Les grands projets IA de Manpower

Selon le baromètre RH OpinionWay pour Kelio, les professionnels des ressources humaines expriment des réticences vis à vis de l’intelligence artificielle. Ils reconnaissent toutefois le « potentiel de l’IA dans le traitement de leurs tâches administratives ou chronophages ». Pour d’autres activités, dont les entretiens, la sélection finale des candidats ou les négociations, ils jugent en revanche le contact humain « incontournable ». Acteur historique de la gestion des talents et utilisateur avancé de l’IA, Manpower ne remet pas en cause ces conclusions.

Accompagner l’adoption est in fine incontournable pour industrialiser, c’est-à-dire bénéficier, sur un plus grand volume d’offres d’emploi, du bonus de candidatures observé sur l’échantillon de test.

dAIsy, un assistant pour la simulation d’entretiens

Le nom de ce service qui simule des entretiens réalistes : dAIsy. L’IA générative fournit, à l’issue des simulations des recommandations et des axes d’amélioration aux candidats. La solution a été testée à ce jour sur le marché belge.

Manpower travaille à identifier le pays d’Europe où le déployer, sans toutefois intégrer l’avatar 3D embarqué dans la version actuelle. Une interface Web s’y substituera pour rendre l’outil plus accessible aux candidats.

L’Innovation leader de l’entreprise témoigne de retours positifs des utilisateurs de dAIsy. Elle l’explique par la finalité de la solution : aider les candidats à réussir l’étape clé de l’entretien via des entraînements programmés et une analyse des résultats.

D’autres services sont testés par Manpower auprès de ses trois populations d’utilisateurs que sont les collaborateurs, les clients et les candidats. L’enjeu consiste « à choisir la bonne solution. Il y a pléthore de startups, encore plus dans le domaine RH. Il est très propice à l’utilisation de l’IA générative », assure Dalila Ait-Oussekri.

L’entreprise a recours à la fois à du « make » et à du « buy » selon la nature du cas d’usage - différenciant ou non. « Le développement interne relève d’une décision stratégique » et sera donc réservé aux applications cœur de business et non disponibles sur étagère.