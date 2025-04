Centre d’Excellence (ou Centre d’expertise). À quoi ça sert ? Pourquoi en faire ?

De plus en plus d’entreprises créent des « centres d’excellence » (ou « centres d’expertise »). Ces « centres » visent à améliorer les pratiques internes, à diffuser une expertise et à accélérer les projets de transformation – en particulier dans le domaine numérique (SAP, Case Management, cybersécurité, etc.). L’idée est de centraliser les savoirs clés, de favoriser la montée en maturité des employés et d’éviter les silos.

Une équipe dédiée à l’expertise Un centre d’excellence désigne donc une équipe spécialisée dont la mission est de diffuser les bonnes pratiques autour d’un domaine stratégique pour l’organisation. Le concept est né dans l’univers du lean manufacturing avant d’être adopté dans des secteurs variés, en particulier là où la gestion des connaissances est cruciale. Les centres d’expertises sont souvent mis en place pour combler un manque de compétences ou accompagner l’adoption d’une nouvelle technologie. Un des exemples classiques : la création d’un centre d’excellence pour intégrer la robotisation des processus (RPA). Le but est aussi d’éliminer les inefficacités et de faire monter l’organisation en maturité. Ils réunissent généralement des profils issus du top management, des métiers (opérationnels) et de l’IT (DSI, RSSI).

Les atouts d’un centre d’excellence Les centres d’excellence ont un rôle stratégique et un réel impact sur les performances. Parmi ses principaux avantages, il facilite : La centralisation des expertises et du leadership techniques.

La capitalisation sur des méthodologies reproductibles, réutilisables dans l’ensemble de l’organisation.

La gestion des risques et la conformité.

La création d’un réservoir de compétences métiers et de savoir institutionnel.

La promotion et la formation continue et la montée en compétences.

Les décisions fondées sur les données (data priven).

Exemples de cas concrets dans les grandes entreprises De nombreux groupes ont structuré des centres d’expertise à grande échelle. Cisco Systems a mis en place un pôle dédié à la data science et à l’IA en partenariat avec plusieurs universités.

Le ministère des Armées a mis en place un centre d’expertise pour sa plateforme privée ServiceNow.

Northrop Grumman (groupe de défense) s’est doté d’un centre d’excellence pour les outils de simulation et de modélisation afin de soutenir la conception du bombardier B-21.

Pepsi a utilisé un centre d’excellence pour déployer de nouveaux outils marketing. Selon les besoins, un centre peut être temporaire (les membres y sont détachés à temps plein) ou permanent (ils cumulent d’autres fonctions). Dans les deux cas, ses membres sont chargés de diffuser les bonnes pratiques dans leur périmètre.

Les bénéfices attendus d’un centre d’expertise Bien conçus, les centres d’expertise génèrent des gains mesurables à plusieurs niveaux : Efficacité et productivité accrues grâce à la mutualisation des ressources et à l’innovation collaborative.

Réduction des coûts, par une meilleure allocation des ressources et une diminution des erreurs.

Standardisation des processus à l’échelle de l’entreprise.

Amélioration de la qualité, via l’optimisation des méthodes et l’accès à une expertise centralisée.

Accélération du time-to-market, grâce à des circuits de validation plus courts.

Avantage concurrentiel, par une meilleure réactivité et une prise de décision plus éclairée.

Alignement stratégique, en rapprochant les métiers, l’IT et la direction autour d’objectifs partagés.

Des défis à ne pas sous-estimer Mettre en place un centre d’excellence ne s’improvise cependant pas. Plusieurs écueils sont à éviter : Manque d’adhésion au plus haut niveau : sans soutien des directions, le centre risque d’être marginalisé.

Absence de standardisation : si les départements ne s’accordent pas sur des pratiques communes, le centre perd sa raison d’être.

Désengagement progressif : la dynamique d’un centre repose sur l’implication continue des équipes.

Manque de mesure des résultats : sans indicateurs de succès (KPI), il est difficile de pérenniser l’initiative.

Silos persistants : le centre ne doit pas être la seule réponse à la fragmentation organisationnelle. Il faut une volonté globale de décloisonner.