Cloud : comment déployer une instance Mac sur AWS

Les administrateurs et développeurs cloud connaissent déjà la prise en charge par AWS des instances de machines virtuelles Linux et Windows. On l’ignore généralement, mais il est tout autant possible de lancer sur AWS des instances de machines virtuelles macOS. AWS propose bel et bien le support de cette plateforme majeure, grâce à un matériel performant et des options d'intégration utiles.

Les développeurs et administrateurs macOS doivent comprendre les fonctionnalités et les avantages de l'ajout d'instances de machines virtuelles Mac à leur infrastructure cloud existante. Cela inclut l'accès aux ressources AWS pour créer, tester et restructurer les applications avant leur lancement.

Qu'est-ce qu'une instance Mac Amazon EC2 ? De nombreuses entreprises peuvent bénéficier des instances Mac EC2, notamment celles qui développent des applications pour iOS et macOS. Grâce aux différentes options matérielles disponibles, les développeurs peuvent tester les performances sur différents processeurs M1 et M2 ou travailler avec les processeurs Intel x86-64 présents sur les anciens matériels Apple. Il est désormais plus facile de gérer un environnement de test varié plutôt que de maintenir de nombreuses machines physiques aux spécifications différentes. Ces instances bénéficient des avantages classiques du cloud, notamment : Provisionnement, gestion et correctifs efficaces des instances de machines virtuelles ;

Autoscaling pour permettre aux charges de travail de répondre aux exigences de la demande.

Des économies possibles grâce aux forfaits à l'utilisation, sous réserve des licences spécifiques à Apple. Plusieurs fonctionnalités AWS prennent en charge les instances Mac et permettent une administration centralisée. Citons : Virtual Private Cloud

Agent Systems Manager

Elastic Block Store

Elastic Load Balancing Les outils AWS, tels que CloudWatch, fonctionnent également avec les composants ci-dessus, offrant aux administrateurs une supervision optimale des instances Mac.

Le matériel sous-jacent Aujourd'hui, les développeurs Mac travaillant avec AWS se concentrent sur la création d'applications pour les plateformes ARM Silicon Mx d'Apple. Quatre plateformes physiques basées sur des processeurs ARM sont proposées par AWS, chacune offrant une prise en charge différente du processeur, de la mémoire et du système d'exploitation. Ces plateformes sont les suivantes : Mac mini M2 Pro, 32 Go de RAM, macOS Ventura et versions ultérieures.

Mac mini M2, 24 Go de RAM, macOS Ventura et versions ultérieures.

Mac Studio M1 Ultra, 128 Go de RAM, macOS Ventura et versions ultérieures.

Mac mini M1, 16 Go de RAM, macOS Big Sur et versions ultérieures. AWS prend également en charge les applications Mac x86 héritées qui pourraient nécessiter une ancienne version de macOS spécifique à Intel. Ces machines virtuelles sont provisionnées sur des plateformes Intel Core i7 pour une utilisation avec Big Sur, Monterey, Ventura, Sonoma et Sequoia. Cette prise en charge est proposée à des fins de rétrocompatibilité, car la plateforme ARM d'Apple est nettement plus rapide que les processeurs Intel.

Attention aux tarifs des instances Mac Amazon EC2 Le tarif des instances Mac EC2 est légèrement différent de celui des machines virtuelles Linux ou Windows. Les conditions de licence d'Apple limitent considérablement la capacité des hébergeurs de cloud à proposer des instances Mac. AWS est actuellement le seul fournisseur majeur à proposer ce service. Cependant, comme les utilisateurs peuvent intégrer leurs instances Mac à la plupart des utilitaires d'administration et de surveillance les plus performants d'AWS, le déploiement et la maintenance de ces machines virtuelles avec une facturation prévisible sont simplifiés. Le contrat de licence du logiciel Apple macOS exige un minimum de 24 heures, ce qui signifie qu'AWS facture au moins cette durée. Le temps supplémentaire utilisé est facturé à la seconde. Les utilisateurs peuvent annuler leur abonnement au-delà des 24 heures initialement requises. Les instances fonctionnent sur des hôtes dédiés avec les modèles à la demande ou à tarif réduit. Comme pour tout déploiement de VM important, planifiez soigneusement l'utilisation et le budget des instances afin d'éviter les mauvaises surprises sur votre facture.