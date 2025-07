Administrateurs réseau : préparez votre entretien d’embauche

Le secteur des réseaux a connu des changements importants au cours des dernières années, avec des technologies telles que l'informatique en cloud, l'automatisation et les réseaux définis par logiciel (SDN) qui sont de plus en plus populaires. L’administration des réseaux est passée d'une approche traditionnelle centrée sur le matériel à une administration automatisée et centralisée. Les exigences de l’administration réseau évoluant, les exigences et les attentes des administrateurs réseau ont également changé.

Les entreprises et les candidats doivent poser les bonnes questions lors des entretiens de recrutement pour un poste d’administrateur réseau. Pour le recruteur, les bonnes questions peuvent révéler l'expertise, le processus de réflexion et la personnalité d'un candidat. Pour le candidat, il est essentiel de poser les questions qui lui permettront de connaître les conditions de travail, les attentes, les avantages et les possibilités d'évolution.

Les questions types du recruteur Le recruteur doit comprendre à la fois les processus de pensée et les ressources du candidat. Voici les questions qu’il devrait poser concernant l’administration des réseaux. 1/ Comment vous tenez-vous au courant des tendances et des nouvelles technologies pertinentes pour votre métier ? Les administrateurs réseau doivent connaître les nouvelles approches de gestion des technologies d'entreprise qui améliorent les opérations et réduisent les coûts. Les administrateurs réseau efficaces doivent constamment s'informer sur les meilleures pratiques et les nouvelles technologies susceptibles de produire de meilleurs résultats. Le candidat doit être prêt à fournir des exemples de sources d'information techniques et axées sur les tendances, comme : Les forums de fournisseurs.

Les médias d'information.

Les réunions informelles avec des pairs.

L‘adhésion à une association professionnelle. Les candidats doivent être en mesure de citer des exemples d'informations qui ont eu une incidence sur leurs pratiques et leurs processus. Par exemple, le candidat peut mentionner un nouvel outil découvert à l'occasion de plusieurs revues de produits et qui a permis d'accélérer les processus de dépannage. Ou encore, un collègue d'une autre entreprise a donné au candidat des suggestions sur la manière de mieux éduquer les utilisateurs finaux sur les attaques de phishing. 2/ Quelles sont, selon vous, les compétences les plus importantes pour être un administrateur réseau efficace, et pourquoi ? L’administrateur réseau doit faire preuve d'une connaissance approfondie des réseaux en général et donner un aperçu de l'architecture utilisée par l'entreprise, si possible. Avant l'entretien, les candidats doivent faire des recherches sur l'entreprise. Si l'entreprise est suffisamment importante, le candidat peut se faire une idée de l'architecture du réseau par le biais d'études de cas, d'entretiens avec des cadres et d'articles de presse. La description du poste elle-même devrait fournir des informations importantes. Le recruteur permettra également au candidat de mieux comprendre le réseau. Le candidat doit également poser des questions à son interlocuteur. Il doit chercher à obtenir plus de détails sur le réseau et les outils utilisés par l'entreprise pour le gérer. Le candidat doit avoir une connaissance approfondie des technologies adjacentes dans des domaines critiques, tels que la cybersécurité, l'informatique en cloud et les communications unifiées. Les candidats doivent fournir des exemples où, soit par le biais d'un projet spécifique, soit par un apprentissage continu, ils ont élargi leurs connaissances d'une technologie - comme le cloud hybride, par exemple. Il est également essentiel que les candidats sachent travailler en équipe pour atteindre les objectifs de manière efficace. L'expérience de la gestion de projet est également bénéfique. Dans de nombreux cas, les administrateurs réseau peuvent avoir un rôle d'approvisionnement. Les candidats doivent être en mesure d'illustrer des exemples passés où ils ont aidé leur entreprise à tirer un meilleur parti d'un contrat, que ce soit par une réduction de prix ou d'autres conditions plus favorables. 3/ Décrivez votre expérience de la mise en place et de l'exécution d'un plan de continuité des activités et de reprise après sinistre (PRA). Quels enseignements en avez-vous tirés ? Que feriez-vous différemment ? Les candidats doivent être en mesure de donner des exemples précis dans lesquels ils ont contribué à la conception et à l'exécution d'un plan visant à intégrer la résilience et les redondances afin de soutenir la continuité des opérations commerciales. Le candidat peut décrire des stratégies globales, telles que l'utilisation d'un service DR basé sur le cloud pour le basculement en cas de catastrophe naturelle. Mais le candidat peut également parler des stratégies qu'il a utilisées pour soutenir des applications ou des opérations distinctes, telles que la mise en cluster de serveurs. Les candidats au poste d’administrateur réseau doivent également décrire la manière dont ils ont abordé un problème, qu'il s'agisse d'une question technique ou d'un autre défi. Il peut être plus utile de partager un exemple qui s'est produit avant le déploiement complet du programme PRA. Par exemple, si les candidats ont détecté un problème de basculement pendant les tests, ils peuvent expliquer comment ils ont appliqué ces connaissances à un projet ultérieur. Les candidats peuvent également indiquer qu'ils ont appris à quel point il est essentiel de tester tôt et pour tous les points de défaillance potentiels dans le cadre d'un déploiement PRA. 4/ Lorsque vous avez participé à un projet technologique ou que vous l'avez géré, qu'avez-vous appris d'un point de vue technique et collaboratif ? Que l'employeur potentiel souhaite embaucher un chef de projet ou un collaborateur clé, les candidats en informatique doivent faire preuve de solides compétences techniques et d'une capacité à travailler en bonne intelligence avec les autres. Les recruteurs doivent poser les questions suivantes : Les candidats ont-ils acquis de nouvelles compétences techniques dans le cadre d'un projet ?

