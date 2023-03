Zoom met de l’IA générative dans sa suite collaborative

Zoom est connu pour sa visio. Mais avec sa stratégie de diversification, l’éditeur propose aujourd’hui d’autres outils collaboratifs. Sa gamme couvre désormais les solutions pour call center, les outils de développements (pour étendre Zoom à d’autres usages et l’encapsuler à d’autres applications), les évènements virtuels ou encore la messagerie (mail).

La grande majorité de ces offres vont « bientôt » (l’éditeur ne donne pas encore de date précise sur la disponibilité) bénéficier d’une dose d’IA générative et de grand modèle de langage (LLM).

Les usages du LLM appliqués à Zoom

« Zoom IQ email compose », par exemple, suggérera des emails en compulsant et en analysant les conversations tenues lors des réunions Zoom, les appels téléphoniques (Zoom Phone) et les emails. Cette fonctionnalité sera initialement disponible dans Zoom IQ for Sales (dédié au call center).

Les réunions Zoom, justement, pourront être résumées automatiquement par « Zoom IQ meeting summary ». Les principaux points clefs pourront ensuite être partagés et, donc, nourrir la rédaction automatique d’un mail.

Autre cas d’usage, « les collaborateurs qui n’ont pas assisté à la réunion n’auront plus besoin de regarder les enregistrements [et] ceux qui arrivent en retard à la réunion pourront demander à Zoom IQ de leur résumer ce qu’ils ont raté », vante Smita Hashim, Chief Product Officer chez Zoom.

Idem, la transcription intelligente de la réunion pourra générer un tableau blanc avec ces éléments clefs.

Un tableau blanc généré automatiquement par l’IA de Zoom IQ

Dans le même ordre d’idée, « Zoom IQ chat compose » permettra de générer automatiquement des messages instantanés – par exemple lorsque « vous avez dû vous absenter pendant une minute, et qu’en revenant, vous avez une longue liste de messages à rattraper ; Zoom IQ vous aide à comprendre l’essentiel en vous fournissant un résumé du fil de discussion », illustre Smita Hashim. « Une fois que vous êtes prêt, “Zoom IQ chat compose” vous aide à trouver les mots justes en rédigeant un début de réponse ».