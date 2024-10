Administration : 5 outils Open source pour surveiller le cloud

Comme l'infrastructure et les autres services en cloud sont accessibles en ligne, à la demande, ils nécessitent une approche de la surveillance différente de celle des modèles traditionnels sur site. Les équipes IT doivent donc rechercher de nouveaux outils. Bonne nouvelle, ils sont nombreux.

Certains sont intégrés à des plateformes de cloud spécifiques. Par exemple, AWS propose Amazon CloudWatch et Microsoft dispose d’Azure Monitor. D'autres, comme SolarWinds, Splunk et Datadog, sont des offres tierces qui fonctionnent avec pratiquement n'importe quel environnement en cloud.

Mais un outil de surveillance propriétaire n'est pas toujours la meilleure solution. Ces outils sont généralement payants, bien que certains soient disponibles en version gratuite avec des fonctionnalités limitées. Les outils intégrés dans les clouds publics présentent également un risque de verrouillage, car ils ne fonctionnent généralement qu'avec certains clouds, ce qui rend d'autant plus difficile la migration vers un autre cloud ou l'extension à une architecture multicloud.

Pour ces raisons, les outils Open source de surveillance de l’infrastructure en cloud constituent une alternative attrayante. Leurs principaux avantages sont les suivants :

Coût . Les outils de surveillance Open source sont généralement gratuits à installer et à utiliser.

. Les outils de surveillance Open source sont généralement gratuits à installer et à utiliser. Agnostique . Les outils Open source fonctionnent généralement avec n'importe quel type d'environnement ou de configuration.

. Les outils Open source fonctionnent généralement avec n'importe quel type d'environnement ou de configuration. Propriété des données. Lorsque vous déployez un logiciel de surveillance Open source sur une infrastructure que vous contrôlez, vous conservez l'entière propriété des données qu'il collecte, en supposant que vous possédez l'infrastructure qui héberge les données. Ce n'est pas toujours le cas avec les outils commerciaux, qui collectent et stockent généralement les données sur l'infrastructure du fournisseur.

Lorsque vous déployez un logiciel de surveillance Open source sur une infrastructure que vous contrôlez, vous conservez l'entière propriété des données qu'il collecte, en supposant que vous possédez l'infrastructure qui héberge les données. Ce n'est pas toujours le cas avec les outils commerciaux, qui collectent et stockent généralement les données sur l'infrastructure du fournisseur. Intégrations. La plupart des outils Open source de surveillance de l’infrastructure en cloud sont faciles à intégrer à d'autres outils ou services. Cela peut s'avérer précieux si vous souhaitez coupler un outil avec un autre qui gère des tâches telles que le stockage et la visualisation des données.

Le principal inconvénient des plateformes de surveillance Open source est qu'elles peuvent être plus difficiles à déployer et à gérer. Par conséquent, les coûts indirects en personnel nécessaire à leur fonctionnement peuvent être plus élevés. Il peut également être difficile d'obtenir une assistance professionnelle pour ces outils, bien que nombre d'entre eux soient soutenus par des sociétés commerciales qui proposent des services de support payants. Enfin, leur maturité peut varier considérablement et certains ne sont pas aussi riches en fonctionnalités que d'autres.

Une poignée d'outils Open source de surveillance de l’infrastructure en cloud sont considérés comme matures et prêts à être utilisés en production. Les cinq options suivantes, présentées sans ordre particulier, sont à prendre en considération.

Zabbix Publié pour la première fois en 2001, Zabbix est un outil de surveillance qui a fait ses preuves et dont les configurations sont très souples. Il peut collecter des données de surveillance du cloud à l'aide d'agents, ce qui peut s'avérer utile lors de la surveillance de machines virtuelles en cloud. Il s'intègre également à des services tels qu'Amazon CloudWatch pour collecter des mesures directement à partir d'environnements en ligne. Zabbix peut être quelque peu difficile à configurer. Il a été créé bien avant que l'on parle de cloud et n'a donc pas été conçu pour être simple à déployer sur ce type d’infrastructure. La capacité de Zabbix à évoluer est également limitée : il ne prend en charge que jusqu'à 1 000 serveurs. Si vous avez besoin d'un outil de surveillance hautement personnalisable pour des environnements en cloud de petite ou moyenne taille, Zabbix convient parfaitement. Mais il peut être plus difficile à utiliser que les autres outils listés ici. Et il ne peut pas évoluer pour prendre en charge des environnements de grande taille.

Nagios Nagios présente de nombreuses similitudes avec Zabbix. Il existe depuis plus de 20 ans, ce qui en fait un outil de surveillance bien établi. Il offre le même niveau de flexibilité en termes de configuration et de collecte de données. Une différence majeure entre les deux est que Nagios est disponible en deux versions. Nagios Core est gratuit, tandis que Nagios XI est une plateforme payante qui offre une plus grande facilité d'utilisation et des fonctionnalités supplémentaires. Le modèle à deux versions de Nagios peut être intéressant si vous pensez avoir besoin de plus de fonctionnalités que celles offertes par la plateforme gratuite, mais que vous n'êtes pas sûr de vous au moment de choisir un outil. Dans ce cas, commencez par Nagios Core et mettez à jour vers Nagios XI plus tard, si nécessaire.

Icinga Si vous avez besoin de plus de fonctionnalités que celles offertes par Nagios Core, mais que vous ne voulez pas passer à Nagios XI, considérez Icinga. Créé en 2009 comme un dérivé de Nagios, Icinga offre beaucoup des mêmes fonctionnalités que Nagios Core, mais ajoute d'autres capacités pour simplifier la supervision et augmenter la facilité d'utilisation, notamment via une interface plus intuitive. Cependant, Icinga s'appuie sur des API et des plug-ins pour s'intégrer à un nombre limité de services en cloud et d'outils de surveillance. Il peut s'avérer lourd pour la surveillance de certains types de services en cloud et ne dispose pas d’une documentation aussi complète que celle de Nagios.

Grafana Grafana, qui date de 2014, est un outil de surveillance conçu pour l'ère du cloud. D'un point de vue technique, Grafana est essentiellement un outil de visualisation. Il doit s'intégrer à d'autres outils pour collecter des données, qu'il affiche ensuite de manière à simplifier l'interprétation. Bien que cela puisse sembler être une limitation, c'est, à bien des égards, une force. Car Grafana offre une grande flexibilité dans le choix des collecteurs de données. Vous pouvez utiliser un autre outil Open source, tel que Prometheus, pour collecter les données, ou vous pouvez les importer directement à partir d'un service cloud. La plus grande limite de Grafana est qu'il nécessite un effort d'installation substantiel. Néanmoins, il se distingue de la plupart des autres outils Open source de surveillance du cloud, car il a été conçu avant tout pour le cloud. Et il est sans doute celui qui se rapproche le plus d'une expérience transparente comparable à celle des alternatives commerciales.