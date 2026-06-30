designhunt - stock.adobe.com
Pénurie mémoires : des grossistes portent plainte contre les fabricants
Samsung, SK Hynix et Micron sont accusés de s’être coordonnés pour entretenir de manière artificielle la hausse continue des prix de leurs composants DDR.
Représentés par le cabinet d’avocats new-yorkais Bathaee Dunne, dix-sept grossistes américains viennent de porter plainte aux USA contre Samsung, SK Hynix et Micron pour entente illégale visant à maintenir des prix artificiellement élevés sur les composants mémoire.
Les plaignants avancent que les trois fabricants ont, de manière coordonnée, profité d’une forte demande du marché concernant des mémoires HBM pour prétendre que les autres types de mémoires DRAM, principalement les composants DDR, souffraient eux aussi de pénurie.
Annoncée dès la rentrée 2025 par les trois fondeurs, cette pénurie de composants DRAM a conduit les fabricants de matériels informatiques à installer des équipes près de leurs sièges afin de pouvoir arracher chaque matin aux enchères le peu de stocks disponibles. Enchères qui, depuis lors, n’ont de cesse de faire croître les prix.
Selon différents observatoires de la consommation informatique, une barrette de DDR5-5600 de 16 Go, qui était vendue 100 dollars de janvier à septembre 2025, était par exemple affichée à 450 dollars début juin 2026, grimpant même à 500 $ ces derniers jours. Ces barrettes s’achetant par paire, il faut donc aujourd’hui compter 1000 $ pour ajouter 32 Go de DRAM à un serveur ou un PC, contre 200 $ il y a un an.
Selon des interviews menées par notre confrère Tom’s Hardware lors du dernier salon Computex auprès de différents grossistes, ces tarifs devraient encore doubler d’ici à la fin de l’année. Les analystes les plus pessimistes estiment que cette hausse continue va perdurer jusqu’en 2028, avant que les prix se stabilisent, puis recommencent à baisser. L’un dans l’autre, les DRAM ne devraient pas retrouver leur niveau de prix de 2025 avant 2030.
Pas une pénurie de composants, mais une production insuffisante de circuits
Les chances que cette procédure judiciaire collective fasse redescendre prématurément les tarifs de Samsung, SK Hynix et Micron en matière de composants DDR sont inconnues.
D’autant que les trois fondeurs ont à plusieurs reprises expliqué que les circuits électroniques utilisés pour fabriquer des mémoires HBM étaient les mêmes que ceux utilisés pour fabriquer des composants DDR. Donc, il s’agit davantage d’une production de circuits de base qui est insuffisante pour répondre aux demandes de composants HBM et DDR finaux.
La différence entre les deux types de mémoire concerne uniquement leur packaging. Dans le cas des DDR, les circuits de DRAM sont vendus sous forme de puces soudées sur la carte mère d’un ordinateur ou sur des barrettes additionnelles. Dans le cas de la HBM, ils sont empilés dans la puce qui contient les circuits de calcul, par exemple ceux d’un GPU.
Les plaignants reprochent toutefois aux trois fondeurs, produisant 95 % des circuits DRAM mis sur le marché, d’avoir plus précisément stoppé la production de générations précédentes, telles les DDR3 et DDR4 pour ne plus mettre sur le marché que des DDR5 souffrant de pénurie. Micron est en particulier accusé d’avoir stoppé sa marque grand public Crucial, spécialisée dans la vente de barrettes de DDR prêtes à installer, alors que la demande est forte.
Cependant, il n’est pas certain que cela fasse une grande différence. Les fondeurs ont en effet annoncé recycler leurs anciennes chaînes de production pour maximiser la production de la génération de circuits DRAM la plus récente et la plus demandée. S’ils ne l’avaient pas fait, ils produiraient simplement des HBM de génération précédente et la pénurie de composants DDR, qu’importe la génération, serait sans doute similaire.
À l’origine de la pénurie de composants de DRAM, il y a la voracité des hyperscalers à acheter la majorité des GPU produits (avec mémoire HBM embarquée, donc), dans le but d’aménager dans leurs clouds les plus importantes infrastructures et ainsi dominer le commerce de l’IA auprès des entreprises.