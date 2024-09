Configuration réseau : comment l’automatiser avec un pipeline CI/CD

L’essor de l’automatisation n’est pas synonyme du remplacement de la main-d’œuvre en ingénierie réseau. Au contraire, l’automatisation offre aux entreprises la possibilité d’accélérer leur transformation numérique en donnant du temps aux équipes réseau pour se concentrer sur les tâches les plus exigeantes.

Cependant, sans les compétences nécessaires, l’automatisation pose plusieurs difficultés. L’adoption réussie de l’automatisation nécessite des équipes qualifiées engagées dans des tâches qui fournissent des flux de travail complexes, pour améliorer l’efficacité du réseau. À ce titre, la mise en œuvre d’un flux d’intégration continue et de livraison continue – ou pipeline CI/CD – est cruciale pour un réseau en constante évolution et peut faciliter la transition vers l’automatisation.

Les pipelines CI/CD permettent aux administrateurs de déployer des nouvelles configurations des équipements réseau de manière à la fois rapide et fiable. Intégrer un pipeline CI/CD dans l’automatisation du réseau, évite le risque de déployer automatiquement des configurations boguées, d’oublier des équipements dans l’automatisation, de ne pas voir que des configurations ne sont pas appliquées à cause d’une erreur quelconque.

En implémentant un pipeline CI/CD qui gère tous ces risques, les équipes réseau se protègent des pertes de temps passé à réparer des erreurs et elles protègent leur entreprise contre les temps d’arrêt du réseau. Et puis, elles sont plus sereines pour se concentrer sur des tâches autrement plus critiques, comme le design de réseaux plus efficaces pour mieux servir les métiers.

Quels sont les éléments d’un pipeline CI/CD ? Un pipeline CI/CD est un ensemble de processus que les ingénieurs réseau utilisent pour apporter des modifications fréquentes et fiables au code qui configure le réseau. En fonction du nombre de composants qu’ils utilisent, les ingénieurs ont recours à un pipeline CI/CD pour écrire, tester et déployer le code. Dans le domaine des réseaux, il s’agit d’un ensemble d’outils que les ingénieurs réseau mettent en place pour automatiser les tâches. Les composants d’un pipeline CI/CD sont généralement les suivants : Le dépôt de code source . Ce composant sert de point d’entrée au processus CI/CD. Le processus commence là où le code source est stocké. Les systèmes de contrôle de version (VCS), tels que Git, jouent un rôle crucial dans ce référentiel.

. Ce composant sert de point d’entrée au processus CI/CD. Le processus commence là où le code source est stocké. Les systèmes de contrôle de version (VCS), tels que Git, jouent un rôle crucial dans ce référentiel. Automatisation de la construction . Ce composant de déploiement compile le code source en binaire.

. Ce composant de déploiement compile le code source en binaire. Automatisation des tests. C’est ici que se déroulent les tests de code pour garantir la qualité, tels que les tests unitaires et les tests d’intégration.

C’est ici que se déroulent les tests de code pour garantir la qualité, tels que les tests unitaires et les tests d’intégration. Automatisation du déploiement. Dans ce composant, le code de configuration est automatiquement déployé en production.

Dans ce composant, le code de configuration est automatiquement déployé en production. Surveillance. Le déploiement n’est pas le seul processus requis dans le pipeline CI/CD. Les outils de surveillance sont essentiels pour suivre les performances de l’application et identifier rapidement les problèmes.

