (RUM), et les outils d’anonymisation des données, liste l’IRT System X. Le projet CSIA testera ses outils sur une dizaine de cas d’usage industriels. IRT System X évoque un chatbot (motorisé par LLM) pour interroger des historiques de données de vols d’avions, une aide à la gestion du trafic aérien en temps réel et un système de génération de trajectoires maritimes par Deep Reinforcement Learning.