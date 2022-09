CCoE : comment mettre en place un centre d’excellence cloud

Les organisations qui passent au cloud computing sont confrontées à de nouveaux problèmes de gouvernance. Alors qu’ils avaient la maîtrise de leurs infrastructures ou pouvaient directement interroger leurs infogérants sur site, ils ont désormais une visibilité limitée sur les opérations de leur fournisseur, sur l’espace qu’elles occupent dans ces environnements décentralisés. La gestion des coûts, ainsi que de la sécurité et de la conformité réglementaire, est d’autant plus complexe.

Un centre d’excellence du cloud (Cloud Center of Excellence – CcoE, en VO) peut aider à résoudre ces problèmes.

Un CCoE réclame la formation d’une équipe multidisciplinaire rassemblant des experts au sein d’une entreprise. L’équipe développe et dirige une stratégie, pour soutenir l’adoption réussie et de préférence uniformisée du cloud. Elle aide également les départements à mettre en œuvre des technologies cloud sûres, efficaces et rentables.

Examinons de plus près comment mettre en place un CCoE, ainsi que les avantages, les risques et les meilleures pratiques associés à cette approche.

La valeur d’un CCoE Les lignes de métiers ne parviennent souvent pas à partager les informations et à collaborer sur les projets cloud en cours. Le « shadow IT » devient une norme tacite : chaque département crée sa propre initiative cloud et établit des comptes, des ressources et des pratiques distincts. L’adoption du cloud dans les BU et dans l’entreprise produit alors un sentiment mitigé. Cela peut provoquer des retards inutiles dans la conduite des projets. Les efforts redondants, le gaspillage de ressources et donc l’augmentation des coûts liés au cloud, tout comme les lacunes en matière de politique et de gouvernance, mettent, in fine, l’entreprise en danger. Un centre d’excellence cloud peut atténuer les effets indésirables du cloud en réunissant une équipe d’experts expérimentés, interdisciplinaires et animés par un désir de collaboration. Les entreprises peuvent tirer trois avantages majeurs d’un CCoE correctement mis en œuvre. L’uniformité . Établissez les meilleures pratiques, les directives, la sécurité et la gouvernance que chaque département doit adopter. Une stratégie cloud bien planifiée et normalisée favorise également la conformité réglementaire.

. Établissez les meilleures pratiques, les directives, la sécurité et la gouvernance que chaque département doit adopter. Une stratégie cloud bien planifiée et normalisée favorise également la conformité réglementaire. L’accélération. Lancez les projets cloud plus rapidement et avec plus de succès que les efforts indépendants. Le CCoE fournit des conseils, répond aux questions et aide les départements à terminer les projets plus rapidement que ceux qui tentent individuellement d’apprendre et d’adopter les technologies cloud à partir de zéro.

Lancez les projets cloud plus rapidement et avec plus de succès que les efforts indépendants. Le CCoE fournit des conseils, répond aux questions et aide les départements à terminer les projets plus rapidement que ceux qui tentent individuellement d’apprendre et d’adopter les technologies cloud à partir de zéro. L’efficacité. Minimisez l’utilisation du cloud pour optimiser l’utilisation et les coûts. Adhérez à des directives et pratiques communes pour faciliter la compréhension, l’amélioration et le dépannage des déploiements cloud.

