12 cas d’utilisation de l’IA en RH sur lesquels les entreprises devraient s’attarder

De nombreux systèmes RH intègrent désormais des capacités d’IA. L’intelligence artificielle peut en effet contribuer à améliorer les opérations en matière de ressources humaines de diverses manières.

Premier des cas concernés, le domaine du recrutement n’est désormais plus seul et l’IA accompagne désormais d’autres modules des SIRH. Citons, parmi les cas les plus courants, la recherche et la synthèse de données, les chatbots et l’accompagnement à la notation lors des entretiens d’embauche ou du suivi des carrières. Les applications les plus récentes portent désormais sur l’IA générative et « l’expérience employés ».

Qu’est-ce que l’IA ? L’IA est une famille de technologies et de méthodes mathématiques (des algorithmes) ayant pour but de permettre à des machines de simuler, ou s’inspirer, des processus cognitifs des êtres humains pour réaliser des tâches. C’est un système logiciel qui exécute des tâches normalement effectuées par une personne, mais beaucoup plus rapidement qu’un humain. Par exemple, une recherche sur le web utilise l’IA pour examiner des milliards d’articles, de sites web et d’autres sources de données afin d’identifier les meilleures réponses à une question en moins d’une seconde. Avec l’apprentissage automatique, l’IA apprend à partir de ses tâches précédentes. Un développeur de ce type de système commence par former son IA avec un ensemble de connaissances de base, puis au fur et à mesure que de nouvelles données sont ajoutées, il permet à l’IA d’élargir ses connaissances, voire de corriger des connaissances antérieures erronées ou mal dégrossies. Le retour d’information des utilisateurs peut également influer sur les réponses futures de l’IA. Par exemple, si un utilisateur indique que les informations fournies par un chatbot n’étaient pas utiles, le système d’IA enregistre la réponse et peut proposer une réponse différente la prochaine fois.