Database Monitoring : Datadog étend sa couverture des SGBDR dans le cloud

À la mi-août, Datadog a annoncé l’extension de son service de monitoring des bases de données à PostgreSQL, MySQL et SQL Server sur le cloud Azure.

Lancé il y a un an, ce service nommé Database Monitoring doit enrichir la plateforme APM du spécialiste de l’observabilité. Après avoir installé l’agent de Datadog, les administrateurs de bases de données (DBA) et les équipes DevOps peuvent non seulement suivre les métriques de performance classique d’une base de données (latences, consommation CPU, utilisation des disques, de la RAM, etc.), mais surtout étudier les performances des requêtes. La vue Query Metrics doit ainsi permettre d’identifier les requêtes les plus lentes, de les filtrer et de connaître le nombre de lignes mises à jour ou restaurées.

Avec Query Samples, il est ensuite possible de comparer des requêtes, en prenant pour référence celles qui représentent le standard attendu. Cet échantillonnage doit permettre de repérer « des anomalies dans les temps et les coûts d’exécution » des requêtes, ainsi que des les attribuer à un utilisateur, une application ou un hôte client.

Enfin, les plans d’exécution visent à détailler la manière dont une base de données exécute une requête à un moment T et son évolution dans le temps. Par exemple, l’outil détecte l’activation successive des algorithmes de jointure (hash join), ou encore les agrégations. Il permet d’associer un coût de démarrage et d’exécution à ces opérations et de consulter le nombre de lignes concernées. Il est aussi possible de configurer des alertes afin d’être notifié quand l’exécution des requêtes est anormalement longue. Néanmoins, les plans d’exécution ne supportent que les requêtes SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE et REPLACE.

Database Monitoring, compatible avec les DBaaS SQL Azure, GCP et AWS « Database monitoring donne une vision de tous les appels entrants, l’agrégation et l’inventaire des types de requêtes normalisées, leur performance type. Nous suggérons des améliorations de performance vis-à-vis de la configuration de la base de données », résume Renaud Boutet, SVP Product Management chez Datadog. « Si une requête normalisée s’exécute mal, c’est souvent qu’il faut retravailler un index ». Jusqu’alors, l’éditeur new-yorkais proposait le support de ces SGBD sur AWS et Google. Plus précisément, il prenait en charge Amazon RDS (pour Postgres, MySQL et SQL Server), Aurora (MySQL et Postgres) et Google Cloud SQL (MySQL, Postgres et SQL Server). Les usagers peuvent aussi manier Database monitoring pour superviser ces trois SGBD quand ils les hébergent eux-mêmes. « Database Monitoring est en très forte croissance », affirme Renaud Boutet. « Désormais, nous pensons couvrir les trois plateformes de bases de données les plus utilisées par nos clients ». Il était déjà possible d’instrumenter les SGBD avec la plateforme d’observabilité, mais ce travail restait à la charge des clients. En août 2021, l’éditeur avait commencé par supporter les versions autohébergées de PostgreSQL et de MySQL. Selon Renaud Boutet, Datadog a mis environ six mois pour instrumenter Microsoft SQL Server. Pour rappel, cette base de données propriétaires a son propre langage de requêtes : T-SQL. De plus, Datadog s’est adapté aux infrastructures, d’abord celles d’AWS, puis GCP et enfin Azure. « D’un point de volume d’usage, après PostgreSQL et MySQL, Microsoft SQL Server était la base la plus naturelle à instrumenter », avance Renaud Boutet. « Par ailleurs, Microsoft est un écosystème à part entière. C’est pour nous aussi un moyen de fournir de plus en plus d’outils aux clients qui ne jurent que par les produits Azure ». En l’occurrence, Datadog et Microsoft assurent une intégration entre la plateforme d’observabilité et Azure Monitor pour recueillir toutes les métriques qui y sont référencées. En soi, l’observabilité des bases de données sur Datadog n’est pas nouvelle. « Dès le lancement de Datadog, nous instrumentions et détections les métriques clés d’un SGBD », assure Renaud Boutet. « Ensuite, avec notre outil APM, nous pouvions voir les appels entrants et la performance perçue par le consommateur de la base de données, mais nous n’avions pas les plans d’exécution pour comprendre la manière dont s’exécutent les requêtes ».