Les meilleures pratiques d’un CCoE Les résultats varient en fonction du secteur d’activité et de la taille de l’organisation, mais le succès d’un CCoE repose sur cinq facteurs essentiels. Les connaissances Le centre d’excellence cloud doit avoir une connaissance approfondie du cloud cible, de ses ressources et services, des performances avec différents types de charges de travail, des mécanismes de surveillance, de reporting et d’audit, ainsi que des stratégies d’optimisation des coûts. Cette connaissance détaillée est essentielle pour répondre à la plupart des interrogations et accompagner l’entreprise dans son adoption réussie du cloud. La collaboration Les membres de l’équipe doivent refléter un large éventail de compétences et de perspectives complémentaires. Les experts comprennent généralement des représentants de l’entreprise ainsi que des spécialistes des opérations, de l’infrastructure, de la sécurité et des applications. Un CCoE doit également inclure les membres du COMEX qui peuvent aligner les objectifs et les politiques d’adoption sur les stratégies globales de l’entreprise. Une équipe CCoE ne peut réussir que si elle reçoit un soutien clair et franc de la direction. Constituez une équipe capable de partager ses points de vue spécialisés afin d’élaborer les meilleures politiques en matière de cloud computing. Les équipes interdisciplinaires sont plus efficaces et plus complètes que celles rassemblant uniquement des experts techniques, ou seulement des spécialistes métiers. Le support Une équipe CCoE ne peut réussir que si elle reçoit un soutien clair et franc de la direction. Les chefs d’entreprise peuvent aider l’équipe à établir sa crédibilité et son autorité pour développer la politique, les pratiques et la gouvernance du cloud. Le soutien doit également provenir des différents acteurs de l’équipe, tels que les chefs de service, les employés et les utilisateurs. Focus Un CCoE doit se fixer des objectifs clairement définis, en particulier dans les premières phases. Les équipes doivent commencer par une série de projets de cloud computing simples, tels que de petites migrations de type « lift and shift », afin de permettre à l’entreprise de réaliser des économies rapides. Au fur et à mesure que l’équipe CCoE gagne en expérience et en soutien, elle peut prendre en charge des projets plus complexes et des initiatives de gouvernance. L’adaptabilité Un centre d’excellence cloud performant n’est jamais statique. Les membres de l’équipe doivent constamment explorer les nouveaux services et ressources du cloud et adapter les procédures aux besoins de l’entreprise. À mesure que le cloud public évolue, l’équipe CCoE doit adapter l’entreprise à ces changements. La composition de l’équipe doit également être adaptable, en ajoutant ou en modifiant des membres selon les besoins.

Les étapes de création d’un centre d’excellence cloud Une entreprise peut créer un centre d’excellence cloud en suivant une approche en six étapes. Obtenez le parrainage et le financement de l’entreprise. Commencez par le sommet avec les cadres, qui peuvent reconnaître les avantages potentiels d’un cloud public, mais ne disposent pas de l’expertise nécessaire pour l’adopter dans toute l’organisation. Les chefs d’entreprise qui autorisent la création d’un CCoE, attribuent une charte ou un mandat initial avec une série d’objectifs et fournissent un financement pour faire fonctionner l’équipe. Constituer l’équipe. Les responsables de l’entreprise identifient un leader technique et collaborent avec cet expert technologique pour recruter d’autres membres de l’équipe issus des opérations, de la sécurité, de l’infrastructure, des applications, etc. Les premières initiatives de CCoE ne prévoient généralement pas de rôle permanent ou à temps plein pour le centre d’excellence cloud. La direction peut donc faire appel à une ESN ou à un cabinet de conseils pour l’aider à sélectionner cette équipe. L’équipe CCoE est composée d’employés ayant des rôles existants qui abordent le centre d’excellence cloud comme un projet spécial au service de la direction. Formez l’équipe. Au fur et à mesure que l’équipe s’organise et que ses compétences en matière de cloud sont évaluées, identifiez les lacunes en matière de connaissances et financez des formations si nécessaire. Associez les formations à des occasions d’expérimenter et de tester les tâches de cloud computing. Définissez une feuille de route. Fournissez des politiques et des conseils uniformes pour le cloud public. À mesure que l’équipe se consolide, définissez une vision et une stratégie pour l’adoption du cloud dans l’ensemble de l’entreprise. Cette feuille de route peut être large et couvrir des objectifs tels que l’identification des charges de travail qui peuvent être migrées, la mise en œuvre de normes de surveillance et de reporting, la gestion des stratégies de reprise après sinistre et de continuité des activités, la mise à jour des systèmes et des pratiques de gestion de la configuration. La feuille de route peut être mise à jour pour refléter un mandat plus ambitieux, au fur et à mesure que l’équipe CCoE se développe. Gagnez en crédibilité. Au début, l’équipe se forgera une réputation et une expertise en menant à bien divers projets simples pour démontrer la valeur du cloud public et de l’équipe CCoE. Au cours de cette phase, apportez des modifications aux politiques et pratiques de cloud établies, afin d’en optimiser l’utilisation et la gouvernance. Définissez une vision à long terme. Une fois que l’équipe CCoE s’est imposée comme une ressource efficace dans l’entreprise, envisagez une feuille de route à plus long terme impliquant des projets plus ambitieux et plus critiques. Il peut s’agir de la migration d’applications plus complexes ou du développement et du déploiement d’applications « cloud-first ».