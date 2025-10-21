Administration : Comment mieux planifier vos sauvegardes ?

Avec tous les produits de sauvegarde disponibles aujourd'hui, il n'y a plus d'excuse pour ne pas sauvegarder les systèmes et les données. La clé pour que tout cela fonctionne est d'avoir un calendrier de sauvegarde. Il est donc essentiel de savoir comment créer un calendrier de sauvegarde et élaborer une stratégie de planification complète.

L'objectif principal d'un calendrier de sauvegarde est d'établir des délais pour sauvegarder un système entier, des systèmes multiples, des données et des bases de données, des fichiers réseau et d'autres systèmes et données critiques.

Les calendriers de sauvegarde, ou plans de sauvegarde sont essentiels, car ils garantissent que les fonctions vitales suivantes sont prises en compte :

Les points clés de la planification des sauvegardes

Bien que la planification des sauvegardes puisse sembler une évidence, plusieurs éléments du processus doivent être abordés au sein des services informatiques et examinés avec les responsables des unités opérationnelles et la direction générale.

La prise en compte de ces éléments permettra d'établir un calendrier complet et vérifiable, facilement compréhensible et pouvant être mis en œuvre par les membres désignés de l'équipe de sauvegarde des données et par d'autres personnes en cas d'urgence. Voici une liste des principales préoccupations liées à la planification et à l'exécution des sauvegardes de données.

1/ Que faut-il sauvegarder ?

Les propriétaires des données et des systèmes doivent préciser la fréquence de leurs sauvegardes et ce qui doit être sauvegardé. Normalement, les administrateurs de données devraient sauvegarder tout - ou des parties spécifiques - de l'environnement informatique à une fréquence acceptable pour les responsables d'unités commerciales et pour des opérations rentables.

Les entreprises doivent également tenir compte du coût des sauvegardes et de leurs effets sur les performances du système et de l'entreprise. Par exemple, il peut être judicieux de répliquer l'ensemble du système ou des parties critiques du système et des fichiers et bases de données spécifiques sur un autre support de stockage et d'effectuer des sauvegardes incrémentielles dans cet environnement.

2/ Quel est l’emplacement des systèmes et des fichiers à sauvegarder ?

Déterminez si l'emplacement de travail sera un serveur sur site, un dispositif de stockage ou une sauvegarde dans le cloud. Cette information peut être incluse dans le calendrier de sauvegarde et devrait également être spécifiée dans les politiques et procédures de sauvegarde des données, en particulier du point de vue de la conformité et de l'audit.

3/ Qui effectue les sauvegardes ?

Les activités de l'administrateur chargé de la sauvegarde des données doivent être régies par les discussions qu'il a eues avec tous les propriétaires de systèmes et de données. Si des utilisateurs individuels sauvegardent leurs fichiers de données, cette question doit être traitée dans le cadre d'une politique informatique de gestion des données. D'autres employés de l'informatique doivent être identifiés comme des remplaçants potentiels de l'administrateur principal de sauvegarde. Cela peut impliquer une formation interne des administrateurs de données et des fournisseurs dont les ressources technologiques sont utilisées pour les sauvegardes.

4/ Quelles fenêtres de sauvegarde ?

Les moments où les données et les systèmes peuvent être sauvegardés doivent être définis en fonction des besoins de l'entreprise. Par exemple, certains systèmes et fichiers de données doivent être sauvegardés dès qu'ils sont modifiés. Cela reflète leur criticité pour l'entreprise. Les sauvegardes complètes sont souvent effectuées après les heures de bureau et pendant le week-end. Les sauvegardes plus fréquentes sont régies par l'entreprise et leur exécution peut dépendre de systèmes et de ressources réseau spécifiques.

Plusieurs variables influencent les délais de sauvegarde :

Le système ou le service qui effectue les sauvegardes.

L’emplacement des sauvegardes - par exemple, sur site ou à distance.

L'heure à laquelle les sauvegardes sont effectuées.

L’utilisation de systèmes de fichiers montés ou non montés.

Les paramètres RPO/RTO à respecter.

Les exigences indiquées par les propriétaires du système/des données et par la direction générale.

Les administrateurs de sauvegarde devraient consulter régulièrement les propriétaires de systèmes sur ces critères afin de s'assurer de la pertinence des politiques, des procédures et des calendriers de sauvegarde.

5/ À quelle fréquence les données doivent-elles être sauvegardées ?

Certains fichiers, tels que les fichiers de données clients, sont souvent mis à jour au cours de la journée, ce qui oblige les administrateurs à les sauvegarder plus fréquemment. Ils peuvent envisager de les sauvegarder à la fin de chaque journée, en tenant compte de toutes les révisions incrémentielles, afin de disposer d'une sauvegarde à jour.

D'autres situations peuvent exiger que les fichiers soient sauvegardés immédiatement afin qu'ils soient toujours à jour. D'autres fichiers n'ont pas besoin d'être sauvegardés régulièrement et peuvent donc faire l'objet d'un stockage alternatif, sur bande par exemple.

Les exigences en matière de délai d'exécution peuvent également influer sur la fréquence des sauvegardes. Par exemple, si le délai de récupération de certains fichiers critiques est de 10 secondes ou moins, les sauvegardes seront probablement plus fréquentes, et la technologie utilisée pour ces sauvegardes - par exemple, la mise en miroir des données, la réplication des données, les réseaux à grande vitesse et à faible latence - devra également être prise en compte.

Les sauvegardes du système peuvent nécessiter un calendrier différent de celui utilisé pour les fichiers de données et les bases de données. Les sauvegardes doivent être effectuées chaque fois qu'un ou plusieurs paramètres d'un système changent au cours des opérations quotidiennes. Cela suggère une approche plus ad hoc des sauvegardes de systèmes ; chaque entreprise doit établir ces exigences.

6/ Comment restaurer des données à partir de sauvegardes ?

Les sauvegardes sont régulièrement créées pour garantir que si un système ou des données doivent être restaurés, il en existe des copies aussi récentes que possible. Les entreprises doivent tenir compte de la criticité des systèmes et des fichiers pour établir les priorités de sauvegarde et de restauration. Ces éléments doivent être pris en compte dans le calendrier des sauvegardes.

7/ Quel emplacement pour les systèmes et les données restaurés ?

Il peut être nécessaire de restaurer des systèmes ou des données sur une autre plateforme en cas d'urgence, ce qui est un élément clé de la reprise après sinistre. Les plateformes en cloud sont des approches de plus en plus populaires pour répondre à cette exigence. Les fournisseurs de services spécialisés dans la sauvegarde et le stockage des données sont également des alternatives viables. L'essentiel est de localiser les ressources sauvegardées à une distance suffisante du site principal de l'entreprise pour réduire le risque de perte sur les sites de stockage alternatifs.