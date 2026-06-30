Pénurie mémoires : des grossistes portent plainte contre les fabricants

Représentés par le cabinet d’avocats new-yorkais Bathaee Dunne, dix-sept grossistes américains viennent de porter plainte aux USA contre Samsung, SK Hynix et Micron pour entente illégale visant à maintenir des prix artificiellement élevés sur les composants mémoire.

Les plaignants avancent que les trois fabricants ont, de manière coordonnée, profité d’une forte demande du marché concernant des mémoires HBM pour prétendre que les autres types de mémoires DRAM, principalement les composants DDR, souffraient eux aussi de pénurie.

Annoncée dès la rentrée 2025 par les trois fondeurs, cette pénurie de composants DRAM a conduit les fabricants de matériels informatiques à installer des équipes près de leurs sièges afin de pouvoir arracher chaque matin aux enchères le peu de stocks disponibles. Enchères qui, depuis lors, n’ont de cesse de faire croître les prix.

Selon différents observatoires de la consommation informatique, une barrette de DDR5-5600 de 16 Go, qui était vendue 100 dollars de janvier à septembre 2025, était par exemple affichée à 450 dollars début juin 2026, grimpant même à 500 $ ces derniers jours. Ces barrettes s’achetant par paire, il faut donc aujourd’hui compter 1000 $ pour ajouter 32 Go de DRAM à un serveur ou un PC, contre 200 $ il y a un an.

Selon des interviews menées par notre confrère Tom’s Hardware lors du dernier salon Computex auprès de différents grossistes, ces tarifs devraient encore doubler d’ici à la fin de l’année. Les analystes les plus pessimistes estiment que cette hausse continue va perdurer jusqu’en 2028, avant que les prix se stabilisent, puis recommencent à baisser. L’un dans l’autre, les DRAM ne devraient pas retrouver leur niveau de prix de 2025 avant 2030.