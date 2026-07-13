Racheté 625 M$ par IREN, Mirantis veut faire passer K0rdent à la vitesse supérieure

Mirantis, l’un des spécialistes de l’orchestration de conteneurs multicloud et hybride aux côtés de Red Hat, SUSE, VMware (Broadcom), et Nutanix, change de dimension.

Le 5 mai dernier, l’éditeur a annoncé son acquisition par IREN pour 625 millions de dollars, en actions ordinaires. La date de clôture n’a pas été révélée, mais l’opération est soumise à la validation des autorités.

D’origine australienne, IREN livre en premier lieu des instances GPU bare-metal. Tout comme CoreWeave, ce spécialiste du minage des cryptomonnaies s’est largement reconverti en néocloud. En novembre 2025, il a signé un contrat quinquennal avec Microsoft d’une valeur totale de 9,7 milliards de dollars pour 200 mégawatts de GPU.

IREN disposera d’ici à la fin de l’année 2026 de l’équivalent de 480 MW de puissance électrique au sol et quelque 150 000 GPU. En 2028, il espère orchestrer 5 GW de puissance en étendant ses installations au Canada, aux États-Unis et en dehors. Le 15 juin dernier, IREN a annoncé l’acquisition du groupe espagnol Nostrum et de son contrat de 490 MW de puissance électrique au sol. Il prépare également la construction d’un data center en Australie.

IREN a justifié le rachat de Mirantis par la nécessité d’accélérer les déploiements de ses instances bare-metal. Il entend également renforcer son assistance technique, l’observabilité de ses clusters et étendre son activité auprès des « AI natives » ainsi que des entreprises.

« Nos plus gros clients actuels, Microsoft et NVIDIA, ont toujours utilisé des ressources de calcul bare-metal sur lesquelles ils ont ajouté leurs propres couches d’orchestration », a déclaré Kent Draper, directeur commercial chez IREN, lors d’une table ronde organisée lors du RAISE Summit 2026, le 8 juillet à Paris. « Nous constatons l’intérêt croissant du secteur des entreprises et des petits laboratoires d’IA pour ce type d’offres. Or, ces clients ne recherchent pas du bare-metal, mais une plateforme entièrement orchestrée. L’intégration de Mirantis nous permet avant tout d’élargir notre marché adressable et d’offrir des services à plus forte valeur ajoutée, tout en renforçant la fidélité de nos clients ».

Une filiale d’un néocloud qui ciblera… les néoclouds Toutefois, Mirantis conservera son indépendance opérationnelle au sein du groupe côté en bourse. Elle ne prévoit ni d’abandonner ses contributions open source (Kubernetes, OpenStack, K0s, K0rdent) ni sa distribution commerciale de Kubernetes. « Nous avons plus de 1 500 clients répartis aux quatre coins du monde, dans plus de 30 pays. » rappelle Shaun O’Meara, directeur technique de Mirantis, auprès du MagIT lors d’un entretien sur place. « Certains d’entre eux, nous les accompagnons depuis 12 ans, voire plus », insiste-t-il. « Et ce sont des entreprises de renom, dont la Société Générale en France. Citez n’importe quel établissement financier français, européen ou américain, nous y sommes probablement présents. Nous sommes également présents auprès de la plus grande banque du Canada ». Une activité rentable de longue date, selon l’intéressé. Néanmoins, son acquisition ainsi que le développement de K0rdent, sa couche d’orchestration multicloud et hybride de clusters et de conteneurs IA, basée sur Kubernetes, pousse Mirantis à cibler lui-même les néoclouds. Le CTO de Mirantis les mentionne comme les premiers clients ayant adopté K0rdent. Il ne peut en citer qu’un publiquement : IREN. Pour rappel, Mirantis avait évoqué un premier utilisateur : le fournisseur de cloud néerlandais Nebul. « Il s’agit majoritairement de startups dotées de fonds, avec un ou deux fondateurs issus du milieu de la Tech, mais qui n’ont pas les capacités opérationnelles nécessaires. Nous pouvons donc les aider à se lancer », avance Shaun O’Meara. « Plus les GPU arrivent rapidement sur le marché, plus ils seront considérés comme des produits fiables, mieux c’est pour le marché dans son ensemble ». L’éditeur sait pertinemment que les entreprises sont plus lentes à adopter ce type de technologies. Bien qu’elles réfléchissent à des stratégies d’hybridation, elles réservent majoritairement leurs capacités GPU auprès des hyperscalers qui ont leurs propres outils de gestion des déploiements IA. La mise en place sera sans doute plus longue, mais « les entreprises ne tarderont pas à suivre », anticipe le directeur technique. « C’est pourquoi nous continuerons de les supporter : elles représentent l’avenir de notre activité ». Pour IREN, tenter de convaincre des clients de longue date d’adopter ses futures offres de cloud ou les logiciels de Mirantis est l’intérêt de ce rachat à long terme, prévoient les analystes de Futurum Group. En revanche, toute tentative de verrouillage propriétaire pourrait entraîner leur fuite, signalent-ils. En attendant, malgré les fiches techniques toujours plus impressionnantes placardées par Nvidia et la plupart des acteurs du marché, les GPU demeurent prompts à la panne. « Les statistiques indiquent qu’il y a une défaillance toutes les 30 minutes dans un cluster d’entraînement de grande taille. Avec un cluster d’inférence, ces pannes ont lieu environ toutes les 3 heures », indique Shaun O’Meara. Aux GPU eux-mêmes, s’ajoute le réseau. « L’optique est l’un des points de défaillance les plus courants dans ces systèmes modernes », poursuit le directeur technique. « Un déploiement de 2 000 GPU GB300 compte environ 30 000 câbles en fibre optique, soit trois pour chaque GPU ».