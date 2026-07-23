Les émissions de Google bondissent de 18 %

C’est un peu mieux que Microsoft (+25 %). Et exactement pareil que Amazon. Les émissions carbone de Google ont augmenté de 18 % en un an.

Son rapport environnemental 2025 explique, comme ses concurrents, que cette dégradation est la conséquence directe du développement de ses infrastructures pour l’IA.

Google assure néanmoins que sans les initiatives qu’il a menées dans sa décarbonation, son empreinte aurait été cinq fois plus élevée.

Le scope 3 au cœur du problème

Tout comme Amazon, le scope 3 de Google représente aujourd’hui 80 % de ses émissions. Ce scope dérape en grande partie à cause de la fabrication de matériel informatique et de la construction de centres de données.

Le scope 2, en revanche, recule de 3 % alors même que la consommation électrique de Google a augmenté de 37 %.

Google se félicite de ce résultat qu’il explique par ses progrès dans l’approvisionnement en énergie, en particulier aux États-Unis et au Japon. Le groupe a signé en 2025 des accords sur plus de 12 gigawatts d’énergie propre.

Le cloudiste couvre en moyenne 65 % de ses besoins en énergie décarbonée. La proportion est stable (c’était 66 % en 2024), malgré la hausse de ses besoins.