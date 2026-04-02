Nutanix lance son « meilleur Kubernetes pour exécuter les IA »

Juste avant sa conférence annuelle qui aura lieu la semaine prochaine à Chicago, Nutanix est venu sur la conférence KubeCon qui a eu lieu la semaine dernière à Amsterdam pour présenter sa nouvelle solution Nutanix Agentic AI. Il s’agit d’une plateforme conçue pour exécuter des IA génératives sur site, qui succède à l’ancien Nutanix GPT-in-a-Box et qui fonctionne désormais entièrement par-dessus NKP, sa distribution Kubernetes.

« Notamment grâce à NKP, Nutanix Agentic AI est conçu pour supporter des charges qui changent tout le temps avec la même élasticité que les applications dites cloud natives », argumente Dan Ciruli, aujourd’hui patron de la division Cloud-Native chez Nutanix (en photo en haut de cet article) et anciennement directeur des produits chez D2IQ, l’entreprise qui avait créé NKP avant que Nutanix le rachète.

Gestion des KV-Caches, virtualisation des GPU et le plein d’outils Parmi les fonctions d’élasticité notable, il y a notamment le fait que le répartiteur de charge tienne compte des KV-Caches, ce concept technique propre à l’inférence. « Il s’agit de faire en sorte que lorsqu’une nouvelle requête arrive, elle soit dirigée vers l’instance qui a déjà le contexte initial dans sa mémoire, ceci afin d’éviter de le recharger à chaque fois, ce qui fait chuter drastiquement les performances sur d’autres plateformes d’inférence », ajoute notre interlocuteur. « C’est une solution qui peut s’installer soit directement sur un serveur, soit en machine virtuelle par-dessus notre hyperviseur AHV, selon le choix de l’utilisateur. Et, dans les deux cas, elle offre exactement les mêmes performances, exactement la même virtualisation des GPU présents dans la machine hôte. C’est unique sur le marché », continue-t-il. Au-delà des avantages de son moteur NKP, Nutanix Agentic AI est aussi livré avec une sélection d’outils de la CNCF qui comprend une trentaine d’applications d’IA, la base de données vectorielles pgvector, le serveur d’IA KServe, ou encore la plateforme de fine-tuning Kubeflow. Tout est également connectable à la plateforme AI Enterprise de Nvidia, notamment ses LLM et ses outils de RAG prêts à l’emploi, si le serveur hôte est équipé de GPU Nvidia. « Bref, Nutanix Agentic AI est pour ainsi dire la partie logicielle qui manque à tous les matériels dits AI Factory que Dell, Cisco et les autres ont présentés durant la GTC 2026 », assène Dan Ciruli.