Ont-ils connu des retards qui se sont traduits par des dépassements de coûts ? Quelles en étaient les causes sous-jacentes ?

Le candidat a-t-il l'esprit d'équipe ou préfère-t-il travailler seul ? Les candidats doivent être en mesure de citer les enseignements qu'ils ont tirés d'un projet de mise à niveau d'un réseau étendu ou d'intégration de la sécurité du réseau. Ces exemples permettent aux recruteurs de se faire une idée de l'expertise technique des candidats et de la manière dont ils surmontent les difficultés. Les candidats doivent expliquer comment ils collaborent avec leurs collègues, tant pour des projets spéciaux que pour des tâches courantes. Les candidats doivent également parler de leurs interactions avec les services informatiques, les utilisateurs finaux et les cadres, en donnant des exemples de la manière dont ils répondent à des besoins variés tout au long d'un projet. Il est également utile de savoir comment le futur employé a géré les problèmes survenus dans les interactions avec ses collègues en ce qui concerne les communications ou les questions techniques. L'examinateur doit rechercher des indices sur la manière dont le candidat travaille de manière indépendante sur certains aspects d'un projet. Les candidats doivent donner des exemples de la manière dont ils ont relevé de manière proactive des défis techniques lorsque d'autres ressources n'étaient pas disponibles afin de respecter le calendrier d'un projet. 5/ Donnez un exemple d'une mauvaise configuration ou d'un autre problème technique que vous avez rencontré et indiquez comment vous l'avez résolu. Des problèmes techniques peuvent survenir même dans des entreprises informatiques très performantes, qu'il s'agisse d'une erreur humaine ou d'un défaut technologique. Les recruteurs ont besoin de connaître les compétences techniques et le niveau d'expérience des candidats. Le responsable du recrutement a également besoin de comprendre comment les candidats et leurs dernières entreprises ont découvert et résolu des problèmes technologiques. Demandez au candidat de se souvenir d'un problème technologique qui s'est présenté - par exemple, une mauvaise configuration d'un serveur proxy ou la défaillance d'un composant du trafic réseau. Cela permet à l'interviewer de se faire une idée de la perspicacité opérationnelle du candidat. Parmi les autres questions à poser, citons les suivantes : Le candidat a-t-il découvert le problème ?

Quel rôle, le cas échéant, le candidat a-t-il joué dans la résolution du problème ?

Le candidat pourrait-il appliquer ces connaissances à l'entreprise qui l'embauche ?