La « souveraineté » par les géants de la tech crée encore plus de dépendance (Stanford)

« Les outils que les grandes entreprises de la tech vendent sous la bannière de la “souveraineté” peuvent réellement améliorer le contrôle sur certains aspects du développement et du déploiement de l’IA. Mais ils leur garantissent aussi que les pays qui les achètent resteront structurellement dépendants d’eux à long terme ».

Cet avertissement est la conclusion cinglante d’une étude que le Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence a mené sur les solutions IA des principaux fournisseurs mondiaux (Microsoft, Google, AWS, Nvidia et OpenAI).

Elle constate par exemple que les offres souveraines de Nvidia rendent les clients captifs en rendant encore plus coûteux le passage à des alternatives comme Intel ou AMD. L’IA souveraine d’OpenAI donne certes un accès plus local à ses derniers modèles, mais elle ne donne pas de contrôle sur les systèmes sous-jacents. Enfin, les offres de clouds souverains de Google, de Microsoft ou d’AWS sont plus coûteuses et complexes à exploiter, selon Stanford HAI. Et elles ne répondent par ailleurs à aucune exigence stricte de souveraineté.

Un contexte pro-souveraineté Les risques réglementaires et le contexte poussent les entreprises à mieux analyser les options d’infrastructure IA qui se présentent à elles, dont les offres souveraines. Trois quarts des dirigeants d’entreprise craignent en effet que les risques géopolitiques n’affectent le stockage de leurs données dans le cloud, selon le rapport Cloud Readiness 2025 de Kyndryl. Dans le même temps, 65 % de ces dirigeants modifient leurs stratégies cloud, contraints par de nouvelles exigences qui leur sont imposées, comme le cloud de confiance en France. Pour réduire la dépendance aux technologiques Américaines, l’Union européenne a également lancé des initiatives comme en juin son « Technological Sovereignty Package ». Face à cette volonté de l’Union d’investir dans des alternatives locales, Microsoft, AWS et Google renforcent leurs propres offres souveraines pour ne pas laisser ce marché leur échapper. Les dépenses en cloud souverain devraient augmenter de 35,6 % cette année dans le monde, selon un rapport de Gartner. Reste donc, que selon le Stanford HAI, ces clouds reconfigurent plutôt qu’ils éliminent les dépendances. Et ils pourraient même entraîner un « vendor locked-in » encore plus profond.