Quels sont les avantages et les difficultés d’un pipeline CI/CD ? Vous trouverez ci-dessous une analyse des difficultés et avantages courants, associés aux pipelines CI/CD. Les avantages. Un pipeline CI/CD offre des avantages considérables lors de l’automatisation des configurations du réseau. Les tâches manuelles peuvent entraîner des erreurs et des temps d’arrêt du réseau. La mise en œuvre d’un pipeline CI/CD dans l’automatisation aide les équipes à devenir plus agiles avec des tâches et des outils automatisés, améliore la fiabilité du réseau et prévient les temps d’arrêt de celui-ci. Le déploiement et la gestion de l’infrastructure réseau demandent beaucoup de temps et d’efforts manuels. Les pipelines CI/CD peuvent réduire ces deux aspects grâce à divers outils d’automatisation. Par exemple, les administrateurs réseau peuvent identifier les erreurs de configuration et les mauvaises configurations avant le déploiement. Le pipeline CI/CD augmente encore l’efficacité et la fiabilité grâce à des tests automatisés, tels que les contrôles de sécurité. Cela permet de s’assurer que les nouvelles configurations sont conformes aux réglementations en vigueur et n’introduisent pas de vulnérabilités. La réduction des efforts manuels contribue également à l’évolutivité. Grâce au CI/CD, il n’a jamais été aussi facile de faire évoluer l’infrastructure. Les réseaux peuvent s’adapter à des demandes changeantes sans intervention manuelle. L’automatisation de ces tâches permet aux administrateurs de gagner du temps et de se concentrer sur d’autres projets. La coordination et la collaboration entre les services et les équipes sont d’autres avantages d’un pipeline CI/CD. Grâce à la philosophie DevOps et à la culture du partage, CI/CD favorise la collaboration entre des équipes qui ne travaillent pas nécessairement pour les mêmes services ou pas forcément sur le même site. Plusieurs personnes peuvent collaborer sur les configurations du réseau et fusionner les changements de manière transparente, sans conflit. Les difficultés. Un pipeline CI/CD pour les configurations de réseau n’est pas sans contraintes. Pour les lever, il faut tenir compte de plusieurs éléments clés. Il est essentiel d’apprendre à gérer des topologies complexes. Les administrateurs doivent comprendre l’architecture de leur réseau pour l’automatiser et utiliser des outils de CI/CD capables de gérer le déploiement sur différents segments et couches du réseau. Les outils de gestion de réseau peuvent aider à gérer efficacement les topologies de réseau complexes. Les outils de cartographie du réseau, tels que Network Topology Mapper de SolarWinds, ou encore Nagios, peuvent faciliter la gestion du réseau. Il est également essentiel de mettre au point des modèles de réseau qui améliorent les topologies. Comme indiqué ci-dessus, l’un des avantages d’un pipeline CI/CD est l’automatisation des tests de sécurité. Il ne s’agit pas que de tests de fiabilité, les entreprises doivent aussi veiller à rester en conformité avec les réglementations auxquelles elles sont soumises. La conformité est cruciale et implémenter son test dans un pipeline CI/CD permet de s’assurer que les nouvelles configurations répondent toujours aux normes du secteur d’activité.

Les outils qu’il vous faut Il existe une myriade d’outils d’automatisation des réseaux. Les équipes réseau ne peuvent pas tous les utiliser dans un pipeline CI/CD. Elles doivent donc définir les besoins de leur entreprise avant de sélectionner les bons outils. Les entreprises doivent aussi sélectionner des outils de conception du pipeline CI/CD lui-même, qui s’intègrent correctement aux outils d’automatisation. Ces outils doivent prendre en charge les cycles de vie des modifications du réseau. Jenkins, GitLab et CircleCI sont bien connus dans l’industrie pour les fonctionnalités complètes qu’ils offrent pour l’automatisation du réseau et la gestion des changements. Les VCS sont utiles pour s’intégrer dans les pipelines CI/CD. Un VCS permet la gestion et le suivi de la base de code pour les équipes réseau. Il permet également d’automatiser les processus de construction, de test et de déploiement déclenchés par des modifications du code. Git reste le VCS le plus utilisé par les développeurs et les équipes réseau. Les équipes réseau devraient envisager de mettre en œuvre des frameworks de test automatisés pour valider les configurations réseau. Les frameworks de tests automatisés garantissent que les configurations sont exemptes d’erreurs et prêtes à être déployées. Des frameworks tels que Cypress, Selenium et TestCafe sont utilisés pour les tests automatisés. En ce qui concerne l’automatisation des réseaux, pyATS tire son épingle du jeu grâce à ses multiples analyseurs et plug-ins. Enfin, les jumeaux numériques, des environnements d’essai qui reflètent les réseaux de production, permettent aux équipes de tester toutes les modifications dans un scénario similaire à celui d’un environnement de production réel. En sélectionnant et en intégrant correctement tous les composants, les équipes réseau et les développeurs peuvent créer un pipeline CI/CD qui assure l’efficacité, la fiabilité et la sécurité des déploiements de l’infrastructure réseau. Figure 1. Le fonctionnement d'un pipeline CI/CD.