Administration réseau : intégrez la surveillance des pannes

La surveillance des pannes réseau est une ressource clé dans un plan de reprise d’activité après sinistre. Lorsqu'un problème est détecté et s'il est déterminé qu'il est grave, le plan de reprise après sinistre du réseau peut être activé. La surveillance des pannes est également un élément clé des activités de gestion des performances du réseau. La surveillance des pannes du réseau est généralement mise en œuvre à l'aide d'un système centralisé qui gère le processus d'envoi, de réception et de traitement des messages de panne.

La surveillance des pannes du réseau aide les administrateurs à examiner tous les segments du réseau, soit les liens de transmission, les cartes réseau, les switches et les systèmes de sécurité du réseau. Les systèmes de surveillance des pannes envoient des messages-tests sur le réseau pour détecter ses dysfonctionnements, les isoler à des fins d’analyse et tenter de les corriger.

Les entreprises peuvent mettre en œuvre une surveillance des pannes du réseau sous la forme d'un appareil qui se connecte au réseau ou via un logiciel spécialisé. Le graphique ci-dessous représente une implémentation de surveillance des pannes de réseau.

L'objectif de la surveillance des pannes du réseau est de garantir que tous les éléments du réseau fonctionnent normalement. Compte tenu de la part des activités commerciales d'une entreprise qui dépend des réseaux, toute perte ou dégradation du service réseau constitue un problème majeur.

L'identification, l'évaluation et la résolution rapides d'un problème de performances du réseau sont facilitées par les technologies de surveillance des pannes.

Le schéma publié plus haut décrit une configuration de surveillance des pannes qui peut fonctionner de manière passive ou active. Les lignes pointillées représentent les messages de détection de pannes envoyés et reçus sur le réseau par le système de surveillance des pannes. Le système communique avec les équipements réseau et les systèmes connectés au réseau.

Deux types de surveillance des pannes sont disponibles : passive et active. La surveillance passive « écoute » essentiellement les messages d'erreur envoyés par divers capteurs à travers le réseau. Le système passif attend les messages des appareils et n'interagit pas directement avec les éléments du réseau.

Surveillance des pannes du réseau et surveillance des performances

La surveillance des pannes du réseau écoute et capture les problèmes qui ont un impact sur les performances du réseau. La surveillance des performances du réseau va encore plus loin en ajoutant des informations qui analysent les problèmes détectés et déterminent comment ils affectent les performances du réseau. Cela inclut des problèmes tels que la disponibilité du service, le débit et la latence.

Les systèmes de surveillance des performances analysent les activités de trafic, les comparent à des mesures de performances prédéfinies et fournissent des données que les entreprises peuvent utiliser pour apporter des améliorations. Ces systèmes peuvent envoyer un trafic réseau simulé à divers appareils et mesurer la rapidité avec laquelle les messages sont reçus et si toutes les données ont été transmises et reçues intactes.

Les résultats de ces tests sont présentés aux analystes réseau sur des tableaux de bord qui affichent les cartes du réseau, les appareils sur le réseau, le trafic sur les liens du réseau et d'autres métriques pertinentes.