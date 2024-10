Reprise après incident : 4 outils Open source pour gérer les catastrophes

La gestion des catastrophes – un incendie dans un datacenter, son inondation, la mise en danger physique des équipes techniques et des machines - est traditionnellement basée sur des applications commerciales coûteuses et conçues à cet effet. Cependant, il existe des alternatives Open Source.

Bien entendu, la gestion des catastrophes comporte quantité d’aspects différents. Il n'est donc pas surprenant que les logiciels libres dédiés à ce thème divergent beaucoup dans leur approche. Certains sont orientés vers la planification de la préparation aux catastrophes, tandis que d'autres outils sont plus orientés vers l'intervention d'urgence ou le retour à la normale de manière durable.

Pour figurer dans cette liste, les logiciels devaient répondre à plusieurs critères. Tout d'abord, seuls les logiciels Open source et gratuits ont été retenus. Bien qu'il existe d'excellents outils commerciaux de gestion des catastrophes, ils n'ont pas été retenus.

Deuxièmement, tous les outils retenus devaient pouvoir aider à planifier un sinistre ou à s'en remettre. En d'autres termes, si un outil de planification est acceptable, un outil qui ne sert qu'à diffuser des informations sur les médias sociaux n'a pas été retenu, car il ne contribue guère au rétablissement de la situation.

Les produits ne sont pas classés, ils sont listés par ordre alphabétique.

Eden Le logiciel Eden de la Fondation Sahana n'est pas une application, mais plutôt une base de code modulaire en Open source. La base de code contient des modules pour la construction d'un annuaire organisationnel, la gestion des ressources humaines et l'identification des besoins les plus importants. Mais ce ne sont pas les seuls modules. D'autres modules relèvent de catégories telles que les urgences, la santé, la logistique, la population et la collaboration. Collectivement, ces modules permettent aux administrateurs de suivre les ressources, de gérer les risques et d'effectuer des évaluations, ainsi que de nombreuses autres tâches essentielles. La Fondation Sahana propose aux entreprises une démonstration gratuite de son logiciel libre de gestion des urgences.

InaSAFE InaSAFE est un projet open source qui a été développé à l'origine pour aider l'Indonésie à évaluer l'impact potentiel des catastrophes naturelles, telles que les éruptions volcaniques ou les tsunamis. Au fil du temps, le logiciel s'est transformé en une plateforme utilisable par tous. L'idée générale du logiciel est que la compréhension de l'impact probable d'une catastrophe – l’incendie géant d’un datacenter, par exemple, facilite la planification de la préparation et de l'intervention en cas de catastrophe. Il s'agit d'un concept familier aux équipes IT travaillant sur la reprise d’activité après sinistre. InaSAFE utilise des données provenant d'une grande variété de sources. Les données sur les risques, par exemple, proviennent de bases de données gouvernementales, d'universités, de ressources communautaires, d'agences scientifiques et d'autres sources publiques. De même, les données relatives à l'exposition proviennent de gouvernements, d'agences de cartographie et d'agences statistiques nationales. Les données proviennent également d'autres référentiels de données tels qu’OpenStreetMap. Ces données peuvent être utilisées pour tracer des itinéraires d'évacuation et d'intervention d'urgence. L'interface d'InaSAFE est conçue pour que les données relatives aux catastrophes puissent être superposées aux données cartographiques. Par exemple, le logiciel pourrait montrer les effets d'une inondation similaire à celle qui a frappé Jakarta en 2007. La simulation pourrait alors révéler les zones touchées et les dommages que l'on peut raisonnablement attendre d'un tel événement. Il s'agit d'informations essentielles qui peuvent être incluses dans les évaluations des risques et les analyses d'impact sur les entreprises.

OpenStreetMap L'équipe humanitaire OpenStreetMap a créé une carte à l'échelle mondiale, au niveau des rues, qui est en libre accès. Bien qu'il existe de nombreuses cartes routières gratuites disponibles en ligne, telles que Google Maps, OpenStreetMap est différent à plusieurs égards. Tout d'abord, les cartes produites par l'équipe humanitaire OpenStreetMap sont toutes créées par la communauté. Ensuite, et c'est le plus important, les cartes sont spécifiquement destinées à être utilisées dans des situations humanitaires et de gestion de crise. OpenStreetMap US, par exemple, est une organisation à but non lucratif qui utilise le programme pour cartographier des régions des États-Unis. Sa page Explore Projects présente les projets en cours qui permettent de créer des données cartographiques pour les régions qui ont été touchées par des catastrophes naturelles. Cet outil est particulièrement adapté aux entreprises qui disposent de données et de personnel dans des zones sujettes aux catastrophes naturelles, telles que les ouragans et les tornades.