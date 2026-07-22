Tirées par l’IA, les émissions d’Amazon grimpent de 16 %

Les rapports ESG se suivent et se ressemblent. Celui d’Amazon, publié ce mois, montre que les émissions carbone d’Amazon ont progressé de 16 % de par rapport à 2024.

L’augmentation touche l’ensemble des périmètres d’émissions. Le scope 1 (émissions directes) progresse de 2 %. Le scope 2 (électricité achetée) bondit de 34 %. Et le scope 3 (émissions indirectes) décolle de 20 %.

Petite consolation, l’intensité carbone du groupe – c’est-à-dire le CO2 émis par dollar de chiffre d’affaires – est environ 40 % en dessous de son niveau de 2019. Mais comme dans le même temps, le CA d’Amazon a progressé de 156 %, ces émissions ont logiquement explosé. Autre amélioration côté retail, les émissions par unité livrée ont baissé de 7 % en 2025.

L'IA à un tournant Amazon n’est pas le seul à voir ses indicateurs ESG se dégrader. Google a annoncé une hausse de 18 % de ses émissions, Microsoft de 25 %. « L’IA ouvre des possibilités inédites tout en pesant sur les ressources énergétiques et hydriques. » Devon ScottResponsable développement durable, Amazon À chaque fois, le développement des infrastructures pour l’IA est invoqué pour expliquer ces écarts. Là non plus, Amazon ne fait pas exception. C’est même l’entreprise qui a le plus ajouté de capacités à son parc de centres de données, avec plus de 1,2 gigawatt au seul quatrième trimestre. Pour Devon Scott, responsable développement durable chez Amazon, ces chiffres « reflètent à la fois l’élan et la complexité de ce moment ». Un moment où « l’IA ouvre des possibilités inédites tout en pesant sur les ressources énergétiques, hydriques et sur les infrastructures ». Amazon dit cependant avoir atteint un de ses plus importants objectifs de 2025, à savoir couvrir l’intégralité de sa consommation électrique mondiale par des énergies renouvelables.