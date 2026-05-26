Sécurité des identités pour les agents IA : le défi de la prolifération

Les agents IA prolifèrent au sein des entreprises, avec des cas d'utilisation allant des opérations informatiques et de la sécurité à des tâches juridiques et de conformité.

Omdia, une division d'Informa TechTarget, a publié les résultats d'une enquête menée auprès de 400 responsables de la sécurité et qui donne un aperçu de l'état de la sécurité des identités pour les agents IA. La sécurité des agents IA a alimenté de nombreuses conversations, et les données fournies ont apporté de la clarté quant à l'importance de construire une base solide de sécurité des identités pour permettre l'adoption de l'IA.

Sécurité des identités et agents IA Les agents IA représentent une expansion spectaculaire de la surface d'attaque de l'entreprise. Il existe de multiples couches dans toute pile technologique pour la sécurité des agents IA. Par exemple, les équipes ont besoin de gestion de la posture de sécurité de l'IA pour contrer le empoisonnement de modèles et les attaques par injection de prompts, une gestion de la posture de sécurité des données pour garantir que les bonnes données atteignent l'infrastructure d'IA, ainsi que la prévention des pertes de données et la protection contre les risques internes. Toute stratégie de sécurité des agents IA doit être construite sur une base solide de sécurité des identités pour que les agents IA puissent fournir la gestion, la sécurité et la gouvernance. Les équipes de gestion des identités ont une perspective unique sur les agents IA. Elles gèrent déjà des identités et des accès (IAM) pour les identités humaines et les identités non humaines (NHI), et sont désormais responsables de la gestion et de la sécurisation des identités des agents IA. Comment peuvent-elles donc construire un programme efficace pour gérer ces identités également ?

Agents IA : NHI ou autre chose ? À première vue, un agent IA est un autre type de NHI, aux côtés des comptes de service, des clés API et des jetons OAuth. Mais en approfondissant, ils présentent des différences significatives. Les NHI sont principalement déterministes — utiliser l'entrée X et obtenir systématiquement la sortie Y. Et les NHI ne peuvent généralement pas prendre de décisions ni agir. Les agents IA, en revanche, sont non déterministes. Utilisez l'entrée A, et vous pourriez obtenir différentes sorties — B1, B2 ou B3 — en fonction des circonstances. Les agents IA fonctionnent 24/7 et prennent toutes les mesures nécessaires — dans certaines limites — pour atteindre leurs objectifs. L'étude d'Omdia révèle qu'une légère majorité de responsables de l'identité considèrent les agents IA comme une catégorie distincte d'identité plutôt que comme un autre type de NHI, et je m'attends à ce que cette perception s'étende avec le temps.

Prolifération des agents IA L'étude révèle en outre que les agents IA sont déployés dans presque toutes les fonctions de l'entreprise avec une variété de cas d'utilisation, du support aux opérations informatiques en passant par la rationalisation des ventes et du marketing. Les agents IA sont privilégiés pour le déploiement dans le cloud, dans les environnements SaaS et sur les points d'extrémité. Omdia a interrogé les responsables de la sécurité des identités sur le nombre de projets, workflows ou déploiements distincts d'agents IA — chacun impliquant une multitude d'agents — auxquels ils avaient participé. La réponse était surprenante : 22. Le nombre de projets pour les entreprises de marché intermédiaire (<1000 employés) était légèrement inférieur (16). Mais il s'agit toujours d'un nombre important de projets, et les équipes d'identité auront besoin d'une gestion cohérente, d'une gouvernance et de politiques et processus de sécurité des identités pour les soutenir.