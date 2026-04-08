Administration système : centralisez les logs avec rsyslog

Les fichiers logs constituent un élément essentiel du travail de tout administrateur Linux. Ils permettent aux administrateurs système de détecter les pannes matérielles, les services mal configurés et d'autres signes avant-coureurs d'un problème.

Les environnements réseau actuels sont plus dispersés que jamais ; il est donc essentiel de trouver un moyen efficace de stocker et d'analyser les fichiers logs. L'accès à ces fichiers est également crucial pour garantir la conformité et respecter les accords de niveau de service.

Le service rsyslog sous Linux facilite ces opérations en permettant le stockage, le tri et la conservation centralisés des fichiers logs essentiels du système d'exploitation et des applications. Il nécessite peu de ressources et est relativement facile à configurer, ce qui en fait une excellente option pour gérer les fichiers logs de serveurs distants tout en maîtrisant les coûts de stockage.

Cet article présente un scénario comprenant un serveur central (siège social) faisant office de référentiel de fichiers logs et plusieurs serveurs distants qui lui transmettent ces fichiers. Il inclut des options de configuration et des commandes, ce qui permet de l'adapter facilement à votre propre environnement.

Adaptez l'exemple de scénario suivant à votre propre environnement :

Un serveur de référentiel de logs centralisé fonctionnant sous Linux au siège social.

Des serveurs dans des succursales distantes qui transmettront tout ou partie des fichiers logs au serveur du siège social. Dans ce scénario, le serveur distant d'exemple est nommé remote_server1.

Ce dont vous avez besoin pour rsyslog Choisissez avec soin les composants matériels de votre serveur central de stockage des logs. Bien que rsyslog soit en soi un service léger, il peut néanmoins solliciter fortement les sous-systèmes réseau et de stockage si de nombreux serveurs distants y écrivent simultanément. Commencez par respecter les spécifications matérielles minimales suivantes : Au moins deux processeurs multicœurs.

4 Go de RAM.

Une connectivité réseau de 1 Gbit/s. Le stockage est le sous-système clé à prendre en compte. Les SSD NVMe constituent un bon choix standard en raison de leur vitesse et de leur fiabilité. Les configurations de disque sont également essentielles sur ce serveur. Commencez par placer le répertoire Linux /var/log sur une partition distincte de celle du système d'exploitation. L'isolation des deux sur des périphériques de stockage physiques différents réduit la concurrence en matière d'entrée/sortie. Enfin, activez le chiffrement des disques pour préserver la sécurité et la confidentialité des entrées des fichiers logs. Ce chiffrement pourrait vous être nécessaire pour satisfaire aux exigences de conformité. Certaines entreprises pourraient sans problème utiliser un Raspberry Pi ou similaire, pourvu qu’il soit équipé d'un stockage haute vitesse.

Activez le serveur rsyslog central La plupart des distributions Linux destinées aux entreprises intègrent rsyslog par défaut. Utilisez le gestionnaire de paquets recommandé par votre distribution pour installer ou mettre à jour rsyslog avant de modifier son fichier de configuration. Dans ce scénario, vous utilisez un serveur centralisé au siège. Les succursales transmettent leurs logs à ce serveur, et la majeure partie de votre configuration s'effectuera sur cet appareil. Sous Red Hat Enterprise Linux, Rocky, AlmaLinux et les distributions similaires, tapez l'une de ces commandes : dnf install rsyslog dnf update rsyslog Sous Debian, Ubuntu Server ou des distributions similaires, tapez l'une des commandes suivantes : apt install rsyslog apt update rsyslog Lancez le service et configurez-le pour qu'il démarre au démarrage du système à l'aide des commandes suivantes : systemctl start rsyslog systemctl enable rsyslog

Configurez le serveur rsyslog central Configurez le serveur central pour qu'il reçoive les fichiers logs provenant des serveurs distants. Commencez par sauvegarder le fichier de configuration par défaut : cp /etc/rsyslog.conf /etc/rsyslog.conf.orig Ensuite, ouvrez le fichier /etc/rsyslog.conf à l'aide d'un éditeur de texte, tel que Vim ou Nano. vim /etc/rsyslog.conf Déterminez si vous souhaitez que les transferts de logs s'effectuent via TCP ou UDP. Le protocole UDP est souvent acceptable, mais TCP offre une meilleure gestion des erreurs et une plus grande fiabilité. Il gère également plus efficacement la congestion du réseau, ce qui peut s'avérer important dans les environnements à fort trafic. Décommentez ou ajoutez les lignes du fichier /etc/rsyslog.conf qui correspondent au texte suivant : module(load="imtcp") input(type="imtcp" port="514") Ces lignes spécifient le protocole TCP sur le port rsyslog standard 514. Cependant, vous pouvez configurer des numéros de port personnalisés pour chaque serveur distant afin de mieux organiser les données entrantes. Par exemple, si vous attribuez le port 10514 à remote_server1, vous pouvez alors configurer le serveur central pour qu'il reconnaisse les données provenant de ce périphérique grâce à ce numéro de port. Modifiez l'entrée comme suit : input(type="imtcp" port="10514") Vous devrez très certainement gérer un espace de stockage distinct pour les fichiers logs de chaque serveur distant. Pour ce faire, utilisez les règles rsyslog. Cet exemple classe les logs par nom de serveur distant, dans ce cas remote_server1 : ruleset(name="remote_server1") { action(type="omfile" file="/var/log/remote/server1/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log") } input(type="imtcp" port="10514" ruleset="remote_server1") Répétez cette opération en adaptant le nom du serveur à votre environnement. Vous pouvez également personnaliser les règles afin de rediriger les logs spécifiques à certains services vers des fichiers particuliers. Vous devez également configurer le pare-feu du serveur central pour qu'il accepte les connexions réseau entrantes sur le port TCP 514. Utilisez les commandes suivantes si votre serveur prend en charge les firewalls : firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=514/tcp firewall-cmd --reload Modifiez ces commandes en fonction de la zone et des ports souhaités. Veillez à ajouter les numéros de port personnalisés que vous avez éventuellement choisis pour chaque serveur distant. Enfin, mettez en place un outil de gestion tel que logrotate pour archiver les logs sur le serveur central. L'archivage est essentiel pour gérer efficacement le stockage des logs.